https://ukraina.ru/20221001/1039281242.html
США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах
США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах - 01.10.2022 Украина.ру
США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах
Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по украинскому вопросу 30 сентября, но на этот раз из-за события исторического масштаба - подписания... Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T01:53
2022-10-01T01:53
2022-10-01T01:42
эксклюзив
россия
совбез оон
украина
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101625/99/1016259962_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ac9fe683749eb90f6469053ed19ba25.jpg
Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по украинскому вопросу 30 сентября, но на этот раз из-за события исторического масштаба - подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.США и Албания, как и обещали, вынесли на голосование проект резолюции с осуждением "организации Россией незаконных "референдумов" в регионах Украины в рамках международно признанных границ", авторы документа призвали все остальные страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", не признавать их присоединение к РФ, а Москву - немедленно вывести свои силы с Украины.В своём выступлении постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что референдумы во всех 4 регионах прошли в полном соответствии с международным правом и без нарушений, что подтверждают присутствовавшие на избирательных участках иностранные наблюдатели, как бы ни пытались доказать обратное западные политики и даже генеральный секретарь ООН, "решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю Организацию".29 сентября Антониу Гутерриш заявил, что результаты референдумов не могут быть приняты, а присоединение регионов к России не соответствует международному праву, в ответ МИД РФ напомнил ему, что генеральный секретарь, согласно статье 97 Устава ООН, - главное административное должностное лицо Организации, а это не даёт ему права делать политические заявления от имени ООН в целом.Небензя напомнил, что Россия предлагала зафиксировать призыв Совета Безопасности ООН к интенсификации поиска дипломатического пути разрешения конфликта, однако Запад расписался в том, что на самом деле не хочет мира на Украине, они мечтают о поражении России.По результатам голосования в поддержку проекта резолюции высказались 10 государств (США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, Албания, ОАЭ, Гана, Кения, Мексика), 4 воздержались (Китай, Индия, Бразилия и Габон). Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие документа."Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьёз рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то, получается, вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет?" - с недоумением говорил Небензя в самом начале своей речи до голосования.Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь сказал, что действия Совета Безопасности ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, и стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Представитель делегации Индии также отметила, что обострение риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам.В преддверии заседания газета The Washington Post написала, ссылаясь на рассказы неназванных американских и европейских чиновников, что Запад надеется на поддержку проекта резолюции стран, которые ранее воздерживавшиеся при голосовании по антироссийским резолюциям в Совете Безопасности ООН, в частности Индии, ОАЭ и Габона."Интересное какое заседание в СБ ООН сегодня. В чём-то даже историческое. Все страны за контуром коллективного Запада, выступая, говорят о том, что Запад по сути создал токсичную атмосферу этой истерической резолюцией, проталкивая её даже без консультаций. Об этом говорят даже те, кто голосовал "за". Для Вашингтона и компании это, конечно, открытый бунт на корабле", - заявил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Теперь США переходят к плану "Б", озвученный ранее: в случае блокирования резолюции Россией в Совете Безопасности ООН они вынесут инициативу на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, где голосуют все государства-члены Организации, право вето не действует, максимум можно воздержаться от голосования."Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности, и в наглую использовать эту площадку как "разогрев" перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться. Кто-то дрогнет. Но хочется надеяться, что многие всё же выстоят. Те, кто готов иметь и защищать своё собственное мнение, проводить в жизнь независимую политику и на деле отстаивать принцип суверенного равенства государств", - заявил Небензя.Даже если большинство стран выступит в поддержку документа, ничего не изменится, это будет не более, чем показательное выступление, имитирующее изоляцию России на мировой арене, поскольку решения Генеральной Ассамблеи ООН не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.Кроме того, по сведениям источников издания Politico, Белый дом пытался добиться принятия резолюции ещё в Совете Безопасности ООН в обход права вето РФ, например, применив "малоизвестное положение" в Уставе ООН, а именно - принять резолюцию "Единство в пользу мира". В 1950 году США инициировали её принятие, чтобы, обойдя вето СССР и Китая, начать военную акцию против Северной Кореи и придать ей видимость принудительных мер против нарушителя мира от имени международного сообщества. Однако делегация РФ всё же заблокировала принятие резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответственно, этот хитрый замысел Вашингтона провалился."Результат голосования по антироссийскому проекту резолюции Совета Безопасности западники вряд ли могут записать себе в актив. "Разгрома" не получилось и тезис об изоляции России в выступлениях наших бывших западных партнёров явно провис", - констатировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
https://ukraina.ru/20220929/1039154577.html
https://ukraina.ru/20220818/1037796218.html
https://ukraina.ru/20220928/1039165558.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101625/99/1016259962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7242f90f2ed9df825fb571457ecbb84d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, совбез оон, украина, референдум
Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по украинскому вопросу 30 сентября, но на этот раз из-за события исторического масштаба - подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
США и Албания, как и обещали, вынесли на голосование проект резолюции с осуждением "организации Россией незаконных "референдумов" в регионах Украины в рамках международно признанных границ", авторы документа призвали все остальные страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", не признавать их присоединение к РФ, а Москву - немедленно вывести свои силы с Украины.
