Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей - 03.10.2022 Украина.ру
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Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей - 03.10.2022 Украина.ру
Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей
Российские власти будут учитывать волю населения Херсонской и Запорожской областей в вопросе определения границ этих регионов, часть территории которых находится под контролем Украины. Такое заявление журналистам сделал 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-03T12:29
2022-10-03T12:40
новости
песков
запорожская область
херсонская область
границы
россия
днр
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Ранее сообщалось, что, согласно договору о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, регионы войдут с теми границами, которые были на момент их образования и вхождения в РФ.По словам Пескова, границы ДНР и ЛНР будут признаны по состоянию на 2014 год. В ситуации же с Херсонской и Запорожской областями, отметил Песков, в Кремле будут "советоваться" с местным населением, будет учитываться их воля. "Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР [входят в состав РФ] в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.Россия обогатилась четырьмя новыми субъектами федерации за счёт бывших украинских областей. Скорее всего это не последнее расширение российской территории, написал ранее в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. По крайней мере, полагает эксперт, за последние восемь лет Россия расширяется уже второй раз, да и СВО на Украине пока не завершилась, что даёт надежду на освобождение новых территорий и проведение там новых референдумов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, песков, запорожская область, херсонская область, границы, россия, днр, лнр
Новости, Песков, Запорожская область, Херсонская область, границы, Россия, ДНР, ЛНР

Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

12:29 03.10.2022 (обновлено: 12:40 03.10.2022)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российские власти будут учитывать волю населения Херсонской и Запорожской областей в вопросе определения границ этих регионов, часть территории которых находится под контролем Украины. Такое заявление журналистам сделал 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее сообщалось, что, согласно договору о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, регионы войдут с теми границами, которые были на момент их образования и вхождения в РФ.
По словам Пескова, границы ДНР и ЛНР будут признаны по состоянию на 2014 год.
В ситуации же с Херсонской и Запорожской областями, отметил Песков, в Кремле будут "советоваться" с местным населением, будет учитываться их воля.
"Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР [входят в состав РФ] в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.
Россия обогатилась четырьмя новыми субъектами федерации за счёт бывших украинских областей. Скорее всего это не последнее расширение российской территории, написал ранее в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. По крайней мере, полагает эксперт, за последние восемь лет Россия расширяется уже второй раз, да и СВО на Украине пока не завершилась, что даёт надежду на освобождение новых территорий и проведение там новых референдумов.
 
НовостиПесковЗапорожская областьХерсонская областьграницыРоссияДНРЛНР
 
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