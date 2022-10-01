https://ukraina.ru/20221001/1039248141.html
Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин
Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин - 01.10.2022 Украина.ру
Что ожидает Украину в октябре. Сокращение территории и отсрочка от мобилизации женщин
Украина.ру, 01.10.2022
2022-10-01T08:52
2022-10-01T08:52
2022-10-01T08:52
дмитрий ковалевич
украина
территория
мобилизация
рф
запад
крым
эскалация
нато
противостояние
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В октябре украинцев ожидает фактическое сокращение государства, вследствие принятия четырех бывших украинских областей в состав РФ. Киев и его союзники на Западе этого, конечно же, не признают, как и в случае с Крымом. От Киева следует ожидать эскалации вооруженных попыток противоречить свершившимся фактам и отрицать их, а также стремлений втянуть блок НАТО в открытое вооруженное противостояние. В октябре власти Украины также ожидают начала долгожданных поставок из США по так называемому Ленд-лизу, что может означать увеличение западного вооружения на фронте, поставки которого могут и не афишировать.С 1 октября должен заработать и так называемый "таможенный безвиз" с Евросоюзом. Так назвали на Украине упрощение процедуры оформления транзитных грузов на таможне после того как Киев подписал Конвенцию о совместном транзите и компьютеризованной транзитной системе (NCTS).В течение всего сентября тысячи украинских женщин нервничали по поводу возможного запрета с 1 октября выезда заграницу и постановки представительниц прекрасного пола на воинский учет. В последнее время было много противоречивых заявлений от представителей украинской власти и анонсированных изменений. И только 23 сентября был опубликован приказ Минобороны Украины, которым вводится отсрочка на год – до 1 октября 2023 года. Согласно действующим нормам, обязанность стать на военный учет будет действовать независимо от того, работает сейчас женщина, является домохозяйкой или частным предпринимателем, а также независимо от наличия или количества у неё детей. Определяющим фактором является получение соответствующей специальности или профессии. После принятия на военный учет женщина становится военнообязанной, а значит, на нее распространяются те же обязанности и ограничения, что и на военнообязанных мужчин, включая запрет на выезд заграницу.В середине октября на Украине обычно начинался отопительный сезон, но в этом году из-за энергетического кризиса его вряд ли начнут в этом месяце, если ему вообще суждено будет состояться. Пока же горожане по возможности покупают себе дома с печным отоплением в сёлах или скупают обогреватели и теплые одеяла. Власти Украины предупреждали, что следующая зима будет самой тяжелой в истории независимой Украины. Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявлял, что из-за нехватки газа температуру при отоплении понизят в среднем на 4 градуса, до +17. Однако такой уровень температуры будет учитываться при выполнении ряда условий: утепление дома теплоизолирующими материалами, энергосберегающие окна и двери, современные трубы. Поскольку на Украине немного домов соответствует этим нормам, температура в помещении будет по факту еще ниже, даже при включенном центральном отоплении.Ранее Киев просил у США включить поставки газа по Ленд-лизу, но в Вашингтоне просьбу проигнорировали, тем более что на Украину сжиженный газ технически сложно поставлять. Самая сложная ситуация с отоплением ожидается в прифронтовых областях, откуда с наступлением холодов ожидается новая волна внутренних переселенцев.В октябре с наступлением холодов на Украине обычно резко взлетают цены на овощи и фрукты. Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию до конца года более чем на 30%, поэтому все товары, и в первую очередь, продукты, подорожают на 30%.В последних числах сентября власти Украины также вернули акцизы на топливо, что неминуемо приведет к подорожанию бензина и транспорта, а, следовательно, добавит еще около 10-15% к возросшим ценам на товары.С 1 октября украинцам, бесплатно приютившим у себя беженцев, обещают вдвое увеличить компенсацию от государства – с 450 гр (600 р.) в месяц до 900 гр (1200 рублей), поскольку возрастёт "коммуналка" в отопительный сезон. Правда, чтобы получить даже 450 гривен хозяевам вместе с беженцами приходилось месяцами собирать справки и ходить по кабинетам. В сентябре свои 450 гр начали получать те, кто приютил беженцев в марте. Столь незначительная сумма не может как-то стимулировать хозяев жилья, поэтому если они и приютили у себя беженцев бесплатно, то сделали это сугубо из гуманных соображений.С 1 октября поднимается на 200 гривен минимальная пенсия, до 2680 гр, что при нынешнем курсе равно $65 в месяц, что, очевидно, ниже порога, при котором можно выжить при нынешнем уровне цен. Однако и эти 65 долларов пенсионер сможет получить, если имеет 35 лет подтвержденного трудового стажа, возраст старше 65 лет и нигде больше не работает.Вероятно, в октябре после признания референдумов и частичной мобилизации в РФ на Украине в корне изменится тактика проведения российской СВО. В ответ и Киев усилит террор, как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях. В таких условиях можно пожелать украинцам сохранять здравомыслие, трезвость рассудка, а также беречь себя и своих близких.
https://ukraina.ru/20220922/1038962356.html
https://ukraina.ru/20220930/1039213903.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp
дмитрий ковалевич, украина, территория, мобилизация, рф, запад, крым, эскалация, нато, противостояние, сша, вооружение, евросоюз, таможня, безвиз, учет, сво, отсрочка
Дмитрий Ковалевич, Украина, территория, мобилизация, РФ, Запад, Крым, эскалация, НАТО, противостояние, США, вооружение, Евросоюз, таможня, безвиз, учет, СВО, отсрочка
В октябре украинцев ожидает фактическое сокращение государства, вследствие принятия четырех бывших украинских областей в состав РФ. Киев и его союзники на Западе этого, конечно же, не признают, как и в случае с Крымом.
