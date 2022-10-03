https://ukraina.ru/20221003/1039313453.html

Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей - 03.10.2022 Украина.ру

Посоветуемся с населением: Песков ответил на вопрос о границах Херсонской и Запорожской областей

Российские власти будут учитывать волю населения Херсонской и Запорожской областей в вопросе определения границ этих регионов, часть территории которых находится под контролем Украины. Такое заявление журналистам сделал 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-10-03T12:29

2022-10-03T12:29

2022-10-03T12:40

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Ранее сообщалось, что, согласно договору о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, регионы войдут с теми границами, которые были на момент их образования и вхождения в РФ.По словам Пескова, границы ДНР и ЛНР будут признаны по состоянию на 2014 год. В ситуации же с Херсонской и Запорожской областями, отметил Песков, в Кремле будут "советоваться" с местным населением, будет учитываться их воля. "Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР [входят в состав РФ] в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.Россия обогатилась четырьмя новыми субъектами федерации за счёт бывших украинских областей. Скорее всего это не последнее расширение российской территории, написал ранее в своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. По крайней мере, полагает эксперт, за последние восемь лет Россия расширяется уже второй раз, да и СВО на Украине пока не завершилась, что даёт надежду на освобождение новых территорий и проведение там новых референдумов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песков, запорожская область, херсонская область, границы, россия, днр, лнр