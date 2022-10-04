https://ukraina.ru/20221004/1039333330.html
Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте - 04.10.2022 Украина.ру
Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
Российской армии нужно выстоять на всех участках фронта, при необходимости нанося контрудары по противнику, нельзя ограничиваться обороной, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T05:07
2022-10-04T05:07
2022-10-04T05:07
новости
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg
По его мнению, войскам РФ потребуется еще две недели, чтобы измотать противника, поэтому российским силам нужно максимально удерживать позиции.По его словам, противник должен чувствовать российскую силу, поэтому нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у России проблемы.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.
https://ukraina.ru/20221003/1039304831.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e2a0c6087b7e87c54000b8d5fb8e0b3c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу
Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
Российской армии нужно выстоять на всех участках фронта, при необходимости нанося контрудары по противнику, нельзя ограничиваться обороной, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его мнению, войскам РФ потребуется еще две недели, чтобы измотать противника, поэтому российским силам нужно максимально удерживать позиции.
Опыт Красного Лимана показывает, что мы можем выдержать эти две недели. Мы Лиман обороняли три недели, в условиях, когда войска были в шоке от отступления из Изюма и Купянска. Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах, при необходимости нанося контрудары. Нельзя только ограничиваться обороной.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, противник должен чувствовать российскую силу, поэтому нужно восстанавливать боевой дух войск, которые отступают, а с этим у России проблемы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
В Минобороны ранее заявили, что российские войска из-за угрозы окружения отступили из Красного Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Город также является крупным железнодорожным узлом.
В ведомстве отметили, что союзные войска отошли на более выгодные рубежи и добавили, что ВСУ, несмотря на потери, укрепили группировку и продолжили наступление на данном направлении.