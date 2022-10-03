https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html

Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине

Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине - 03.10.2022 Украина.ру

Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине

Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T06:24

2022-10-03T06:24

2022-10-03T06:24

чем воюют на украине

эксклюзив

мина

саперы

разминирование

донбасс

украина

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Об этой мине-ловушке часто упоминали в информационных сводках наши военкоры, освещающие ход спецоперации на Украине. "Лепесток" или ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина нажимного действия) советского производства. Подразделения ВСУ применяют ее на линии фронта. Но, когда это коварное оружие стали использовать против мирного населения городов и сел Донбасса и приграничных районов на территории России, заговорили в полный голос. В различных телеграм-каналах даже устроили своеобразные "мастер-классы" - как обнаружить и обезвредить мину-ловушку, давали многочисленные советы, порой доходило до абсурда.Предшественником противопехотной мины ПФМ-1 являлась американская мина BLU43/B и сленговое название Dragon tooth "Зуб дракона", применяемая американцами во Вьетнаме. Хранение ее в кассетных бомбах было более безопасным, так как она имела взрыватель с механическим предохранителем и не могла взорваться, не покинув бомбу. Эта мина помещалась на ладони, весила всего 90 г и по форме напоминала крылатые семена клена. Такая форма была неслучайна: после раскрытия бомбовой кассеты мины разлетались далеко в стороны и, вращаясь, падали на землю с небольшой скоростью. Центральную часть мины занимали взрыватель, механизм перевода мины в боевое положение и система самоликвидации. В одну сторону от средней части тянулась плоскость-крыло, в другую – примерно такой же формы контейнер из мягкого полиэтилена с жидким взрывчатым веществом. Продуманное решение позволило использовать контейнер (по прямому назначению – хранилище взрывчатки) в качестве датчика цели, а взрывчатку заставить одновременно выполнять роль передатчика давления от ноги солдата противника к взрывателю. Когда мина падала на землю, крыло обеспечивало ее правильное положение, и через несколько минут она оказывалась в боевой готовности.Одновременно начинал свой отсчет механизм самоликвидации. Если за несколько часов на мину никто не наступал, этот механизм взрывал ее. Но если кто-то наступал на мягкий контейнер, жидкая взрывчатка под нажимом ноги заставляла сработать гидромеханический взрыватель, и мина взрывалась. Конструкция оказалась компактной и надежной, а эффективность мины достаточно высокой – BLU43/B была принята на вооружение. Связка: самолет – кассетная бомба – противопехотная мина BLU43/B – фактически стала первой в мире полноценной и полномасштабной системой авиационного дистанционного противопехотного минирования. Однако к моменту появления на свет мины BLU43/B американцы уже окончательно потеряли боевую инициативу, не могли контролировать местность и потому не успели оценить эффективность воздушного минирования. После завершения войны мины были сняты с вооружения. Зато эту мину по достоинству оценили советские офицеры инженерных войск, служившие в те годы в качестве советников, а то и прямых участников вьетнамской минной войны на юге Вьетнама.Советские специалисты доставили в Москву нужное количество образцов мин и минных бомбовых кассет. Вскоре был создан советский аналог – ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток" — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragon tooth". С середины 80-х годов была принята на вооружение в Советской армии. Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква "С". Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Поражение человеку при взрыве мины наносится за счёт разрушения нижней части ноги. Взрыв производится, когда нога наступает на мину, на датчик цели. Мина широко применялась в Афганской войне.Корпус мины состоит из полиэтилена, весом-порядка 80 граммов. Габаритная длина-одиннадцать с половиной сантиметров (легко помещается на ладони) Толщина-два сантиметра. Мины подобного типа, как правило, не обезвреживается. В базовой версии не имеют функции самостоятельного подрыва в заданный срок. В связи с этим российская армия, выполняя требования международного Протокола и Оттавской конвенции, сняла такие мины с производства и вооружения, утилизировала их. Однако Украина не спешила выполнять эти требования. Еще десять лет назад на складах украинской армии имелось не менее 6 млн мин ПФМ-1. Киевский режим решил "по-полной" использовать имеющий запас не только в боевых действиях, но и широко применить против мирных граждан Донбасса."Лепесток" - коварен и малозаметен, особенно для мирных граждан. Кроме специфических боевых качеств, форма и цвет способствует маскировке не только на местности, но и в городских кварталах. Это могли испытать на себе жители Донецка и Лисичанска, Горловки и Северодонецка, приграничных сел Белгородской области. Минимум металлических деталей затрудняет обнаружение техническими средствами. А сорок граммов жидкого ВВ (взрывчатое вещество) при подрыве может нанести серьезный ущерб здоровью взрослого человека, вплоть до травматической ампутации конечности. Ребенка такая мина просто убьет. К сожалению, подобные случаи не редкость.Наконец, применение противопехотных мин в городах и селах с компактным проживанием, попросту аморально и мерзко. Однако прямые нарушения международного права, связанные с применением мин подобного типа, остаются незамеченными западным сообществом и, в первую очередь-правозащитными организациями. Они предпочитают не обсуждать "подобные мелочи", зато выискивают выдуманные нарушения с российской стороны.Изделия ПФМ-1 используются украинской армией с кассетами КСФ-1 нескольких вариантов для наземных и воздушных систем дистанционного минирования. Каждая кассета вмещает до 72 мин и выбрасывает их на дистанцию до 30-35 метров. Такие мины ставятся при помощи РСЗО "Ураган" и снаряда 9М27КЗ. Они несут 12 кассет с 312 минами и рассеивают их по большой площади.Очищать местность и ликвидировать "Лепестки" ни в коем случае нельзя самостоятельно, только с помощью саперов. Существуют несколько способов очистки в арсенале инженерных подразделений союзных войск:Взрывной накладными зарядами (200г тротиловыми шашками, укладываемыми рядом с минами);Механический, тралением гусеничными машинами, танками, катками;Сбором мин специально экипированными саперами с помощью специальных совков в защитные контейнеры и последующим их уничтожением взрывным способом.Ситуация с "лепестками" в очередной раз убедительно свидетельствует об отсутствии у украинской власти моральных принципов в борьбе с собственным народом. Очевидно, что такие коварные способы и методы ВСУ будут использовать в дальнейшем. Местные власти относятся к подобным действиям ответственно. Ведется широкая разъяснительная работа с населением. Война учит многому. Коварный "Лепесток" не исключение.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20220822/1037969410.html

https://ukraina.ru/20220818/1037766163.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, мина, саперы, разминирование, донбасс, украина