В своём выступлении постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что референдумы во всех 4 регионах прошли в полном соответствии с международным правом и без нарушений, что подтверждают присутствовавшие на избирательных участках иностранные наблюдатели, как бы ни пытались доказать обратное западные политики и даже генеральный секретарь ООН, "решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю Организацию".
29 сентября Антониу Гутерриш заявил, что результаты референдумов не могут быть приняты, а присоединение регионов к России не соответствует международному праву, в ответ МИД РФ напомнил ему, что генеральный секретарь, согласно статье 97 Устава ООН, - главное административное должностное лицо Организации, а это не даёт ему права делать политические заявления от имени ООН в целом.
Небензя напомнил, что Россия предлагала зафиксировать призыв Совета Безопасности ООН к интенсификации поиска дипломатического пути разрешения конфликта, однако Запад расписался в том, что на самом деле не хочет мира на Украине, они мечтают о поражении России.
По результатам голосования в поддержку проекта резолюции высказались 10 государств (США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, Албания, ОАЭ, Гана, Кения, Мексика), 4 воздержались (Китай, Индия, Бразилия и Габон). Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие документа.
"Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьёз рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то, получается, вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет?" - с недоумением говорил Небензя в самом начале своей речи до голосования.
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь сказал, что действия Совета Безопасности ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, и стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Представитель делегации Индии также отметила, что обострение риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам.
В преддверии заседания газета The Washington Post написала, ссылаясь на рассказы неназванных американских и европейских чиновников, что Запад надеется на поддержку проекта резолюции стран, которые ранее воздерживавшиеся при голосовании по антироссийским резолюциям в Совете Безопасности ООН, в частности Индии, ОАЭ и Габона.
"Интересное какое заседание в СБ ООН сегодня. В чём-то даже историческое. Все страны за контуром коллективного Запада, выступая, говорят о том, что Запад по сути создал токсичную атмосферу этой истерической резолюцией, проталкивая её даже без консультаций. Об этом говорят даже те, кто голосовал "за". Для Вашингтона и компании это, конечно, открытый бунт на корабле", - заявил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Теперь США переходят к плану "Б", озвученный ранее: в случае блокирования резолюции Россией в Совете Безопасности ООН они вынесут инициативу на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, где голосуют все государства-члены Организации, право вето не действует, максимум можно воздержаться от голосования.
"Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности, и в наглую использовать эту площадку как "разогрев" перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться. Кто-то дрогнет. Но хочется надеяться, что многие всё же выстоят. Те, кто готов иметь и защищать своё собственное мнение, проводить в жизнь независимую политику и на деле отстаивать принцип суверенного равенства государств", - заявил Небензя.
Даже если большинство стран выступит в поддержку документа, ничего не изменится, это будет не более, чем показательное выступление, имитирующее изоляцию России на мировой арене, поскольку решения Генеральной Ассамблеи ООН не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
Кроме того, по сведениям источников издания Politico, Белый дом пытался добиться принятия резолюции ещё в Совете Безопасности ООН в обход права вето РФ, например, применив "малоизвестное положение" в Уставе ООН, а именно - принять резолюцию "Единство в пользу мира". В 1950 году США инициировали её принятие, чтобы, обойдя вето СССР и Китая, начать военную акцию против Северной Кореи и придать ей видимость принудительных мер против нарушителя мира от имени международного сообщества. Однако делегация РФ всё же заблокировала принятие резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответственно, этот хитрый замысел Вашингтона провалился.
"Результат голосования по антироссийскому проекту резолюции Совета Безопасности западники вряд ли могут записать себе в актив. "Разгрома" не получилось и тезис об изоляции России в выступлениях наших бывших западных партнёров явно провис", - констатировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.