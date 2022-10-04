Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО - 04.10.2022 Украина.ру
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Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО
Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО - 04.10.2022 Украина.ру
Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО
После ухода четырех украинских областей из-под юрисдикции Киева, власти Украины подали заявку на вступление в НАТО. Грозит ли это началом ядерной войны, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин
2022-10-04T06:00
2022-10-04T06:00
новости
эксперт
украина
нато
ядерная война
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По его словам, ситуация вокруг Украины никак не изменится, даже если Киев получит шанс на вступление в НАТО.Он добавил, что даже, если Украина и получит статус члена НАТО официально, это ничего не изменит, так как она уже фактически является членом Североатлантического альянса, а значит "это никак не добавит ни сил, ни мужества, ни ресурсов".Полностью интервью с Алексеем Подберезкинымможно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220930/1039277005.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, эксперт, украина, нато, ядерная война
Новости, эксперт, Украина, НАТО, ядерная война

Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО

06:00 04.10.2022
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
После ухода четырех украинских областей из-под юрисдикции Киева, власти Украины подали заявку на вступление в НАТО. Грозит ли это началом ядерной войны, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин
По его словам, ситуация вокруг Украины никак не изменится, даже если Киев получит шанс на вступление в НАТО.
"Начнется процесс ратификации в других странах, это очень болезненный процесс, он будет растянут. Мне кажется, здесь больше политических деклараций, чем реального дела. Они примут заявление, начнется процесс вступления, но ратифицировать это должны все парламенты стран, входящих в НАТО. Это может растянутся на месяц. Я, например, сомневаюсь, что Венгрия или Словакия, Чехия, быстро поддержат, как бы на них США не давили", - сказал эксперт.
Он добавил, что даже, если Украина и получит статус члена НАТО официально, это ничего не изменит, так как она уже фактически является членом Североатлантического альянса, а значит "это никак не добавит ни сил, ни мужества, ни ресурсов".
Полностью интервью с Алексеем Подберезкинымможно прочитать здесь:
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 18:51
Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
 
НовостиэкспертУкраинаНАТОядерная война
 
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