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Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ
Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ - 03.10.2022 Украина.ру
Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ
Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу. Об этом 2 октября сообщила газета Guardian со ссылкой на заявление организации
2022-10-03T09:36
2022-10-03T09:36
2022-10-03T09:36
беженцы
новости
британия
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"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой (Homes for Ukraine)", - говорится в заявлении организации.Сооснователь Refugees at Home Сара Нейтан заявила, что организация продолжит помогать тем украинским беженцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье. Остальные запросы отклоняются: так, в сентябре Refugees at Home пришлось отклонить 60 заявок на повторный поиск жилья.По данным газеты, с 24 февраля по 26 августа в Британии было зарегистрировано 1565 бездомных украинских семей. В Лондоне таковых примерно треть.Ранее Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, новости, британия
беженцы, Новости, Британия
Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ
Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу. Об этом 2 октября сообщила газета Guardian со ссылкой на заявление организации
"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой (Homes for Ukraine)", - говорится в заявлении организации.
Сооснователь Refugees at Home Сара Нейтан заявила, что организация продолжит помогать тем украинским беженцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье.
Остальные запросы отклоняются: так, в сентябре Refugees at Home пришлось отклонить 60 заявок на повторный поиск жилья.
"Нам очень сложно помогать с повторным поиском жилья. Просто это чересчур бюрократизированный процесс, а механизма взаимодействия на местных властей нет", - отметила Нейтан.
По данным газеты, с 24 февраля по 26 августа в Британии было зарегистрировано 1565 бездомных украинских семей. В Лондоне таковых примерно треть.
Ранее Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.