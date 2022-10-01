https://ukraina.ru/20221001/1039248141.html

Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин

Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин - 01.10.2022 Украина.ру

Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин

Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T08:52

2022-10-01T08:52

2022-10-01T08:52

дмитрий ковалевич

украина

территория

мобилизация

рф

запад

крым

эскалация

нато

противостояние

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В октябре украинцев ожидает фактическое сокращение государства, вследствие принятия четырех бывших украинских областей в состав РФ. Киев и его союзники на Западе этого, конечно же, не признают, как и в случае с Крымом. От Киева следует ожидать эскалации вооруженных попыток противоречить свершившимся фактам и отрицать их, а также стремлений втянуть блок НАТО в открытое вооруженное противостояние. В октябре власти Украины также ожидают начала долгожданных поставок из США по так называемому Ленд-лизу, что может означать увеличение западного вооружения на фронте, поставки которого могут и не афишировать.С 1 октября должен заработать и так называемый "таможенный безвиз" с Евросоюзом. Так назвали на Украине упрощение процедуры оформления транзитных грузов на таможне после того как Киев подписал Конвенцию о совместном транзите и компьютеризованной транзитной системе (NCTS).В течение всего сентября тысячи украинских женщин нервничали по поводу возможного запрета с 1 октября выезда заграницу и постановки представительниц прекрасного пола на воинский учет. В последнее время было много противоречивых заявлений от представителей украинской власти и анонсированных изменений. И только 23 сентября был опубликован приказ Минобороны Украины, которым вводится отсрочка на год – до 1 октября 2023 года. Согласно действующим нормам, обязанность стать на военный учет будет действовать независимо от того, работает сейчас женщина, является домохозяйкой или частным предпринимателем, а также независимо от наличия или количества у неё детей. Определяющим фактором является получение соответствующей специальности или профессии. После принятия на военный учет женщина становится военнообязанной, а значит, на нее распространяются те же обязанности и ограничения, что и на военнообязанных мужчин, включая запрет на выезд заграницу.В середине октября на Украине обычно начинался отопительный сезон, но в этом году из-за энергетического кризиса его вряд ли начнут в этом месяце, если ему вообще суждено будет состояться. Пока же горожане по возможности покупают себе дома с печным отоплением в сёлах или скупают обогреватели и теплые одеяла. Власти Украины предупреждали, что следующая зима будет самой тяжелой в истории независимой Украины. Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявлял, что из-за нехватки газа температуру при отоплении понизят в среднем на 4 градуса, до +17. Однако такой уровень температуры будет учитываться при выполнении ряда условий: утепление дома теплоизолирующими материалами, энергосберегающие окна и двери, современные трубы. Поскольку на Украине немного домов соответствует этим нормам, температура в помещении будет по факту еще ниже, даже при включенном центральном отоплении.Ранее Киев просил у США включить поставки газа по Ленд-лизу, но в Вашингтоне просьбу проигнорировали, тем более что на Украину сжиженный газ технически сложно поставлять. Самая сложная ситуация с отоплением ожидается в прифронтовых областях, откуда с наступлением холодов ожидается новая волна внутренних переселенцев.В октябре с наступлением холодов на Украине обычно резко взлетают цены на овощи и фрукты. Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию до конца года более чем на 30%, поэтому все товары, и в первую очередь, продукты, подорожают на 30%.В последних числах сентября власти Украины также вернули акцизы на топливо, что неминуемо приведет к подорожанию бензина и транспорта, а, следовательно, добавит еще около 10-15% к возросшим ценам на товары.С 1 октября украинцам, бесплатно приютившим у себя беженцев, обещают вдвое увеличить компенсацию от государства – с 450 гр (600 р.) в месяц до 900 гр (1200 рублей), поскольку возрастёт "коммуналка" в отопительный сезон. Правда, чтобы получить даже 450 гривен хозяевам вместе с беженцами приходилось месяцами собирать справки и ходить по кабинетам. В сентябре свои 450 гр начали получать те, кто приютил беженцев в марте. Столь незначительная сумма не может как-то стимулировать хозяев жилья, поэтому если они и приютили у себя беженцев бесплатно, то сделали это сугубо из гуманных соображений.С 1 октября поднимается на 200 гривен минимальная пенсия, до 2680 гр, что при нынешнем курсе равно $65 в месяц, что, очевидно, ниже порога, при котором можно выжить при нынешнем уровне цен. Однако и эти 65 долларов пенсионер сможет получить, если имеет 35 лет подтвержденного трудового стажа, возраст старше 65 лет и нигде больше не работает.Вероятно, в октябре после признания референдумов и частичной мобилизации в РФ на Украине в корне изменится тактика проведения российской СВО. В ответ и Киев усилит террор, как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях. В таких условиях можно пожелать украинцам сохранять здравомыслие, трезвость рассудка, а также беречь себя и своих близких.

https://ukraina.ru/20220922/1038962356.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

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