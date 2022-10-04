https://ukraina.ru/20221004/1039325564.html

Что будет с долларом? Новые прогнозы на рынке валют

Что будет с долларом? Новые прогнозы на рынке валют - 04.10.2022 Украина.ру

Что будет с долларом? Новые прогнозы на рынке валют

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T09:49

2022-10-04T09:49

2022-10-04T10:38

эксклюзив

доллар

сша

кнр (китай)

индия

иран

саудовская аравия

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Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел недавно в Узбекистане, обговорили, кажется, со всех сторон. Кроме одного, важнейшего аспекта, который интересует сегодня бизнесменов во всем мире.Что будет с долларом? Глобальное доверие к этой валюте подорвано тем фактом, что ее беззастенчиво использовали в качестве американского санкционного оружия против России. И вопрос о том, чем заменить доллар в глобальном межбанковском обороте интересует разных игроков и по довольно разным причинам. Даже если об этом не всегда говорят вслух, памятуя утверждение о том, что деньги любят тишину.Китай более не может себе позволить прежнее доверие к доллару по политическим причинам, в условиях американской эскалации вокруг Тайваня – чтобы с ним не поступили точно так же, как с северными соседями.Индия, которая практически отказалась от доллара в углеводородной торговле с Москвой, увидела в этом огромные экономические выгоды. Те же позиции в основном прослеживаются сейчас и у турок, которые хотят спастись за счет торговли рублем от рекордной девальвации турецкой лиры.Саудиты наблюдают за всем происходящим, не доверяя никому – но, в первую очередь, США. Потому что их валютные резервы в долларах тоже де факто находятся под угрозой. А Иран, предложивший создать единую валюту в рамках ШОС, обобщает пожелания некоторых партнеров, которые они не всегда хотят говорить вслух.Впрочем, судя по всему, создавать специальную валюту все же пока не будут. Прежде всего, потому, что такой проект кажется странам-участникам достаточно затратным и сомнительным в плане текущих выгод. Судя по результатам саммита, финансовая политика будет другой. Страны Шанхайской организации сотрудничества начнут дедолларизацию с себя и прежде всего будут активнее использовать юань во взаиморасчетах.По данным китайского посла в Москве Чжана Ханьхуэя доля торговых расчетов с использованием юаня между Россией и Китаем с 2014 по 2021 год увеличилась на 477%, и даже в коронавирусном 2020 году, в период резкого спада трансграничной торговли, доля российско-китайских двусторонних расчетов с использованием юаня достигла без малого половины от общего объема всех расчетов. Данных по текущему году пока нет, но западные аналитики не сомневаются, что использование юаня значительно вырастет, а некоторые считают, что этот заменяющий доллары рост и вовсе будет взрывным. Просто в силу всего происходящего сейчас вокруг Тайваня и Украины.Учитывая постоянно растущие торговые обороты, такая политика, направленная на более активное использование юаня за пределами Китайской народной республики, неизбежно усилит влияние китайской валюты. Но важно понимать: в новой системе, которую, судя по мнению финансистов, хотят выстроить в рамках ШОС, в то же время найдется место иранскому риалу, лире, рубле и рупии. Будут развиваться и валюты среднеазиатских стран, над названиями которых некоторые вчера снисходительно посмеивались. Хотя их потенциал является довольно высоким.Пекин не конкурирует с этими валютами. На самом деле, он борется даже не с долларом. Китайцы пытаются избавиться от навязанной миру тридцать лет назад долларовой гегемонии, последствия которого продемонстрировала внимательным наблюдателям ситуация в России."Выступая на саммите организации, Си не стал открыто говорить о геополитических рисках зависимости от американского доллара. Однако его предложение отражает глубокую озабоченность китайского руководства незащищенностью национальной экономики от долларовой гегемонии и стремление развивать альтернативные системы в целях предохранения от долларового господства.Пекин пока не пытается сделать юань международной валютой. Он не стремится низвергнуть американский доллар и заменить его в мировой системе юанем. Вместо этого Китай предпринимает шаги по превращению юаня в мощную региональную валюту посредством китайских институтов и региональных межправительственных организаций, таких как ШОС. Пекин хочет чаще использовать юань в своих международных торговых расчетах и инвестициях, снизить зависимость от доллара, свести к минимуму риски обмена и нехватки долларовой наличности, а также сохранить доступ к мировым рынкам во времена геополитических кризисов.Китайские инициативы по дедолларизации реализует не только центральное правительство в Пекине. Этим также занимаются власти на местах и локальные финансовые институты", – рассказывает об этом Цзунюань Цзоу Лю на страницах влиятельного международного издания Foreign Policy.Но у попыток оспорить господство доллара, на самом деле, имеются и другие причины чисто экономического порядка. Дело в том, что долларовая монополия во внешнеэкономических расчетах сама по себе встроена в природу кризиса. И не потому, что миром правят какие-то чешуйчатые рептилии. Все дело в том, кто контролирует деньги, за которые торгуется нефть и природный газ.Проблема долларовой гегемонии, целиком завязанной на неолиберальной монетаритстской политике, состоит в том, что она не создает в мире ничего похожего на глобальное процветание, а, напротив, служит одним из триггеров постоянно растущей инфляции, от которой страдает сегодня каждый. Последствия инфляционных процессов ощущает на себе каждый обыватель, которого совершенно не интересуют цены на энергоносители и глобальная валютная конъюнктура"На мировых энергетических рынках торговля энергоресурсами, такими как нефть и газ, обычно осуществляется в американских долларах. Сильный доллар означает, что энергоресурсы в других валютах будут дорожать. Когда растут цены на энергоресурсы и сырье, дорожает и другая продукция. Это ведет к высокой инфляции в мировом масштабе. Единственным исключением являются США, где благодаря сильному доллару импортные товары станут дешевле, что поможет сдержать инфляцию.Почему Соединенные Штаты могут снова и снова распространять по всему миру свой инфляционный кризис, причиной которого является монетарное стимулирование? В основном это вызвано тем, что доллар по-прежнему занимает господствующие позиции на мировом рынке обмена валют, в сфере резервных активов, в торговых расчетах и в других областях.Чтобы сломать долларовое господство, крайне важно для начала ослабить его привязку к основным энергоресурсам, таким как нефть. Безответственная валютная политика Федеральной резервной системы породила бурю в мировой экономике, и все новые страны начинают осознавать необходимость безотлагательного ослабления долларового господства в мировой торговле энергоресурсами. В последние месяцы мы все чаще видим, как нефтедобывающие страны и страны – потребители нефти в своих расчетах за энергоресурсы используют не доллар, а другие валюты", – очень понятно объясняет эту механику китайская правительственная газета Global Times.Именно эти причины поясняют, почему от расчетов в долларах отказываются все те же индийцы и турки, а страны Персидского залива прикидывают, не сделать ли им ту же ставку, чтобы получить в итоге больше прибыли и диверсифицировать риски? Любовь или нелюбовь к западному образу жизни, традиционные или нетрадиционные ценности играют тут даже не второстепенную роль. Дело совсем в другом. Дело в тех самых деньгах.Доллар никуда не денется и не обесцениться, как это много лет предсказывают многие доморощенные эксперты. Но в него больше не верят, считая военным инструментом США.

https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html

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2022

Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, доллар, сша, кнр (китай), индия, иран, саудовская аравия