Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии - 03.10.2022 Украина.ру
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Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии
Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии - 03.10.2022 Украина.ру
Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии
Как вы помните, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания". Украина.ру, 03.10.2022
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Как вы помните, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания". "Сегодня мы все здесь русские": осетинский отряд "Алания" на Украине. В его составе выходцы из Северной Осетии, Южной Осетии и различных регионов России. Добровольцы участвуют в специальной военной операции с конца марта, среди них немало отставных офицеров, людей, прошедших войны в Абхазии и Южной Осетии, людей, прошедших горнило Донбасса.Сейчас в зоне СВО действуют два добровольческих подразделения, отправленные из Северной Осетии - "Алания" и "Осетия", а к отправке готовится уже третий по счёту батальон из Республики. Как нам говорили на фронте сами бойцы, всё это не было бы возможным без поддержки главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло. Украина.ру отправилась во Владикавказ, чтобы пообщаться с ним и услышать, как пришла идея о создании добровольческих подразделений и их поддержке, о том, почему это важно, а также приоткрыть завесу над некоторыми другими подробностями процесса:0:07 - Как появились добровольческие батальоны из Северной Осетии?7:11 - "Сегодня мы все здесь русские";13:07 - Батальоны "Алания" и "Осетия", откуда приходят добровольцы?16:10 - Как стать добровольцем?;20:28 - Оценка эффективности отрядов;22:57 - Насколько важны добровольцы?27:47 - Как удалось одурманить украинцев?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. 30 сентября в Кремле был подписан договор о вступлении новых субъектов в состав России.
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Как и чем оснащены осетинские добровольцы? Большое интервью с главой Северной Осетии

11:42 03.10.2022
 
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Как вы помните, несколько месяцев назад во время поездки по Южному Фронту мы познакомились с добровольческим отрядом "Алания".
"Сегодня мы все здесь русские": осетинский отряд "Алания" на Украине. В его составе выходцы из Северной Осетии, Южной Осетии и различных регионов России. Добровольцы участвуют в специальной военной операции с конца марта, среди них немало отставных офицеров, людей, прошедших войны в Абхазии и Южной Осетии, людей, прошедших горнило Донбасса.
Сейчас в зоне СВО действуют два добровольческих подразделения, отправленные из Северной Осетии - "Алания" и "Осетия", а к отправке готовится уже третий по счёту батальон из Республики. Как нам говорили на фронте сами бойцы, всё это не было бы возможным без поддержки главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло. Украина.ру отправилась во Владикавказ, чтобы пообщаться с ним и услышать, как пришла идея о создании добровольческих подразделений и их поддержке, о том, почему это важно, а также приоткрыть завесу над некоторыми другими подробностями процесса:
0:07 - Как появились добровольческие батальоны из Северной Осетии?
7:11 - "Сегодня мы все здесь русские";
13:07 - Батальоны "Алания" и "Осетия", откуда приходят добровольцы?
16:10 - Как стать добровольцем?;
20:28 - Оценка эффективности отрядов;
22:57 - Насколько важны добровольцы?
27:47 - Как удалось одурманить украинцев?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. 30 сентября в Кремле был подписан договор о вступлении новых субъектов в состав России.
 
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