Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20221003/1039296696.html
Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине
Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине - 03.10.2022 Украина.ру
Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине
Украина.ру, 03.10.2022
2022-10-03T06:24
2022-10-03T06:24
чем воюют на украине
эксклюзив
мина
саперы
разминирование
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/82/1034218248_0:32:800:482_1920x0_80_0_0_c7b7fe770491105df8665ce0a3e3996b.jpg
Об этой мине-ловушке часто упоминали в информационных сводках наши военкоры, освещающие ход спецоперации на Украине. "Лепесток" или ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина нажимного действия) советского производства. Подразделения ВСУ применяют ее на линии фронта. Но, когда это коварное оружие стали использовать против мирного населения городов и сел Донбасса и приграничных районов на территории России, заговорили в полный голос. В различных телеграм-каналах даже устроили своеобразные "мастер-классы" - как обнаружить и обезвредить мину-ловушку, давали многочисленные советы, порой доходило до абсурда.Предшественником противопехотной мины ПФМ-1 являлась американская мина BLU43/B и сленговое название Dragon tooth "Зуб дракона", применяемая американцами во Вьетнаме. Хранение ее в кассетных бомбах было более безопасным, так как она имела взрыватель с механическим предохранителем и не могла взорваться, не покинув бомбу. Эта мина помещалась на ладони, весила всего 90 г и по форме напоминала крылатые семена клена. Такая форма была неслучайна: после раскрытия бомбовой кассеты мины разлетались далеко в стороны и, вращаясь, падали на землю с небольшой скоростью. Центральную часть мины занимали взрыватель, механизм перевода мины в боевое положение и система самоликвидации. В одну сторону от средней части тянулась плоскость-крыло, в другую – примерно такой же формы контейнер из мягкого полиэтилена с жидким взрывчатым веществом. Продуманное решение позволило использовать контейнер (по прямому назначению – хранилище взрывчатки) в качестве датчика цели, а взрывчатку заставить одновременно выполнять роль передатчика давления от ноги солдата противника к взрывателю. Когда мина падала на землю, крыло обеспечивало ее правильное положение, и через несколько минут она оказывалась в боевой готовности.Одновременно начинал свой отсчет механизм самоликвидации. Если за несколько часов на мину никто не наступал, этот механизм взрывал ее. Но если кто-то наступал на мягкий контейнер, жидкая взрывчатка под нажимом ноги заставляла сработать гидромеханический взрыватель, и мина взрывалась. Конструкция оказалась компактной и надежной, а эффективность мины достаточно высокой – BLU43/B была принята на вооружение. Связка: самолет – кассетная бомба – противопехотная мина BLU43/B – фактически стала первой в мире полноценной и полномасштабной системой авиационного дистанционного противопехотного минирования. Однако к моменту появления на свет мины BLU43/B американцы уже окончательно потеряли боевую инициативу, не могли контролировать местность и потому не успели оценить эффективность воздушного минирования. После завершения войны мины были сняты с вооружения. Зато эту мину по достоинству оценили советские офицеры инженерных войск, служившие в те годы в качестве советников, а то и прямых участников вьетнамской минной войны на юге Вьетнама.Советские специалисты доставили в Москву нужное количество образцов мин и минных бомбовых кассет. Вскоре был создан советский аналог – ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток" — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragon tooth". С середины 80-х годов была принята на вооружение в Советской армии. Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква "С". Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Поражение человеку при взрыве мины наносится за счёт разрушения нижней части ноги. Взрыв производится, когда нога наступает на мину, на датчик цели. Мина широко применялась в Афганской войне.Корпус мины состоит из полиэтилена, весом-порядка 80 граммов. Габаритная длина-одиннадцать с половиной сантиметров (легко помещается на ладони) Толщина-два сантиметра. Мины подобного типа, как правило, не обезвреживается. В базовой версии не имеют функции самостоятельного подрыва в заданный срок. В связи с этим российская армия, выполняя требования международного Протокола и Оттавской конвенции, сняла такие мины с производства и вооружения, утилизировала их. Однако Украина не спешила выполнять эти требования. Еще десять лет назад на складах украинской армии имелось не менее 6 млн мин ПФМ-1. Киевский режим решил "по-полной" использовать имеющий запас не только в боевых действиях, но и широко применить против мирных граждан Донбасса."Лепесток" - коварен и малозаметен, особенно для мирных граждан. Кроме специфических боевых качеств, форма и цвет способствует маскировке не только на местности, но и в городских кварталах. Это могли испытать на себе жители Донецка и Лисичанска, Горловки и Северодонецка, приграничных сел Белгородской области. Минимум металлических деталей затрудняет обнаружение техническими средствами. А сорок граммов жидкого ВВ (взрывчатое вещество) при подрыве может нанести серьезный ущерб здоровью взрослого человека, вплоть до травматической ампутации конечности. Ребенка такая мина просто убьет. К сожалению, подобные случаи не редкость.Наконец, применение противопехотных мин в городах и селах с компактным проживанием, попросту аморально и мерзко. Однако прямые нарушения международного права, связанные с применением мин подобного типа, остаются незамеченными западным сообществом и, в первую очередь-правозащитными организациями. Они предпочитают не обсуждать "подобные мелочи", зато выискивают выдуманные нарушения с российской стороны.