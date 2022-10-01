США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах - 01.10.2022 Украина.ру
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США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах
США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах - 01.10.2022 Украина.ру
США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах
Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по украинскому вопросу 30 сентября, но на этот раз из-за события исторического масштаба - подписания... Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T01:53
2022-10-01T01:42
эксклюзив
россия
совбез оон
украина
референдум
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Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по украинскому вопросу 30 сентября, но на этот раз из-за события исторического масштаба - подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.США и Албания, как и обещали, вынесли на голосование проект резолюции с осуждением "организации Россией незаконных "референдумов" в регионах Украины в рамках международно признанных границ", авторы документа призвали все остальные страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", не признавать их присоединение к РФ, а Москву - немедленно вывести свои силы с Украины.В своём выступлении постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что референдумы во всех 4 регионах прошли в полном соответствии с международным правом и без нарушений, что подтверждают присутствовавшие на избирательных участках иностранные наблюдатели, как бы ни пытались доказать обратное западные политики и даже генеральный секретарь ООН, "решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю Организацию".29 сентября Антониу Гутерриш заявил, что результаты референдумов не могут быть приняты, а присоединение регионов к России не соответствует международному праву, в ответ МИД РФ напомнил ему, что генеральный секретарь, согласно статье 97 Устава ООН, - главное административное должностное лицо Организации, а это не даёт ему права делать политические заявления от имени ООН в целом.Небензя напомнил, что Россия предлагала зафиксировать призыв Совета Безопасности ООН к интенсификации поиска дипломатического пути разрешения конфликта, однако Запад расписался в том, что на самом деле не хочет мира на Украине, они мечтают о поражении России.По результатам голосования в поддержку проекта резолюции высказались 10 государств (США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, Албания, ОАЭ, Гана, Кения, Мексика), 4 воздержались (Китай, Индия, Бразилия и Габон). Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие документа."Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьёз рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то, получается, вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет?" - с недоумением говорил Небензя в самом начале своей речи до голосования.Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь сказал, что действия Совета Безопасности ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, и стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Представитель делегации Индии также отметила, что обострение риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам.В преддверии заседания газета The Washington Post написала, ссылаясь на рассказы неназванных американских и европейских чиновников, что Запад надеется на поддержку проекта резолюции стран, которые ранее воздерживавшиеся при голосовании по антироссийским резолюциям в Совете Безопасности ООН, в частности Индии, ОАЭ и Габона."Интересное какое заседание в СБ ООН сегодня. В чём-то даже историческое. Все страны за контуром коллективного Запада, выступая, говорят о том, что Запад по сути создал токсичную атмосферу этой истерической резолюцией, проталкивая её даже без консультаций. Об этом говорят даже те, кто голосовал "за". Для Вашингтона и компании это, конечно, открытый бунт на корабле", - заявил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Теперь США переходят к плану "Б", озвученный ранее: в случае блокирования резолюции Россией в Совете Безопасности ООН они вынесут инициативу на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, где голосуют все государства-члены Организации, право вето не действует, максимум можно воздержаться от голосования."​​​​​​​Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности, и в наглую использовать эту площадку как "разогрев" перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться. Кто-то дрогнет. Но хочется надеяться, что многие всё же выстоят. Те, кто готов иметь и защищать своё собственное мнение, проводить в жизнь независимую политику и на деле отстаивать принцип суверенного равенства государств", - заявил Небензя.Даже если большинство стран выступит в поддержку документа, ничего не изменится, это будет не более, чем показательное выступление, имитирующее изоляцию России на мировой арене, поскольку решения Генеральной Ассамблеи ООН не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.Кроме того, по сведениям источников издания Politico, Белый дом пытался добиться принятия резолюции ещё в Совете Безопасности ООН в обход права вето РФ, например, применив "малоизвестное положение" в Уставе ООН, а именно - принять резолюцию "Единство в пользу мира". В 1950 году США инициировали её принятие, чтобы, обойдя вето СССР и Китая, начать военную акцию против Северной Кореи и придать ей видимость принудительных мер против нарушителя мира от имени международного сообщества. Однако делегация РФ всё же заблокировала принятие резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответственно, этот хитрый замысел Вашингтона провалился."Результат голосования по антироссийскому проекту резолюции Совета Безопасности западники вряд ли могут записать себе в актив. "Разгрома" не получилось и тезис об изоляции России в выступлениях наших бывших западных партнёров явно провис", - констатировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
https://ukraina.ru/20220929/1039154577.html
https://ukraina.ru/20220818/1037796218.html
https://ukraina.ru/20220928/1039165558.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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эксклюзив, россия, совбез оон, украина, референдум
Эксклюзив, Россия, Совбез ООН, Украина, референдум

