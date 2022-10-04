https://ukraina.ru/20221004/1039331253.html

"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели

"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели - 04.10.2022 Украина.ру

"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели

Ближайшие две недели на фронте будут очень тяжелыми, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-10-04T04:37

2022-10-04T04:37

2022-10-04T04:37

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По его мнению, эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена, войска РФ должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить ВСУ.ВС РФ наносят очень мало ударов по тылу украинских войск, это позволяет им концентрировать силы, добавил эксперт.По его словам, российским войскам нужно готовиться к тяжелым боям, потому что "мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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