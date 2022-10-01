https://ukraina.ru/20221001/1039284083.html

В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации

В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации - 01.10.2022 Украина.ру

В России осенний призыв отложили из-за частичной мобилизации

В России отложили осенний призыв на месяц, это связано с загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Об этом журналистам РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2022-10-01T10:29

2022-10-01T10:29

2022-10-01T10:29

новости

призыв

россия

мобилизация

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В России осенний призыв отложили на месяц. Призывная кампания начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. На срочную службу призовут 120 тысяч граждан. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Увольнение в запас начнется 1 октября. Военнослужащих, сроки службы которых истекли, демобилизуют. Решение было принято из-за перегруженности военкоматов в связи с частичной мобилизацией. Перенос призыва на срочную службу позволит развести потоки мобилизованных граждан и призывников, объяснил журналистам РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20221001/1039282796.html

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новости, призыв, россия, мобилизация