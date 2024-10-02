Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского - 02.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241002/1057827551.html
Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского
Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского - 02.10.2024 Украина.ру
Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского
Конец сентября отметился пиар-кампанией украинской власти по нагнетанию на Западе атомных фобий, а также оглашением планов по урезанию социальных расходов. Кроме того, в информационном пространстве вновь активизировались металлурги, которые жалуются на условия работы.
2024-10-02T05:30
2024-10-02T05:30
эксклюзив
украина
россия
киев
владимир зеленский
алишер усманов
ес
энергоатом
метинвест
ринат ахметов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_0:62:1242:761_1920x0_80_0_0_14f7116e0679ec132c9f8e8a5f23fb08.jpg
Об этих и иных новостях украинской экономики за последнюю неделю сентября читайте в традиционном обзоре по средам.Денег нетКиевская власть не станет повышать размер минимальной заработной платы в 2025 году: она так и останется на уровне 8 тыс. гривен. Но, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, "нет ни единого основания сомневаться в том, что социальная сфера в следующем году будет профинансирована в полном объёме, так как это, вместе с расходами на оборону, является ключевым бюджетным приоритетом".Остаётся лишь поверить Сергею Марченко на слово, но в этом году у киевской власти уже явные проблемы с финансированием социальных расходов, в частности Пенсионный фонд задолжал чернобыльцам 17 млрд гривен.Да и на следующий год анонсировано ряд болезненных мер.Правительство решило провести национализацию банковских счетов пенсионеров, которые являются вынужденными переселенцами в связи с военными действиями и не смогут пройти идентификацию в "Ощадбанке". Таким образом киевская власть планирует сэкономить 11,3 млрд гривен. Плюс минимальные пенсии в целом решено не поднимать.Ранее СМИ сообщали о планах сделать платными медицинские услуги за пределами назначений семейного врача, а также о введении грантовой системы оплаты высшего образования, когда государство из бюджета будет компенсировать лишь часть расходов на обучение.Украина против металлурговНа фоне проблем у комбинатов "Метинвеста" Ахметова, Генеральная прокуратура Украины решила добить ещё и Ferrexpo — ведущего экспортёра окатышей. ГПУ желает через суд добиться ареста 2382 полувагонов, которые находятся в собственности компании, и используются ею для экспорта продукции в страны Евросоюза. Расследование проводится по обвинению в незаконной реализации нефракционного отсева в 2019–2021 годах. И это уже третье ходатайство прокуроров об аресте вагонов: первые два суд отклонил.Остаётся лишь надеяться, что судьи сдадутся и вагоны арестуют: у Ferrexpo дела идут лучше, чем у "Метинвеста" в силу того, что компания не плавит металл, а лишь производит окатыши.Ещё украинским металлургам активно помогают военкомы. По словам главы ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, военкомы предпочитают не отлавливать уклонистов, а мобилизовывать сотрудников меткомбинатов. Такой нехитрый подход позволяет выполнить за полдня норму мобилизации за 2–3 месяца.На этом фоне Каленков в очередной раз призывает принять закон об экономическом бронировании. Но киевской власти нужны люди, а не металлургия. По словам всё того же Каленкова, лишившись контроля над Красноармейском (Покровск) Украина будет способна плавить не текущие 6–6,5 млн тонн стали в год, а 2–3 млн тонн. А это как раз объём внутреннего потребления металла Украиной в прошлом году. К слову, в начале 1990-х Украина плавила 50 млн тонн стали в год, а перед началом СВО — 20 млн тонн.А чтобы бизнесу жилось ещё легче, с 1 ноября ему поднимут тарифы на электроэнергию. Стоимость передачи электроэнергии в 2025 году вырастет на 48%.И вдогонку по металлургической теме: Украина решила конфисковать 160 тыс. тонн железной руды стоимостью свыше 2 млрд гривен у российского USMхолдинга, чьи контрольным пакетом акций до начала СВО владел Алишер Усманов. Руда осталась на подконтрольной Украине территории 24 февраля 2022 года и теперь её обратил в госсобственность Высший антикоррупционный суд Украины. USM обещает Украине международные суды.