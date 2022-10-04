https://ukraina.ru/20221004/1039301693.html

Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО

Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО - 04.10.2022 Украина.ру

Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО

После ухода четырех украинских областей из-под юрисдикции Киева, власти Украины подали заявку на вступление в НАТО. Грозит ли это началом ядерной войны, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин

2022-10-04T06:00

2022-10-04T06:00

2022-10-04T06:00

новости

эксперт

украина

нато

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101932/96/1019329652_0:179:4595:2764_1920x0_80_0_0_aa9d37956e5bd309ed354329e5a173b5.jpg

По его словам, ситуация вокруг Украины никак не изменится, даже если Киев получит шанс на вступление в НАТО.Он добавил, что даже, если Украина и получит статус члена НАТО официально, это ничего не изменит, так как она уже фактически является членом Североатлантического альянса, а значит "это никак не добавит ни сил, ни мужества, ни ресурсов".Полностью интервью с Алексеем Подберезкинымможно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220930/1039277005.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, украина, нато, ядерная война