Изделия ПФМ-1 используются украинской армией с кассетами КСФ-1 нескольких вариантов для наземных и воздушных систем дистанционного минирования. Каждая кассета вмещает до 72 мин и выбрасывает их на дистанцию до 30-35 метров. Такие мины ставятся при помощи РСЗО "Ураган" и снаряда 9М27КЗ. Они несут 12 кассет с 312 минами и рассеивают их по большой площади.Очищать местность и ликвидировать "Лепестки" ни в коем случае нельзя самостоятельно, только с помощью саперов. Существуют несколько способов очистки в арсенале инженерных подразделений союзных войск:Взрывной накладными зарядами (200г тротиловыми шашками, укладываемыми рядом с минами);Механический, тралением гусеничными машинами, танками, катками;Сбором мин специально экипированными саперами с помощью специальных совков в защитные контейнеры и последующим их уничтожением взрывным способом.Ситуация с "лепестками" в очередной раз убедительно свидетельствует об отсутствии у украинской власти моральных принципов в борьбе с собственным народом. Очевидно, что такие коварные способы и методы ВСУ будут использовать в дальнейшем. Местные власти относятся к подобным действиям ответственно. Ведется широкая разъяснительная работа с населением. Война учит многому. Коварный "Лепесток" не исключение.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20220822/1037969410.html
https://ukraina.ru/20220818/1037766163.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/82/1034218248_59:0:743:513_1920x0_80_0_0_d10c5f6edad82c5e00613c0abb7e91ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, мина, саперы, разминирование, донбасс, украина
Чем воюют на Украине, Эксклюзив, мина, саперы, разминирование, Донбасс, Украина

Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине

06:24 03.10.2022
 
© Фото : belvpo.com
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : belvpo.com
Читать в
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий.
Все материалы
Об этой мине-ловушке часто упоминали в информационных сводках наши военкоры, освещающие ход спецоперации на Украине. "Лепесток" или ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина нажимного действия) советского производства. Подразделения ВСУ применяют ее на линии фронта. Но, когда это коварное оружие стали использовать против мирного населения городов и сел Донбасса и приграничных районов на территории России, заговорили в полный голос. В различных телеграм-каналах даже устроили своеобразные "мастер-классы" - как обнаружить и обезвредить мину-ловушку, давали многочисленные советы, порой доходило до абсурда.
Предшественником противопехотной мины ПФМ-1 являлась американская мина BLU43/B и сленговое название Dragon tooth "Зуб дракона", применяемая американцами во Вьетнаме. Хранение ее в кассетных бомбах было более безопасным, так как она имела взрыватель с механическим предохранителем и не могла взорваться, не покинув бомбу.
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Эта мина помещалась на ладони, весила всего 90 г и по форме напоминала крылатые семена клена. Такая форма была неслучайна: после раскрытия бомбовой кассеты мины разлетались далеко в стороны и, вращаясь, падали на землю с небольшой скоростью. Центральную часть мины занимали взрыватель, механизм перевода мины в боевое положение и система самоликвидации. В одну сторону от средней части тянулась плоскость-крыло, в другую – примерно такой же формы контейнер из мягкого полиэтилена с жидким взрывчатым веществом. Продуманное решение позволило использовать контейнер (по прямому назначению – хранилище взрывчатки) в качестве датчика цели, а взрывчатку заставить одновременно выполнять роль передатчика давления от ноги солдата противника к взрывателю. Когда мина падала на землю, крыло обеспечивало ее правильное положение, и через несколько минут она оказывалась в боевой готовности.
Одновременно начинал свой отсчет механизм самоликвидации. Если за несколько часов на мину никто не наступал, этот механизм взрывал ее. Но если кто-то наступал на мягкий контейнер, жидкая взрывчатка под нажимом ноги заставляла сработать гидромеханический взрыватель, и мина взрывалась. Конструкция оказалась компактной и надежной, а эффективность мины достаточно высокой – BLU43/B была принята на вооружение. Связка: самолет – кассетная бомба – противопехотная мина BLU43/B – фактически стала первой в мире полноценной и полномасштабной системой авиационного дистанционного противопехотного минирования.
Однако к моменту появления на свет мины BLU43/B американцы уже окончательно потеряли боевую инициативу, не могли контролировать местность и потому не успели оценить эффективность воздушного минирования. После завершения войны мины были сняты с вооружения. Зато эту мину по достоинству оценили советские офицеры инженерных войск, служившие в те годы в качестве советников, а то и прямых участников вьетнамской минной войны на юге Вьетнама.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:30
Почти пятьдесят гражданских в ДНР пострадали от мин "Лепесток" Уже 48 человек получили ранения в результате срабатывания противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", сообщает 22 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Советские специалисты доставили в Москву нужное количество образцов мин и минных бомбовых кассет. Вскоре был создан советский аналог – ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток" — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragon tooth". С середины 80-х годов была принята на вооружение в Советской армии. Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква "С". Мина может устанавливаться на грунт только средствами дистанционного минирования. Поражение человеку при взрыве мины наносится за счёт разрушения нижней части ноги. Взрыв производится, когда нога наступает на мину, на датчик цели. Мина широко применялась в Афганской войне.