Атомные фобииКиевская власть в лице Зеленского и чиновников продолжает нагонять жути с неизбежными (как она уверяет) атаками России по украинским АЭС. Сперва Зеленский рассказывал о неизбежном с трибуны Генассамблеи ООН, а затем стал раздавать интервью американским СМИ, включая ABC News. Его журналистам Зеленский сообщил, что Россия готовится атаковать украинские АЭС и использует для этого китайские спутниковые снимки. Какие именно спутники используются коммерческие или правительственные, Зеленский не уточнил.На этом фоне "Энергоатом" заключил соглашение на проектирование и строительство защитных сооружений для Ровенской АЭС. Защитить планируется трансформаторы от поражений дронами и непрямых ударов ракет. Но, Пётр Котин — глава "Энергоатома" — не был бы собой, если бы не попытался украсть деньги. Если "Укрэнерго" защитился от дронов за 98–120 млн гривен, то "Энергоатом" на эти цели заложил 509 млн гривен. Тем же планируют заняться и в "Укргидроэнерго", но там — в силу специфики объектов — оценили объём работ в 1,11 млрд гривен.И, несмотря на традиционные попытки украсть (можно не сомневаться, что они будут успешными), фобии киевской власти не лишены оснований. Дело в том, что украинская энергосистема держится на атомной генерации, потеря которой будет критичной. Бить России по сами АЭС для этого не обязательно: для отключения АЭС нужно нанести удары по электроподстанциям, на которые они выдают мощность. А так как электроэнергию запасать крайне сложно, то отключение потребителей приведёт к автоматическому снижению генерации. Другой вопрос в том, нужно ли это России. На этот вопрос ответа нет ни у автора, ни у самой киевской власти. Однако её представители используют страхи для того, чтобы нагнать жути на граждан и выцыганить что-то у своих спонсоров на Западе. А заодно такие удары были бы в радость для Зеленского: они позволили бы обвинить Россию ещё в парочке смертных грехов.К слову, удары по объектам украинской электроэнергетики продолжаются: они перешли в фон и стали ежедневными в силу того, что крупные объекты уже поражены, а команды на отключение АЭС пока не было.Новые вагоны метроЕвропейский инвестиционный банк и город Киев подписали 24 сентября в Люксембурге кредитное соглашение на 50 млн евро для замены российских вагонов в метро на "современный подвижной состав".80% вагонов в киевском метрополитене имеют советское/российское происхождение, поэтому "отказ от зависимости — актуальная стратегическая задача". Кроме того, у 60% вагонов уже превышен срок эксплуатации.Всего будет выделено 200 млн евро, но 150 млн евро выделят лишь после проведения технико-экономического обоснования, которое должно ответить на вопрос, что выгоднее: модернизировать старые вагоны или купить новые. Всего же Киев планирует обновить 120–160 вагонов метро из (если верить "Википедии") 821 вагона состоянием на 2018 год.Главное, чтобы в итоге не вышло как с троллейбусами: деньги на них выделили, а подходящие для Киева машины ("гармошки") так и не нашли.ЕС обеспечивает украинский продовольственный суверенитетТак как экспорт украинского сахара в страны Евросоюза теперь ограничен квотами (их украинские экспортёры уже выбрали), то стараниями евробюрократов на Украине началась сладкая жизнь. Сахарозаводчики из-за затоваривания внутреннего рынка вынуждены снижать отпускные цены на свою продукцию с 21,5–22 гривен/кг до 18–19 гривен/кг. И это происходит на фоне роста мировых цен на сахар.Следующий кандидат на запрет со стороны ЕС — украинские крупы. Испанская организация Unión de Uniones пожаловалась, что из-за украинских круп в ЕС цены на них упали на 45%. В Unión de Uniones подчеркнули, что поступление украинских круп выросло настолько, что в 2023 году оно составило почти 8,4 млн тонн, а в первой половине 2024 года приблизится к 6,5 млн.В общем, ЕС заботится об Украине и её жителях, выступая гарантом украинского продовольственного суверенитета. А Польша и Литва обеспечивают неудавшуюся аграрную сверхдержаву картофелем — Украина его уже импортирует хотя с момента начала уборки урожая прошло не так много времени.Прочие новостиУчастники Первой нумизматической конференции Украины, которая прошла в стенах Нацбанка, поддержали инициативу о переименовании копеек в "шаги". Такое решение, впрочем, очевидно и не вызывает удивления: кто девушку ужинает, тот её и танцует.