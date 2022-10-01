https://ukraina.ru/20221001/1039199592.html

Мир "Великого кольца": периодизация истории будущего

Мир "Великого кольца": периодизация истории будущего - 01.10.2022 Украина.ру

Мир "Великого кольца": периодизация истории будущего

Украина.ру, 01.10.2022

2022-10-01T17:53

2022-10-01T17:53

2022-10-01T17:53

ефремов

литература

фантастика

эксклюзив

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Старшее поколение читателей наверняка помнит истматовскую пятичленку – пять экономических формаций, через которые обязательно должна последовательно пройти всякая уважающая себя цивилизация: первобытно-общинный строй – рабовладение – феодализм – капитализм – коммунизм. Правда, цивилизаций, которые бы одолели всю пятичленку, в истории как-то не нашлось, но сама по себе марксова схема существенно повлияла на общественные науки.Уже после Маркса выяснилось, что схема, построенная на основе опыта романо-германской цивилизации, более нигде не работает. Как минимум, оказалось, что многие общества проскакивают этапы. Например, на Руси не было классического рабовладения (собственно, его вообще нигде не было), а что в Китае творилось – вообще марксистскому уму непостижимо. В результате, появились неомарксистские схемы, в которых нашлось место и для "азиатского способа производства", и для "номадического строя" и для других неклассических схем.Ну и ещё один важный момент: марксова схема была построена на основе анализа эволюции частной собственности на средства производства. После социалистической революции эти средства переходили в общественную собственность, и на этом общественный прогресс останавливался. Конец истории, как он есть. Так вот оказалось, что после победы революции частная собственность на средства производства ликвидировалась (хотя есть мнение, что государственная и кооперативная – то же суть варианты частной собственности, а как выглядит подлинно общественная никто не знает), а вот психологическая привычка сохранялась. Отсюда появление триады социализм – развитой социализм – коммунизм. Причём "развитой социализм" вовсе не на марксистскую теорию опирался, а вообще непонятно на что – это, якобы, социализм, существующий в условиях мировой системы социализма.Иван Ефремов, в отличие от других классиков, решил строить свою собственную схему общественных формаций, которая опиралась на "противоречивую историю развития производительных сил вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечество". Это, в частности, давало возможность периодизации коммунистического общества.В произведениях Ефремова эта схема в точности не приведена, она сохранилась только в дневниках, названных "Премудрые тетради" – они до сих пор не разобраны и не изданы. Только исследователь трудов писателя Евгений Беляков в своих публикациях нарисовал примерную схему, которую использовал Ефремов.1. Античные века.Этот период истории люди будущего в принципе знают очень плохо, потому и Ефремов на них не останавливается почти.2. Тёмная Эра (Тёмные Века) или Эра Смешения Формаций (ЭСФ).Эта эра включала Века Нашествий (XIII-XIV вв.), Века Чёрной Церкви (XIV-XVI вв.), Века Покорения Народов (XVI-XVIII вв.) и Век Замирения (1807–1866 гг.).Обращает на себя внимание довольно жёсткая привязка хронологии к истории России и Европы. "Века Нашествий" – это период монголо-татарского ига. "Века Чёрной Церкви" – период инквизиции. "Века Покорения Народов" – эпоха Великих географических открытий и, например, расширения Российской империи. "Век Замирения" вообще ни в какую логику не помещается – он начинается позже не только Великой Французской революции, но и коронации Наполеона I.Понятно, что такая схема претендовать на универсальность не может, но её использование связано, вероятно, с отрывочностью знаний людей ЭВК о прошлом.3. Эра Разобщённого Мира (ЭРМ).В ЭРМ входят: Век Войн (1867-1962 гг.), Век Лжи (1963-1986 гг.), Век Смятения и Голода (1987-2010 гг.), Сражение Мары (2005-2010 гг. и до примерно 2035 г.).В "Туманности Андромеды" последним веком ЭРМ был назван "Век Расщепления", когда "были поняты основные законы общественного развития, диалектически противоречивый ход истории, необходимость воспитания строгой общественной дисциплины". В периодизации "Премудрых тетрадей" это, вероятно, "Век Лжи" и "Век Смятения и Голода" – "открытие к тому времени первых видов атомной энергии и упорство защитников старого мира едва не привело к крупнейшей катастрофе все человечество"."Сражение Мары" – это гипотетическая ядерная война между сторонниками социализма и капитализма. В ходе этой войны цивилизация настолько пострадала, что историки будущего вынуждены пользоваться хрониками некоего монастыря в Каракоруме с соответствующим летоисчислением.