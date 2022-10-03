https://ukraina.ru/20221003/1039298352.html

Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями

Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями - 03.10.2022 Украина.ру

Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС поработать над новыми санкциями против Москвы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Елисейского дворца

2022-10-03T08:11

2022-10-03T08:11

2022-10-03T08:11

санкции

эммануэль макрон

новости

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В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.Постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России.В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, эммануэль макрон, новости