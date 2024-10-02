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"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта
"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта - 02.10.2024 Украина.ру
"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта
Мобилизационный эффект позволит России преодолеть любые недружественные проявления извне и добыть победу в СВО на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T04:15
2024-10-02T04:15
2024-10-02T04:15
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По его оценкам, экономика России обладает запасом прочности, а Москва - инструментами воздействия на своих торговых и политических партнёров, склонных к рассмотрению антироссийских санкций. При более решительных действиях России в достижении целей СВО, уверен Баранчик, экономические вопросы будет проще решать в условиях национальной консолидации.Баранчик обратил внимание на проблему общероссийской консолидации ради достижения победы своей страны в конфликте, который выходит за рамки специальной военной операции на Украине."Одна часть страны у нас помогает фронту, а другая часть страны живет вне всего этого, - констатировал политический аналитик. - А если мы перейдем на мобилизационные рельсы, мы переживем любой бойкот – хоть от США, хоть от Китая. Потому что терять нам уже будет нечего".Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, юрий баранчик, вооруженные силы украины, андрей белоусов, минобороны рф, сво, дроны
Новости, Россия, Украина, США, Юрий Баранчик, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Минобороны РФ, СВО, дроны
"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта
Мобилизационный эффект позволит России преодолеть любые недружественные проявления извне и добыть победу в СВО на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
По его оценкам, экономика России обладает запасом прочности, а Москва - инструментами воздействия на своих торговых и политических партнёров, склонных к рассмотрению антироссийских санкций. При более решительных действиях России в достижении целей СВО, уверен Баранчик, экономические вопросы будет проще решать в условиях национальной консолидации.
"Мы должны выдержать, - сказал он. - У нас полно творческих людей, которые принимают решения, не свойственные ни одной другой стране. Просто нас топит военная и чиновничья демократия. Нам нужна прямая связь. И при [министре обороны РФ Андрее] Белоусове какие-то подвижки уже начались. Некоторые народные проекты по дронам уже получили развитие".
Баранчик обратил внимание на проблему общероссийской консолидации ради достижения победы своей страны в конфликте, который выходит за рамки специальной военной операции на Украине.
"Одна часть страны у нас помогает фронту, а другая часть страны живет вне всего этого, - констатировал политический аналитик. - А если мы перейдем на мобилизационные рельсы, мы переживем любой бойкот – хоть от США, хоть от Китая. Потому что терять нам уже будет нечего".