https://ukraina.ru/20221001/1039283651.html
Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - 01.10.2022 Украина.ру
Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Власти Турции не признали вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении МИД Турции
2022-10-01T10:03
2022-10-01T10:03
2022-10-01T10:03
новости
турция
референдум
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039240009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c929969546ce7304e900d8fc61548a4.jpg
Турецкие власти не признали вхождение в состав России Республики Крым в 2014 году. В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2022 году Турция не признала вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали "нарушением установленных принципов международного права". В то же время официальная Анкара поддержит прекращение конфликта путем переговоров. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о включении в состав РФ четырех новых субъектов. Ранее жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за это на референдумах.
https://ukraina.ru/20220930/1039279705.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039240009_23:0:2461:1829_1920x0_80_0_0_12628c7eedadc46a8849a1a10391cde2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, референдум, украина
Новости, Турция, референдум, Украина
Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Власти Турции не признали вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении МИД Турции
Турецкие власти не признали вхождение в состав России Республики Крым в 2014 году. В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2022 году Турция не признала вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.
"В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины", - говорится в сообщении.
Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали "нарушением установленных принципов международного права". В то же время официальная Анкара поддержит прекращение конфликта путем переговоров.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о включении в состав РФ четырех новых субъектов. Ранее жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за это на референдумах.