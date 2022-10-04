Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины - 04.10.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины
Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины - 04.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины
Освобождение территорий Украины – не вопрос желания, а вопрос выживания нации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
2022-10-04T07:15
2022-10-04T07:15
новости
украина
освобождение
депутат
евгений федоров
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Также он подчеркнул, что России нужно включить ядерный фактор, чтобы поумерить военный пыл США, создав угрозу американским территориям.Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221001/1039257953.html
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новости, украина, освобождение, депутат, евгений федоров
Новости, Украина, освобождение, депутат, Евгений Федоров

Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины

07:15 04.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКрасный Лиман
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Освобождение территорий Украины – не вопрос желания, а вопрос выживания нации. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров
"Я знаю, в обществе есть немало людей, которые говорят: нам не нужен Киев, нам не нужен Львов. Это не вопрос - нужно или не нужно, это вопрос - хочу жить, не хочу жить? Если ты хочешь жить, придется делать, как делали твои деды и прадеды. Освобождать и Киев, и Львов, который на тот момент (Великой Отечественной войны 1941-1945-го г.г. - Ред.) в составе Советского Союза был-то всего полтора года. Просто это вопрос выживания, а не вопрос желания, нравится мне Львов или Киев, или не нравится", - заявил депутат.
Также он подчеркнул, что России нужно включить ядерный фактор, чтобы поумерить военный пыл США, создав угрозу американским территориям.
Полностью интервью с Евгением Фёдоровым можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 11:00
Евгений Федоров: Ядерный удар по Украине – это американский план
 
НовостиУкраинаосвобождениедепутатЕвгений Федоров
 
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