От Киева следует ожидать эскалации вооруженных попыток противоречить свершившимся фактам и отрицать их, а также стремлений втянуть блок НАТО в открытое вооруженное противостояние. В октябре власти Украины также ожидают начала долгожданных поставок из США по так называемому Ленд-лизу, что может означать увеличение западного вооружения на фронте, поставки которого могут и не афишировать.
С 1 октября должен заработать и так называемый "таможенный безвиз" с Евросоюзом. Так назвали на Украине упрощение процедуры оформления транзитных грузов на таможне после того как Киев подписал Конвенцию о совместном транзите и компьютеризованной транзитной системе (NCTS).
В течение всего сентября тысячи украинских женщин нервничали по поводу возможного запрета с 1 октября выезда заграницу и постановки представительниц прекрасного пола на воинский учет. В последнее время было много противоречивых заявлений от представителей украинской власти и анонсированных изменений. И только 23 сентября был опубликован приказ Минобороны Украины, которым вводится отсрочка на год – до 1 октября 2023 года. Согласно действующим нормам, обязанность стать на военный учет будет действовать независимо от того, работает сейчас женщина, является домохозяйкой или частным предпринимателем, а также независимо от наличия или количества у неё детей. Определяющим фактором является получение соответствующей специальности или профессии. После принятия на военный учет женщина становится военнообязанной, а значит, на нее распространяются те же обязанности и ограничения, что и на военнообязанных мужчин, включая запрет на выезд заграницу.
В середине октября на Украине обычно начинался отопительный сезон, но в этом году из-за энергетического кризиса его вряд ли начнут в этом месяце, если ему вообще суждено будет состояться. Пока же горожане по возможности покупают себе дома с печным отоплением в сёлах или скупают обогреватели и теплые одеяла. Власти Украины предупреждали, что следующая зима будет самой тяжелой в истории независимой Украины.
Руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявлял, что из-за нехватки газа температуру при отоплении понизят в среднем на 4 градуса, до +17. Однако такой уровень температуры будет учитываться при выполнении ряда условий: утепление дома теплоизолирующими материалами, энергосберегающие окна и двери, современные трубы. Поскольку на Украине немного домов соответствует этим нормам, температура в помещении будет по факту еще ниже, даже при включенном центральном отоплении.
Ранее Киев просил у США включить поставки газа по Ленд-лизу, но в Вашингтоне просьбу проигнорировали, тем более что на Украину сжиженный газ технически сложно поставлять. Самая сложная ситуация с отоплением ожидается в прифронтовых областях, откуда с наступлением холодов ожидается новая волна внутренних переселенцев.
В октябре с наступлением холодов на Украине обычно резко взлетают цены на овощи и фрукты. Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию до конца года более чем на 30%, поэтому все товары, и в первую очередь, продукты, подорожают на 30%.
В последних числах сентября власти Украины также вернули акцизы на топливо, что неминуемо приведет к подорожанию бензина и транспорта, а, следовательно, добавит еще около 10-15% к возросшим ценам на товары.
С 1 октября украинцам, бесплатно приютившим у себя беженцев, обещают вдвое увеличить компенсацию от государства – с 450 гр (600 р.) в месяц до 900 гр (1200 рублей), поскольку возрастёт "коммуналка" в отопительный сезон. Правда, чтобы получить даже 450 гривен хозяевам вместе с беженцами приходилось месяцами собирать справки и ходить по кабинетам. В сентябре свои 450 гр начали получать те, кто приютил беженцев в марте. Столь незначительная сумма не может как-то стимулировать хозяев жилья, поэтому если они и приютили у себя беженцев бесплатно, то сделали это сугубо из гуманных соображений.
С 1 октября поднимается на 200 гривен минимальная пенсия, до 2680 гр, что при нынешнем курсе равно $65 в месяц, что, очевидно, ниже порога, при котором можно выжить при нынешнем уровне цен. Однако и эти 65 долларов пенсионер сможет получить, если имеет 35 лет подтвержденного трудового стажа, возраст старше 65 лет и нигде больше не работает.
Вероятно, в октябре после признания референдумов и частичной мобилизации в РФ на Украине в корне изменится тактика проведения российской СВО. В ответ и Киев усилит террор, как на подконтрольных, так и на неподконтрольных территориях. В таких условиях можно пожелать украинцам сохранять здравомыслие, трезвость рассудка, а также беречь себя и своих близких.