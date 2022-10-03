https://ukraina.ru/20221003/1039310849.html

Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии

Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии - 03.10.2022 Украина.ру

Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии

Как вы помните, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания". Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T11:42

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Как вы помните, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания". "Сегодня мы все здесь русские": осетинский отряд "Алания" на Украине. В его составе выходцы из Северной Осетии, Южной Осетии и различных регионов России. Добровольцы участвуют в специальной военной операции с конца марта, среди них немало отставных офицеров, людей, прошедших войны в Абхазии и Южной Осетии, людей, прошедших горнило Донбасса.Сейчас в зоне СВО действуют два добровольческих подразделения, отправленные из Северной Осетии - "Алания" и "Осетия", а к отправке готовится уже третий по счёту батальон из Республики. Как нам говорили на фронте сами бойцы, всё это не было бы возможным без поддержки главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло. Украина.ру отправилась во Владикавказ, чтобы пообщаться с ним и услышать, как пришла идея о создании добровольческих подразделений и их поддержке, о том, почему это важно, а также приоткрыть завесу над некоторыми другими подробностями процесса:0:07 - Как появились добровольческие батальоны из Северной Осетии?7:11 - "Сегодня мы все здесь русские";13:07 - Батальоны "Алания" и "Осетия", откуда приходят добровольцы?16:10 - Как стать добровольцем?;20:28 - Оценка эффективности отрядов;22:57 - Насколько важны добровольцы?27:47 - Как удалось одурманить украинцев?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. 30 сентября в Кремле был подписан договор о вступлении новых субъектов в состав России.

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