К 1 июля граждане Украины задолжали микрофинансовым организациям свыше 14,5 млрд гривен по кредитам. Сумма задолженности с начала года выросла на 5,35 млрд гривен, а средняя сумма задолженности увеличилась в 1,4 раза, до 6776 гривен. 96% займов были оформлены онлайн, а всего было заключено 3,945 млн кредитных соглашений. Эти цифры являются доказательством того, что денег украинцам отчаянно не хватает, а банки кредиты либо не дают, либо приходится искать способы как перекредитоваться. Но не менее красноречивы цифры о вкладах в банках: их общая сумма превысила 1,3 трлн гривен, но половина средств принадлежит 1% вкладчиков. Впрочем, наибольшей популярностью на Украине традиционно пользовался доллар, а банки за 8 месяцев 2024 года поставили рекорд по ввозу наличных долларов: их ввезли в 1,8 раза больше (9,9 млрд), чем за аналогичный период прошлого года.Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство ликвидировало государственное агентство резерва, которое "досталось Украине в наследство от советской системы и доказало свою несостоятельность в управлении", создав вместо него Государственное агентство управления резервами Украины. В целом, реформа очень напоминает перестановку коек во всем известном заведении, которое давно нужно было бы переоборудовать в пионерлагерь, да некому. К слову, "Росрезерву" его советские корни не мешали снабжать меткомбинаты ЛНР и ДНР с 2017 по 2022 годы железорудным сырьём.О том, как Минобороны Украины забрало у Главного разведывательного управления возможности проводить экспртно0импортные операции - в статье "Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома""
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20241001/1057802347.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_73:0:1169:822_1920x0_80_0_0_76a30bf95c15590ed5577dd2058d8178.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, алишер усманов, ес, энергоатом, метинвест, ринат ахметов
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алишер Усманов, ЕС, Энергоатом, Метинвест, Ринат Ахметов

Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского

05:30 02.10.2024
 
Экономика Украины, коллаж
Экономика Украины, коллаж
Читать в
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Конец сентября отметился пиар-кампанией украинской власти по нагнетанию на Западе атомных фобий, а также оглашением планов по урезанию социальных расходов. Кроме того, в информационном пространстве вновь активизировались металлурги, которые жалуются на условия работы.
Об этих и иных новостях украинской экономики за последнюю неделю сентября читайте в традиционном обзоре по средам.
Денег нет
Киевская власть не станет повышать размер минимальной заработной платы в 2025 году: она так и останется на уровне 8 тыс. гривен. Но, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, "нет ни единого основания сомневаться в том, что социальная сфера в следующем году будет профинансирована в полном объёме, так как это, вместе с расходами на оборону, является ключевым бюджетным приоритетом".
Остаётся лишь поверить Сергею Марченко на слово, но в этом году у киевской власти уже явные проблемы с финансированием социальных расходов, в частности Пенсионный фонд задолжал чернобыльцам 17 млрд гривен.
Да и на следующий год анонсировано ряд болезненных мер.
Правительство решило провести национализацию банковских счетов пенсионеров, которые являются вынужденными переселенцами в связи с военными действиями и не смогут пройти идентификацию в "Ощадбанке". Таким образом киевская власть планирует сэкономить 11,3 млрд гривен. Плюс минимальные пенсии в целом решено не поднимать.
Ранее СМИ сообщали о планах сделать платными медицинские услуги за пределами назначений семейного врача, а также о введении грантовой системы оплаты высшего образования, когда государство из бюджета будет компенсировать лишь часть расходов на обучение.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Украина против металлургов
На фоне проблем у комбинатов "Метинвеста" Ахметова, Генеральная прокуратура Украины решила добить ещё и Ferrexpo — ведущего экспортёра окатышей. ГПУ желает через суд добиться ареста 2382 полувагонов, которые находятся в собственности компании, и используются ею для экспорта продукции в страны Евросоюза. Расследование проводится по обвинению в незаконной реализации нефракционного отсева в 2019–2021 годах. И это уже третье ходатайство прокуроров об аресте вагонов: первые два суд отклонил.
