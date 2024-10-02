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Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского

Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского - 02.10.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского

Конец сентября отметился пиар-кампанией украинской власти по нагнетанию на Западе атомных фобий, а также оглашением планов по урезанию социальных расходов. Кроме того, в информационном пространстве вновь активизировались металлурги, которые жалуются на условия работы.

2024-10-02T05:30

2024-10-02T05:30

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Об этих и иных новостях украинской экономики за последнюю неделю сентября читайте в традиционном обзоре по средам.Денег нетКиевская власть не станет повышать размер минимальной заработной платы в 2025 году: она так и останется на уровне 8 тыс. гривен. Но, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, "нет ни единого основания сомневаться в том, что социальная сфера в следующем году будет профинансирована в полном объёме, так как это, вместе с расходами на оборону, является ключевым бюджетным приоритетом".Остаётся лишь поверить Сергею Марченко на слово, но в этом году у киевской власти уже явные проблемы с финансированием социальных расходов, в частности Пенсионный фонд задолжал чернобыльцам 17 млрд гривен.Да и на следующий год анонсировано ряд болезненных мер.Правительство решило провести национализацию банковских счетов пенсионеров, которые являются вынужденными переселенцами в связи с военными действиями и не смогут пройти идентификацию в "Ощадбанке". Таким образом киевская власть планирует сэкономить 11,3 млрд гривен. Плюс минимальные пенсии в целом решено не поднимать.Ранее СМИ сообщали о планах сделать платными медицинские услуги за пределами назначений семейного врача, а также о введении грантовой системы оплаты высшего образования, когда государство из бюджета будет компенсировать лишь часть расходов на обучение.Украина против металлурговНа фоне проблем у комбинатов "Метинвеста" Ахметова, Генеральная прокуратура Украины решила добить ещё и Ferrexpo — ведущего экспортёра окатышей. ГПУ желает через суд добиться ареста 2382 полувагонов, которые находятся в собственности компании, и используются ею для экспорта продукции в страны Евросоюза. Расследование проводится по обвинению в незаконной реализации нефракционного отсева в 2019–2021 годах. И это уже третье ходатайство прокуроров об аресте вагонов: первые два суд отклонил.Остаётся лишь надеяться, что судьи сдадутся и вагоны арестуют: у Ferrexpo дела идут лучше, чем у "Метинвеста" в силу того, что компания не плавит металл, а лишь производит окатыши.Ещё украинским металлургам активно помогают военкомы. По словам главы ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, военкомы предпочитают не отлавливать уклонистов, а мобилизовывать сотрудников меткомбинатов. Такой нехитрый подход позволяет выполнить за полдня норму мобилизации за 2–3 месяца.На этом фоне Каленков в очередной раз призывает принять закон об экономическом бронировании. Но киевской власти нужны люди, а не металлургия. По словам всё того же Каленкова, лишившись контроля над Красноармейском (Покровск) Украина будет способна плавить не текущие 6–6,5 млн тонн стали в год, а 2–3 млн тонн. А это как раз объём внутреннего потребления металла Украиной в прошлом году. К слову, в начале 1990-х Украина плавила 50 млн тонн стали в год, а перед началом СВО — 20 млн тонн.А чтобы бизнесу жилось ещё легче, с 1 ноября ему поднимут тарифы на электроэнергию. Стоимость передачи электроэнергии в 2025 году вырастет на 48%.И вдогонку по металлургической теме: Украина решила конфисковать 160 тыс. тонн железной руды стоимостью свыше 2 млрд гривен у российского USMхолдинга, чьи контрольным пакетом акций до начала СВО владел Алишер Усманов. Руда осталась на подконтрольной Украине территории 24 февраля 2022 года и теперь её обратил в госсобственность Высший антикоррупционный суд Украины. USM обещает Украине международные суды.Атомные фобииКиевская власть в лице Зеленского и чиновников продолжает нагонять жути с неизбежными (как она уверяет) атаками России по украинским АЭС. Сперва Зеленский рассказывал о неизбежном с трибуны Генассамблеи ООН, а затем стал раздавать интервью американским СМИ, включая ABC News. Его журналистам Зеленский сообщил, что Россия готовится атаковать украинские АЭС и использует для этого китайские спутниковые снимки. Какие именно спутники используются коммерческие или правительственные, Зеленский не уточнил.На этом фоне "Энергоатом" заключил соглашение на проектирование и строительство защитных сооружений для Ровенской АЭС. Защитить планируется трансформаторы от поражений дронами и непрямых ударов ракет. Но, Пётр Котин — глава "Энергоатома" — не был бы собой, если бы не попытался украсть деньги. Если "Укрэнерго" защитился от дронов за 98–120 млн гривен, то "Энергоатом" на эти цели заложил 509 млн гривен. Тем же планируют заняться и в "Укргидроэнерго", но там — в силу специфики объектов — оценили объём работ в 1,11 млрд гривен.