Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями - 03.10.2022 Украина.ру
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Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями - 03.10.2022 Украина.ру
Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС поработать над новыми санкциями против Москвы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
2022-10-03T08:11
2022-10-03T08:11
санкции
эммануэль макрон
новости
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В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.Постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России.В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.
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санкции, эммануэль макрон, новости
санкции, Эммануэль Макрон, Новости

Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями

08:11 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС поработать над новыми санкциями против Москвы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца
В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.

"Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", — говорится в сообщении.

Постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России.
В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.
 
санкцииЭммануэль МакронНовости
 
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