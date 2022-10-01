Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - 01.10.2022 Украина.ру
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Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - 01.10.2022 Украина.ру
Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины
Власти Турции не признали вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении МИД Турции
2022-10-01T10:03
2022-10-01T10:03
новости
турция
референдум
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Турецкие власти не признали вхождение в состав России Республики Крым в 2014 году. В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2022 году Турция не признала вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали "нарушением установленных принципов международного права". В то же время официальная Анкара поддержит прекращение конфликта путем переговоров. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о включении в состав РФ четырех новых субъектов. Ранее жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за это на референдумах.
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новости, турция, референдум, украина
Новости, Турция, референдум, Украина

Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины

10:03 01.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Власти Турции не признали вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении МИД Турции
Турецкие власти не признали вхождение в состав России Республики Крым в 2014 году. В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2022 году Турция не признала вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.
"В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины", - говорится в сообщении.
Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали "нарушением установленных принципов международного права". В то же время официальная Анкара поддержит прекращение конфликта путем переговоров.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о включении в состав РФ четырех новых субъектов. Ранее жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за это на референдумах.
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