Корпус мины состоит из полиэтилена, весом-порядка 80 граммов. Габаритная длина-одиннадцать с половиной сантиметров (легко помещается на ладони) Толщина-два сантиметра. Мины подобного типа, как правило, не обезвреживается. В базовой версии не имеют функции самостоятельного подрыва в заданный срок. В связи с этим российская армия, выполняя требования международного Протокола и Оттавской конвенции, сняла такие мины с производства и вооружения, утилизировала их. Однако Украина не спешила выполнять эти требования. Еще десять лет назад на складах украинской армии имелось не менее 6 млн мин ПФМ-1. Киевский режим решил "по-полной" использовать имеющий запас не только в боевых действиях, но и широко применить против мирных граждан Донбасса.
"Лепесток" - коварен и малозаметен, особенно для мирных граждан. Кроме специфических боевых качеств, форма и цвет способствует маскировке не только на местности, но и в городских кварталах. Это могли испытать на себе жители Донецка и Лисичанска, Горловки и Северодонецка, приграничных сел Белгородской области. Минимум металлических деталей затрудняет обнаружение техническими средствами. А сорок граммов жидкого ВВ (взрывчатое вещество) при подрыве может нанести серьезный ущерб здоровью взрослого человека, вплоть до травматической ампутации конечности. Ребенка такая мина просто убьет. К сожалению, подобные случаи не редкость.
Наконец, применение противопехотных мин в городах и селах с компактным проживанием, попросту аморально и мерзко. Однако прямые нарушения международного права, связанные с применением мин подобного типа, остаются незамеченными западным сообществом и, в первую очередь-правозащитными организациями. Они предпочитают не обсуждать "подобные мелочи", зато выискивают выдуманные нарушения с российской стороны.
Изделия ПФМ-1 используются украинской армией с кассетами КСФ-1 нескольких вариантов для наземных и воздушных систем дистанционного минирования. Каждая кассета вмещает до 72 мин и выбрасывает их на дистанцию до 30-35 метров. Такие мины ставятся при помощи РСЗО "Ураган" и снаряда 9М27КЗ. Они несут 12 кассет с 312 минами и рассеивают их по большой площади.
Очищать местность и ликвидировать "Лепестки" ни в коем случае нельзя самостоятельно, только с помощью саперов. Существуют несколько способов очистки в арсенале инженерных подразделений союзных войск:
Взрывной накладными зарядами (200г тротиловыми шашками, укладываемыми рядом с минами);
Механический, тралением гусеничными машинами, танками, катками;
Сбором мин специально экипированными саперами с помощью специальных совков в защитные контейнеры и последующим их уничтожением взрывным способом.
Ситуация с "лепестками" в очередной раз убедительно свидетельствует об отсутствии у украинской власти моральных принципов в борьбе с собственным народом. Очевидно, что такие коварные способы и методы ВСУ будут использовать в дальнейшем. Местные власти относятся к подобным действиям ответственно. Ведется широкая разъяснительная работа с населением. Война учит многому. Коварный "Лепесток" не исключение.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"На первичное разминирование мин ПФМ-1 ("Лепесток") в районах, где активно перемещаются люди и техника потребуется не менее 2-3 месяцев, а для полного разминирования всей территории нужно будет несколько лет, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
 
Чем воюют на УкраинеЭксклюзивминасаперыразминированиеДонбассУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:22Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
07:10Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
06:56Уход из Лимана, проблемы СВО и заявление Кадырова
06:24Коварный "лепесток". Чем воюют на Украине
03:18Полковник Геннадий Алехин: Последствия сдачи Красного Лимана могут сгладить только Жуков и Рокоссовский
03:11Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы
03:06"Продолжил наступление на данном направлении". Что знали люди в Красном Лимане до отступления
19:00Будущее и границы новых регионов, что происходит в Кременной. Итоги 2 октября на Украине
17:50"Украину не возьмут в НАТО": заявление Зеленского напугало французов
17:28Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир
16:49Российские саперы продолжают разминирование населенных пунктов ЛНР
16:41В Германии опасаются возможности ядерной войны из-за конфликта на Украине
16:32Обстановка в Кременной, статус новых регионов, наступления ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 октября
16:16Военкор Коц: США сделали ставку на гиперзвуковое оружие
16:06Почему провалилось вступление Финляндии в НАТО и что дальше: финский политолог честно о происходящем
15:53В США увидели в речи Путина на Красной площади послание Западу
15:30Российский производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат сотрудников
13:56Times: Трасс вступила в конфликт с королем Великобритании Карлом III
13:28В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
13:08Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку в попытках разрушить Россию санкциями
Лента новостейМолния