В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО - 03.10.2022 Украина.ру
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В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО
В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО - 03.10.2022 Украина.ру
В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО
Вопреки утверждениям президента Украины Владимира Зеленского, США относятся к этой стране не как к союзнику, а как к "пушечному мясу" и "приманке". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 2 октября в китайской газете Global Times
2022-10-03T10:01
2022-10-03T10:01
новости
нато
киевский режим
global times
джейк салливан
владимир зеленский
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Издание считает, что США не прекратят военную помощь киевскому режиму, однако в обозримом будущем не дадут согласия на приём Украины в НАТО.Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас "неподходящее время" для того, чтобы Украина стала членом североатлантического блока, но трудно представить, когда оно станет "подходящим", пишет газета.У НАТО существуют критерии приёма новых членов, одним из которых является отсутствие внутренних и внешних конфликтов на территории страны-кандидата. Но этнический конфликт на Украине тянется уже много лет, отмечает издание. Даже если нынешние военные действия закончатся, у Украины нет шансов на вступление в военный блок.Украина может считать вступление в НАТО выходом из нынешнего незавидного положения. Зеленский называет Украину союзником НАТО "де-факто", но в США так не думают. Там просто хотят, чтобы Украина де-факто была "приманкой", подытоживает газета.
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новости, нато, киевский режим, global times, джейк салливан, владимир зеленский
Новости, НАТО, киевский режим, Global Times, Джейк Салливан, Владимир Зеленский

В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО

10:01 03.10.2022
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Вопреки утверждениям президента Украины Владимира Зеленского, США относятся к этой стране не как к союзнику, а как к "пушечному мясу" и "приманке". Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 2 октября в китайской газете Global Times
Издание считает, что США не прекратят военную помощь киевскому режиму, однако в обозримом будущем не дадут согласия на приём Украины в НАТО.

США ещё не полностью использовали Украину как пешку. До того, как Россия будет истощена войной, у США не будет желания положить конец кризису или прекратить использовать Украину в своих интересах

Global Times
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас "неподходящее время" для того, чтобы Украина стала членом североатлантического блока, но трудно представить, когда оно станет "подходящим", пишет газета.
У НАТО существуют критерии приёма новых членов, одним из которых является отсутствие внутренних и внешних конфликтов на территории страны-кандидата. Но этнический конфликт на Украине тянется уже много лет, отмечает издание. Даже если нынешние военные действия закончатся, у Украины нет шансов на вступление в военный блок.
Украина может считать вступление в НАТО выходом из нынешнего незавидного положения. Зеленский называет Украину союзником НАТО "де-факто", но в США так не думают. Там просто хотят, чтобы Украина де-факто была "приманкой", подытоживает газета.
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НовостиНАТОкиевский режимGlobal TimesДжейк СалливанВладимир Зеленский
 
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