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В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации - 01.10.2022 Украина.ру
В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
В России отложили осенний призыв на месяц, это связано с загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-10-01T10:29
2022-10-01T10:29
2022-10-01T10:29
новости
призыв
россия
мобилизация
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В России осенний призыв отложили на месяц. Призывная кампания начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. На срочную службу призовут 120 тысяч граждан. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Увольнение в запас начнется 1 октября. Военнослужащих, сроки службы которых истекли, демобилизуют. Решение было принято из-за перегруженности военкоматов в связи с частичной мобилизацией. Перенос призыва на срочную службу позволит развести потоки мобилизованных граждан и призывников, объяснил журналистам РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, призыв, россия, мобилизация
Новости, призыв, Россия, мобилизация
В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации
В России отложили осенний призыв на месяц, это связано с загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков