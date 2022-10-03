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Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями - 03.10.2022 Украина.ру
Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС поработать над новыми санкциями против Москвы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
2022-10-03T08:11
2022-10-03T08:11
2022-10-03T08:11
санкции
эммануэль макрон
новости
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В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.Постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России.В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, эммануэль макрон, новости
санкции, Эммануэль Макрон, Новости
Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС поработать над новыми санкциями против Москвы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.
"Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", — говорится в сообщении.
Постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России.
В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.