Остаётся лишь надеяться, что судьи сдадутся и вагоны арестуют: у Ferrexpo дела идут лучше, чем у "Метинвеста" в силу того, что компания не плавит металл, а лишь производит окатыши.
Ещё украинским металлургам активно помогают военкомы. По словам главы ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, военкомы предпочитают не отлавливать уклонистов, а мобилизовывать сотрудников меткомбинатов. Такой нехитрый подход позволяет выполнить за полдня норму мобилизации за 2–3 месяца.
На этом фоне Каленков в очередной раз призывает принять закон об экономическом бронировании. Но киевской власти нужны люди, а не металлургия. По словам всё того же Каленкова, лишившись контроля над Красноармейском (Покровск) Украина будет способна плавить не текущие 6–6,5 млн тонн стали в год, а 2–3 млн тонн. А это как раз объём внутреннего потребления металла Украиной в прошлом году. К слову, в начале 1990-х Украина плавила 50 млн тонн стали в год, а перед началом СВО — 20 млн тонн.
А чтобы бизнесу жилось ещё легче, с 1 ноября ему поднимут тарифы на электроэнергию. Стоимость передачи электроэнергии в 2025 году вырастет на 48%.
И вдогонку по металлургической теме: Украина решила конфисковать 160 тыс. тонн железной руды стоимостью свыше 2 млрд гривен у российского USMхолдинга, чьи контрольным пакетом акций до начала СВО владел Алишер Усманов. Руда осталась на подконтрольной Украине территории 24 февраля 2022 года и теперь её обратил в госсобственность Высший антикоррупционный суд Украины. USM обещает Украине международные суды.
Атомные фобии
Киевская власть в лице Зеленского и чиновников продолжает нагонять жути с неизбежными (как она уверяет) атаками России по украинским АЭС. Сперва Зеленский рассказывал о неизбежном с трибуны Генассамблеи ООН, а затем стал раздавать интервью американским СМИ, включая ABC News. Его журналистам Зеленский сообщил, что Россия готовится атаковать украинские АЭС и использует для этого китайские спутниковые снимки. Какие именно спутники используются коммерческие или правительственные, Зеленский не уточнил.
На этом фоне "Энергоатом" заключил соглашение на проектирование и строительство защитных сооружений для Ровенской АЭС. Защитить планируется трансформаторы от поражений дронами и непрямых ударов ракет. Но, Пётр Котин — глава "Энергоатома" — не был бы собой, если бы не попытался украсть деньги. Если "Укрэнерго" защитился от дронов за 98–120 млн гривен, то "Энергоатом" на эти цели заложил 509 млн гривен. Тем же планируют заняться и в "Укргидроэнерго", но там — в силу специфики объектов — оценили объём работ в 1,11 млрд гривен.
И, несмотря на традиционные попытки украсть (можно не сомневаться, что они будут успешными), фобии киевской власти не лишены оснований. Дело в том, что украинская энергосистема держится на атомной генерации, потеря которой будет критичной. Бить России по сами АЭС для этого не обязательно: для отключения АЭС нужно нанести удары по электроподстанциям, на которые они выдают мощность. А так как электроэнергию запасать крайне сложно, то отключение потребителей приведёт к автоматическому снижению генерации. Другой вопрос в том, нужно ли это России. На этот вопрос ответа нет ни у автора, ни у самой киевской власти. Однако её представители используют страхи для того, чтобы нагнать жути на граждан и выцыганить что-то у своих спонсоров на Западе. А заодно такие удары были бы в радость для Зеленского: они позволили бы обвинить Россию ещё в парочке смертных грехов.
К слову, удары по объектам украинской электроэнергетики продолжаются: они перешли в фон и стали ежедневными в силу того, что крупные объекты уже поражены, а команды на отключение АЭС пока не было.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вчера, 05:17
Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия — дизтопливо, а Ростов — уголь ДонбассаТорговый дом "Донские угли" планирует начать экспорт добытого в Донбассе угля через порт Мариуполя в октябре 2024 года. Переговоры идут с покупателями из Китая, Индии, Ирана, Узбекистана и Малайзии
Новые вагоны метро
Европейский инвестиционный банк и город Киев подписали 24 сентября в Люксембурге кредитное соглашение на 50 млн евро для замены российских вагонов в метро на "современный подвижной состав".