И, несмотря на традиционные попытки украсть (можно не сомневаться, что они будут успешными), фобии киевской власти не лишены оснований. Дело в том, что украинская энергосистема держится на атомной генерации, потеря которой будет критичной. Бить России по сами АЭС для этого не обязательно: для отключения АЭС нужно нанести удары по электроподстанциям, на которые они выдают мощность. А так как электроэнергию запасать крайне сложно, то отключение потребителей приведёт к автоматическому снижению генерации. Другой вопрос в том, нужно ли это России. На этот вопрос ответа нет ни у автора, ни у самой киевской власти. Однако её представители используют страхи для того, чтобы нагнать жути на граждан и выцыганить что-то у своих спонсоров на Западе. А заодно такие удары были бы в радость для Зеленского: они позволили бы обвинить Россию ещё в парочке смертных грехов.К слову, удары по объектам украинской электроэнергетики продолжаются: они перешли в фон и стали ежедневными в силу того, что крупные объекты уже поражены, а команды на отключение АЭС пока не было.Новые вагоны метроЕвропейский инвестиционный банк и город Киев подписали 24 сентября в Люксембурге кредитное соглашение на 50 млн евро для замены российских вагонов в метро на "современный подвижной состав".80% вагонов в киевском метрополитене имеют советское/российское происхождение, поэтому "отказ от зависимости — актуальная стратегическая задача". Кроме того, у 60% вагонов уже превышен срок эксплуатации.Всего будет выделено 200 млн евро, но 150 млн евро выделят лишь после проведения технико-экономического обоснования, которое должно ответить на вопрос, что выгоднее: модернизировать старые вагоны или купить новые. Всего же Киев планирует обновить 120–160 вагонов метро из (если верить "Википедии") 821 вагона состоянием на 2018 год.Главное, чтобы в итоге не вышло как с троллейбусами: деньги на них выделили, а подходящие для Киева машины ("гармошки") так и не нашли.ЕС обеспечивает украинский продовольственный суверенитетТак как экспорт украинского сахара в страны Евросоюза теперь ограничен квотами (их украинские экспортёры уже выбрали), то стараниями евробюрократов на Украине началась сладкая жизнь. Сахарозаводчики из-за затоваривания внутреннего рынка вынуждены снижать отпускные цены на свою продукцию с 21,5–22 гривен/кг до 18–19 гривен/кг. И это происходит на фоне роста мировых цен на сахар.Следующий кандидат на запрет со стороны ЕС — украинские крупы. Испанская организация Unión de Uniones пожаловалась, что из-за украинских круп в ЕС цены на них упали на 45%. В Unión de Uniones подчеркнули, что поступление украинских круп выросло настолько, что в 2023 году оно составило почти 8,4 млн тонн, а в первой половине 2024 года приблизится к 6,5 млн.В общем, ЕС заботится об Украине и её жителях, выступая гарантом украинского продовольственного суверенитета. А Польша и Литва обеспечивают неудавшуюся аграрную сверхдержаву картофелем — Украина его уже импортирует хотя с момента начала уборки урожая прошло не так много времени.Прочие новостиУчастники Первой нумизматической конференции Украины, которая прошла в стенах Нацбанка, поддержали инициативу о переименовании копеек в "шаги". Такое решение, впрочем, очевидно и не вызывает удивления: кто девушку ужинает, тот её и танцует.К 1 июля граждане Украины задолжали микрофинансовым организациям свыше 14,5 млрд гривен по кредитам. Сумма задолженности с начала года выросла на 5,35 млрд гривен, а средняя сумма задолженности увеличилась в 1,4 раза, до 6776 гривен. 96% займов были оформлены онлайн, а всего было заключено 3,945 млн кредитных соглашений. Эти цифры являются доказательством того, что денег украинцам отчаянно не хватает, а банки кредиты либо не дают, либо приходится искать способы как перекредитоваться. Но не менее красноречивы цифры о вкладах в банках: их общая сумма превысила 1,3 трлн гривен, но половина средств принадлежит 1% вкладчиков. Впрочем, наибольшей популярностью на Украине традиционно пользовался доллар, а банки за 8 месяцев 2024 года поставили рекорд по ввозу наличных долларов: их ввезли в 1,8 раза больше (9,9 млрд), чем за аналогичный период прошлого года.Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство ликвидировало государственное агентство резерва, которое "досталось Украине в наследство от советской системы и доказало свою несостоятельность в управлении", создав вместо него Государственное агентство управления резервами Украины. В целом, реформа очень напоминает перестановку коек во всем известном заведении, которое давно нужно было бы переоборудовать в пионерлагерь, да некому. К слову, "Росрезерву" его советские корни не мешали снабжать меткомбинаты ЛНР и ДНР с 2017 по 2022 годы железорудным сырьём.О том, как Минобороны Украины забрало у Главного разведывательного управления возможности проводить экспртно0импортные операции - в статье "Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома""

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, алишер усманов, ес, энергоатом, метинвест, ринат ахметов