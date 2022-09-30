https://ukraina.ru/20220930/1039274152.html
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского - 30.09.2022 Украина.ру
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО
2022-09-30T17:54
2022-09-30T17:54
2022-09-30T17:54
новости
мария захарова
украина
владимир зеленский
нато
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Решение было принято Зеленским на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 30 сентября. Президент Украины подписал заявку на ускоренную процедуру.В свою очередь президент США Джо Байден, комментируя принятие в состав России освобожденных территорий, заявил, что Вашингтон поможет Киеву "вернуть" их.
https://ukraina.ru/20220930/1039273412.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, мария захарова, украина, владимир зеленский, нато
Новости, Мария Захарова, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО
Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!
Решение было принято Зеленским на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 30 сентября. Президент Украины подписал заявку на ускоренную процедуру.
В свою очередь президент США Джо Байден, комментируя принятие в состав России освобожденных территорий, заявил, что Вашингтон поможет Киеву "вернуть" их.