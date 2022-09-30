https://ukraina.ru/20220930/1039244495.html

Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы

Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы - 30.09.2022 Украина.ру

Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T12:11

2022-09-30T12:11

2022-09-30T12:48

мнения

россия

сша

оон

международное право

спецоперация

референдум

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Россия обогатилась четырьмя новыми субъектами федерации за счёт бывших украинских областей. Скорее всего это не последнее расширение российской территории. По крайней мере, за последние восемь лет Россия расширяется уже второй раз, да и СВО на Украине пока не завершилась, что даёт надежду на освобождение новых территорий и проведение там новых референдумов. Украина сокращается как шагреневая кожа, и поляки начинают нервничать, боясь не успеть с захватом Галиции.Как только первые польские солдаты пересекут границу Украины можно считать, что на её независимом существовании будет окончательно поставлен крест. Независимо от того согласится ли Россия с польскими претензиями на часть украинской территории или заставит поляков уйти, будет ли временно создано буферное украинское государство из 8-9 областей Малороссии или нет, окончательное и бесповоротное уничтожение этого нежизнеспособного политического проекта станет неизбежным.За возможность сразу или постепенно (по ходу дела узнаем, как получится) реинтегрировать русские земли в Российское государство мы должны быть благодарны США. Помните, как в «Кавказской пленнице»: «Тот, кто нам мешает, нам поможет».Именно американцы исходя из своих сиюминутных целей разрушили систему международного права, формировавшуюся с 1918 года (создание Лиги наций) по 1975 год (подписание Заключительного акта СБСЕ). Если бы эта система продолжала действовать, Россия бы не смогла легально вернуть свои территории, а вооружённый захват сделал бы её парией в мировом сообществе.Сейчас же, если Запад, лицемерно вздыхая, говорит об аннексии, то большая часть планеты, отказываясь признавать российские приобретения де юре, не просто соглашаются с фактическим положением вещей, но и заявляют о понимании причин, вынудивших Кремль к подобным действиям. Фактически они говорят, что не хотят создавать прецедент силового разрешения территориальной проблемы, но не могут обвинить Россию в отступлении от правил, ибо правила давно не действуют.Старая система международного права, получившая окончательное завершение после Второй мировой войны, была направлена на то, чтобы сделать войну между любыми двумя государствами в принципе незаконной, а значит невозможной. Резолюция Генассамблеи ООН 3314, от 14.12.1974 года даёт такое определение агрессии, что даже признанное уставом ООН право государств на коллективную или индивидуальную самооборону оказывается существенно ограниченным. Негативную коннотацию приобрёл термин «аннексия», ранее имевший нейтральную окраску, ибо аннексия территорий по результатам военной кампании считалась правомерной.Уже во второй половине ХХ века возникли существенные сомнения в состоятельности действовавшей системы международного права. ООН не смогла предотвратить ни агрессии арабских стан против Израиля, ни израильские «превентивные» нападения на арабов. Не смогла ООН и добиться возвращения Израиля в границы, определённые резолюцией ООН от 29 ноября 1947 года, несмотря на то, что подобные требования принимались даже на уровне Совета Безопасности, чьи резолюции считаются обязательными к исполнению.Тем не менее, поскольку контролировавшие биполярный мир сверхдержавы в целом установленные правила соблюдали, система международного права кое как действовала. Но с натовских бомбардировок Югославии 1999 года, проведённых без мандата ООН (что определялось действовавшим международным правом как агрессия), началось быстрое разрушение американцами и их союзниками системы международного права. С 2014 года США в принципе прекратили обращать внимание на соответствующие нормы, пытаясь заменить международное право американским, которому США намеревались придать трансграничный характер. Вашингтон пытался даже присвоить себе право судить граждан третьих стран за преступления, совершённые против граждан третьих стран вне зоны американской юрисдикции. Причём сами же американцы и планировали решать, что считать преступлением, а что нет.Понятно, что даже в условиях американской военно-политической и финансово-экономической глобальной гегемонии такая система действовать не могла, ибо в мире оставались суверенные зоны (Россия, Китай), недоступные американскому юридическому диктату. По мере же общего ослабления США их возможность диктовать свою волю планете сокращалась.Однако США, исходя из неверного (преувеличенного) представления о своих военных и экономических возможностях, продолжили разрушение системы международного права, заменяя её правом сильного. Однако особенностью любой политической системы является невозможность ввести разные правила игры для разных участников. Если сила права заменена правом силы для кого-то одного, то и кто-то другой может поступить точно так же. Необходимо только иметь достаточно силы для реализации своих планов и ядерный арсенал для сдерживания американских амбиций.Россия долго предлагала США вернуться к игре по правилам, к пусть не совершенной, но действовавшей и действенной системе международного права, которую можно было улучшать дальше. Американцы в своей самоуверенности отказались от всех предложений.Теперь они кричат, что Россия нарушила нормы международного права. Россия ничего не могла нарушить. Системы международного права давно нет. Она разрушена американцами. А как можно нарушить то, чего нет? Американцы заявляли, что сила даёт им право карать и миловать любые иностранные режимы. Россия на Украине дважды показала, что тоже умеет играть в эту игру, вначале воссоединив Севастополь и Крым, а затем ещё четыре области. Не признавая легитимность российских действий, которые, кстати, оформлены куда аккуратнее американских (как минимум референдумы проведены) США всего лишь защищает присвоенное «право» быть единственным судьей, единственным гегемоном в подлунном мире. Но к единой для всех системе международного права Америка возвращаться не желает, уповая на силу.Это значит, что у нас есть уникальная возможность в ходе текущего переходного периода от одной системы международного права (разрушенной американцами) к другой (будущей) вернуть существенную часть утраченных российских территорий. Новая система международного права, которая позже будет создана при участии России, зафиксирует уже произошедшие изменения и заморозит новые границы, мешая их силовому перекраиванию.Пока же руки у нас развязаны. В наступившей благодаря США новой геополитической реальности для смещения киевского режима и изъятия из состава Украины довольно большого региона достаточно было бы того, что он (киевский режим) нам не нравится. Но, между прочим, Киев ещё и провокациями занимался, обстреливая российскую территорию и засылая на неё террористов. Даже с точки зрения старой системы Россия имела право на самооборону и её можно обвинить только в непропорциональном применении силы и изменении границ без санкции ООН. Но не думаю, что это должно нас заботить.Россия получила уникальный шанс на консолидацию русских земель в одном государстве и, в полном соответствии с провозглашённым американцами правом сильного, начала их собирание.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220930/1039215682.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_346:0:900:554_100x100_80_0_0_444ee2834782c98c58aeab2a15727093.jpg

мнения, россия, сша, оон, международное право, спецоперация, референдум