США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах

01:53 01.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание по украинскому вопросу 30 сентября, но на этот раз из-за события исторического масштаба - подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
США и Албания, как и обещали, вынесли на голосование проект резолюции с осуждением "организации Россией незаконных "референдумов" в регионах Украины в рамках международно признанных границ", авторы документа призвали все остальные страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", не признавать их присоединение к РФ, а Москву - немедленно вывести свои силы с Украины.
В своём выступлении постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что референдумы во всех 4 регионах прошли в полном соответствии с международным правом и без нарушений, что подтверждают присутствовавшие на избирательных участках иностранные наблюдатели, как бы ни пытались доказать обратное западные политики и даже генеральный секретарь ООН, "решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю Организацию".
29 сентября Антониу Гутерриш заявил, что результаты референдумов не могут быть приняты, а присоединение регионов к России не соответствует международному праву, в ответ МИД РФ напомнил ему, что генеральный секретарь, согласно статье 97 Устава ООН, - главное административное должностное лицо Организации, а это не даёт ему права делать политические заявления от имени ООН в целом.
Небензя напомнил, что Россия предлагала зафиксировать призыв Совета Безопасности ООН к интенсификации поиска дипломатического пути разрешения конфликта, однако Запад расписался в том, что на самом деле не хочет мира на Украине, они мечтают о поражении России.
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По результатам голосования в поддержку проекта резолюции высказались 10 государств (США, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, Албания, ОАЭ, Гана, Кения, Мексика), 4 воздержались (Китай, Индия, Бразилия и Габон). Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие документа.
"Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Скажите, вы всерьёз рассчитываете, что Россия может рассмотреть и поддержать такой проект? А если нет, то, получается, вы намеренно подводите нас под применение права вето, чтобы затем разглагольствовать о том, что Россия им злоупотребляет?" - с недоумением говорил Небензя в самом начале своей речи до голосования.
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь сказал, что действия Совета Безопасности ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, и стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Представитель делегации Индии также отметила, что обострение риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам.
В преддверии заседания газета The Washington Post написала, ссылаясь на рассказы неназванных американских и европейских чиновников, что Запад надеется на поддержку проекта резолюции стран, которые ранее воздерживавшиеся при голосовании по антироссийским резолюциям в Совете Безопасности ООН, в частности Индии, ОАЭ и Габона.
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"Интересное какое заседание в СБ ООН сегодня. В чём-то даже историческое. Все страны за контуром коллективного Запада, выступая, говорят о том, что Запад по сути создал токсичную атмосферу этой истерической резолюцией, проталкивая её даже без консультаций. Об этом говорят даже те, кто голосовал "за". Для Вашингтона и компании это, конечно, открытый бунт на корабле", - заявил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Теперь США переходят к плану "Б", озвученный ранее: в случае блокирования резолюции Россией в Совете Безопасности ООН они вынесут инициативу на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, где голосуют все государства-члены Организации, право вето не действует, максимум можно воздержаться от голосования.
"​​​​​​​Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности, и в наглую использовать эту площадку как "разогрев" перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться. Кто-то дрогнет. Но хочется надеяться, что многие всё же выстоят. Те, кто готов иметь и защищать своё собственное мнение, проводить в жизнь независимую политику и на деле отстаивать принцип суверенного равенства государств", - заявил Небензя.
Даже если большинство стран выступит в поддержку документа, ничего не изменится, это будет не более, чем показательное выступление, имитирующее изоляцию России на мировой арене, поскольку решения Генеральной Ассамблеи ООН не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 12:57
Прокол вышел. США в Совбезе ООН признались, что бессмысленно не признавать референдумы
Кроме того, по сведениям источников издания Politico, Белый дом пытался добиться принятия резолюции ещё в Совете Безопасности ООН в обход права вето РФ, например, применив "малоизвестное положение" в Уставе ООН, а именно - принять резолюцию "Единство в пользу мира". В 1950 году США инициировали её принятие, чтобы, обойдя вето СССР и Китая, начать военную акцию против Северной Кореи и придать ей видимость принудительных мер против нарушителя мира от имени международного сообщества. Однако делегация РФ всё же заблокировала принятие резолюции, осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, соответственно, этот хитрый замысел Вашингтона провалился.
"Результат голосования по антироссийскому проекту резолюции Совета Безопасности западники вряд ли могут записать себе в актив. "Разгрома" не получилось и тезис об изоляции России в выступлениях наших бывших западных партнёров явно провис", - констатировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
 
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01:53США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах
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