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Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины

Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины - 01.10.2022 Украина.ру

Турция не признала включение в состав РФ четырех бывших регионов Украины

Власти Турции не признали вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом говорится в заявлении МИД Турции

2022-10-01T10:03

2022-10-01T10:03

2022-10-01T10:03

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Турецкие власти не признали вхождение в состав России Республики Крым в 2014 году. В МИД Турции заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2022 году Турция не признала вхождение в состав России Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.Включение в состав России четырех бывших регионов Украины в турецком внешнеполитическом ведомстве назвали "нарушением установленных принципов международного права". В то же время официальная Анкара поддержит прекращение конфликта путем переговоров. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о включении в состав РФ четырех новых субъектов. Ранее жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за это на референдумах.

https://ukraina.ru/20220930/1039279705.html

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