https://ukraina.ru/20221004/1039331253.html
"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели - 04.10.2022 Украина.ру
"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
Ближайшие две недели на фронте будут очень тяжелыми, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:37
2022-10-04T04:37
2022-10-04T04:37
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По его мнению, эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена, войска РФ должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить ВСУ.ВС РФ наносят очень мало ударов по тылу украинских войск, это позволяет им концентрировать силы, добавил эксперт.По его словам, российским войскам нужно готовиться к тяжелым боям, потому что "мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф
"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
Ближайшие две недели на фронте будут очень тяжелыми, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ближайшие две недели на фронте будут очень тяжелыми. По некоторым данным, на Каховском Водохранилище противник высадил десант из катеров. Эти катера готовились, но все думали, что они будут предназначены для новой атаки на Запорожскую АЭС. Они пригодились в другом месте, а мы опять оказались к этому не готовы.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, эта неготовность к действиям противника должна быть преодолена, войска РФ должны снова взять инициативу в свои руки и начать громить ВСУ.
ВС РФ наносят очень мало ударов по тылу украинских войск, это позволяет им концентрировать силы, добавил эксперт.
По его словам, российским войскам нужно готовиться к тяжелым боям, потому что "мы привыкли наступать, но сейчас нам надо обороняться и контратаковать".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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