Кстати, вы ничего странного в этой периодизации не видите? И я вижу – полное отсутствие даты "1917". Вообще. И имя Ленина в космической фантастике Ефремова тоже не упоминается. Вот у Стругацких в "Полдне" памятник Ленину в Свердловске есть (существует восходящая к Борису Натановичу легенда, что это цензура постаралась – думаем, он говорил неправду), а у Ефремова нет ни Ленина, ни Маркса. "Мудрецу" Эрф Рому (анаграмма самого Ефремова) место нашлось, а вот единственным намёком на марксизм является год начала "Века Войн" – в 1867 году был издан первый том "Капитала". Но вообще-то логичнее было бы выделить 1848 года, когда был написан "Манифест коммунистической партии".В общем, если бы эта часть периодизации была бы Ефремовым опубликована (в его произведениях ЭРМ упоминается многократно, но без детализации), к нему возникло бы много вопросов у партийных идеологов, да и у КГБ тоже.К месту вспоминается опубликованная в своё время история какого-то бухгалтера (имён в статье не было, так что история, скорее всего, вымышлена), который в свободное время читал классиков и в самом сердце марксизма, законе стоимости, обнаружил ошибку. Причём ошибку простительную – речь шла об использовании методов, которые во времена Маркса ещё не были открыты. Он написал в профильный институт и предсказуемо очутился в дурке с диагнозом "вялотекущая шизофрения". Уже в перестроечные времена журналист спросил лечащего врача страдальца – действительно ли он псих? Ну да, ответил тот, он же не согласен с Марксом! На что последовал другой вопрос – но в мире же есть миллионы людей, не согласных с Марксом, они что – тоже все не в себе?4. Эра Мирового Воссоединения (ЭМВ)Деление: Век Союза Стран (2035-2046 гг.), Век Разных Языков, Век Борьбы за Энергию, Век Общего Языка (с 2227 г.).Судя по "Туманности Андромеды", это период мирного сосуществования мировых систем социализма и капитализма, примерно так, как это показано у Стругацких в "Стажёрах". Удивительно, что капитализм в принципе уцелел, хотя англо-американская цивилизация была, видимо, полностью уничтожена (ничто из героев "Туманности" не происходит от англичан или американцев, хотя вообще Ефремов уделяет много внимания этническому происхождению своих героев).Интересно понять, что имеется в виду под "Веком Разных Языков". Отметим, однако, что в языковом плане люди будущего оказались несколько туповаты – расшифровка языка Великого Кольца, по определению основанного на универсальных понятиях и в начальной фазе элементарного, заняла целых 90 лет. Гротефенд расшифровал клинописную надпись из Персеполя за несколько недель, хотя он, конечно, имел представление об истории Персии.5. Эра Общего Труда (ЭОТ).Деление: Век Упрощения Вещей (2287-2406 гг.), Век Переустройства (2407-2526 гг.), Век Первого Достатка (2527-2646 гг.), Век Звёздного Космоса 2647-2826 гг.Ну тут уж чистая фантастика, связанная с совершенно неадекватным представлением о человеческом разуме. Восстановление после ядерной войны, потребовавшее полтысячелетия, просто ставит в тупик – за такой промежуток человек современного типа построил бы развитую цивилизацию буквально с нуля, причём, наверное, не один раз.Скорее всего это период коммунизма, если под ним понимать краткую формулу "от каждого по способности – каждому по потребности". Кстати, "Век Упрощения Вещей", как представляется, был посвящён именно добровольно-принудительному редуцированию потребностей и только во вторую очередь чисто техническому "упрощению".Опять же, не очень понятно, как Ефремов объяснял органам идеологического контроля судьбу принятой в 1961 году программы КПСС, обещавшей построение коммунизма к 1980 году.6. Эра Великого Кольца (ЭВК, XXIX-XXXVIII вв.).Деление: Век Подобного Разума, Век Великого Взлёта, Век Беспредельности, Век Тибетского Опыта (время действия "Туманности Андромеды", около 3230 г.).7. Эра Встретившихся Рук (ЭВР, с 3860 г.).Деление: Век Раскрытия Пространства, Век Прямого Луча (время действия романа "Час Быка", около 4030 г.)Резюмируя сказанное отметим, что периодизация Ефремова, восходя к марксизму, марксистской всё же не являлась и сам он старался обойти привязку к советскому социализму, хотя и называет общество будущего коммунистическим. Почему именно так, можно понять из "Часа быка" – в ефремовской антиутопии изображено общество, якобы капиталистическое (но – без капиталистов) и критикуется "муравьиный лжесоциализм" (с многочисленными отсылками к реалиям КНР), но читатели должны были замечать и замечали явные черты советского общества.

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ефремов, литература, фантастика, эксклюзив