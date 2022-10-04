Депутат Госдумы ответил тем, кто сомневается в необходимости освобождения Украины

"Я знаю, в обществе есть немало людей, которые говорят: нам не нужен Киев, нам не нужен Львов. Это не вопрос - нужно или не нужно, это вопрос - хочу жить, не хочу жить? Если ты хочешь жить, придется делать, как делали твои деды и прадеды. Освобождать и Киев, и Львов, который на тот момент (Великой Отечественной войны 1941-1945-го г.г. - Ред.) в составе Советского Союза был-то всего полтора года. Просто это вопрос выживания, а не вопрос желания, нравится мне Львов или Киев, или не нравится", - заявил депутат.