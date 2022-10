https://ukraina.ru/20221003/1039304344.html

Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ

Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ - 03.10.2022 Украина.ру

Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ

Благотворительная организация Refugees at Home, которая помогает правительству Британии расселять украинских беженцев после их выселения из первоначального временного жилья, сокращает свою работу. Об этом 2 октября сообщила газета Guardian со ссылкой на заявление организации

2022-10-03T09:36

2022-10-03T09:36

2022-10-03T09:36

беженцы

новости

британия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg

"Помимо гостей и хозяев к нам обращались ряд представителей местных властей, которые просили нас поддержать их и помочь с расселением. К сожалению, мы не можем это сделать из-за сложностей, связанных с текущей программой (Homes for Ukraine)", - говорится в заявлении организации.Сооснователь Refugees at Home Сара Нейтан заявила, что организация продолжит помогать тем украинским беженцам, которые первоначально обратились в нее с просьбой найти жилье. Остальные запросы отклоняются: так, в сентябре Refugees at Home пришлось отклонить 60 заявок на повторный поиск жилья.По данным газеты, с 24 февраля по 26 августа в Британии было зарегистрировано 1565 бездомных украинских семей. В Лондоне таковых примерно треть.Ранее Guardian сообщала, что по меньшей мере 50 тысяч украинских беженцев в Британии в следующем году могут оказаться без жилья.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, новости, британия