80% вагонов в киевском метрополитене имеют советское/российское происхождение, поэтому "отказ от зависимости — актуальная стратегическая задача". Кроме того, у 60% вагонов уже превышен срок эксплуатации.
Всего будет выделено 200 млн евро, но 150 млн евро выделят лишь после проведения технико-экономического обоснования, которое должно ответить на вопрос, что выгоднее: модернизировать старые вагоны или купить новые. Всего же Киев планирует обновить 120–160 вагонов метро из (если верить "Википедии") 821 вагона состоянием на 2018 год.
Главное, чтобы в итоге не вышло как с троллейбусами: деньги на них выделили, а подходящие для Киева машины ("гармошки") так и не нашли.
ЕС обеспечивает украинский продовольственный суверенитет
Так как экспорт украинского сахара в страны Евросоюза теперь ограничен квотами (их украинские экспортёры уже выбрали), то стараниями евробюрократов на Украине началась сладкая жизнь. Сахарозаводчики из-за затоваривания внутреннего рынка вынуждены снижать отпускные цены на свою продукцию с 21,5–22 гривен/кг до 18–19 гривен/кг. И это происходит на фоне роста мировых цен на сахар.
Следующий кандидат на запрет со стороны ЕС — украинские крупы. Испанская организация Unión de Uniones пожаловалась, что из-за украинских круп в ЕС цены на них упали на 45%. В Unión de Uniones подчеркнули, что поступление украинских круп выросло настолько, что в 2023 году оно составило почти 8,4 млн тонн, а в первой половине 2024 года приблизится к 6,5 млн.
В общем, ЕС заботится об Украине и её жителях, выступая гарантом украинского продовольственного суверенитета. А Польша и Литва обеспечивают неудавшуюся аграрную сверхдержаву картофелем — Украина его уже импортирует хотя с момента начала уборки урожая прошло не так много времени.
Прочие новости
Участники Первой нумизматической конференции Украины, которая прошла в стенах Нацбанка, поддержали инициативу о переименовании копеек в "шаги". Такое решение, впрочем, очевидно и не вызывает удивления: кто девушку ужинает, тот её и танцует.
К 1 июля граждане Украины задолжали микрофинансовым организациям свыше 14,5 млрд гривен по кредитам. Сумма задолженности с начала года выросла на 5,35 млрд гривен, а средняя сумма задолженности увеличилась в 1,4 раза, до 6776 гривен. 96% займов были оформлены онлайн, а всего было заключено 3,945 млн кредитных соглашений. Эти цифры являются доказательством того, что денег украинцам отчаянно не хватает, а банки кредиты либо не дают, либо приходится искать способы как перекредитоваться. Но не менее красноречивы цифры о вкладах в банках: их общая сумма превысила 1,3 трлн гривен, но половина средств принадлежит 1% вкладчиков. Впрочем, наибольшей популярностью на Украине традиционно пользовался доллар, а банки за 8 месяцев 2024 года поставили рекорд по ввозу наличных долларов: их ввезли в 1,8 раза больше (9,9 млрд), чем за аналогичный период прошлого года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство ликвидировало государственное агентство резерва, которое "досталось Украине в наследство от советской системы и доказало свою несостоятельность в управлении", создав вместо него Государственное агентство управления резервами Украины. В целом, реформа очень напоминает перестановку коек во всем известном заведении, которое давно нужно было бы переоборудовать в пионерлагерь, да некому. К слову, "Росрезерву" его советские корни не мешали снабжать меткомбинаты ЛНР и ДНР с 2017 по 2022 годы железорудным сырьём.
О том, как Минобороны Украины забрало у Главного разведывательного управления возможности проводить экспртно0импортные операции - в статье "Умеров забрал у Буданова* оружейную компанию "Укроборонопрома""
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлишер УсмановЕСЭнергоатомМетинвестРинат Ахметов
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
06:00"Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину
05:50Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино
05:40"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин
05:30Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского
05:20Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"
05:00Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик
04:30Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира"
04:15"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта
04:00"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин
03:30Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много
03:15"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
03:00Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно
18:21Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
18:13У НАТО новый заукраинский генсек, Угледар – наш. Итоги 1 октября
18:07Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел
18:05Олег Иванов: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран
18:01"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей
17:31Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ
17:29Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФ
Лента новостейМолния