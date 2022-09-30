"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039274152.html
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского - 30.09.2022 Украина.ру
"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО
2022-09-30T17:54
2022-09-30T17:54
новости
мария захарова
украина
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_0:104:2758:1655_1920x0_80_0_0_0b6800f1a1aa321739bebcae03db6eb1.jpg
Решение было принято Зеленским на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 30 сентября. Президент Украины подписал заявку на ускоренную процедуру.В свою очередь президент США Джо Байден, комментируя принятие в состав России освобожденных территорий, заявил, что Вашингтон поможет Киеву "вернуть" их.
https://ukraina.ru/20220930/1039273412.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103206/62/1032066228_171:0:2711:1905_1920x0_80_0_0_ecbae19639dd1825329c88cfacce375b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, украина, владимир зеленский, нато
Новости, Мария Захарова, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского

17:54 30.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО
Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!
Решение было принято Зеленским на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 30 сентября. Президент Украины подписал заявку на ускоренную процедуру.
В свою очередь президент США Джо Байден, комментируя принятие в состав России освобожденных территорий, заявил, что Вашингтон поможет Киеву "вернуть" их.
Владимир Евсеев интервью
17:38
Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО
 
НовостиМария ЗахароваУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
18:51Алексей Подберезкин о том, приведет ли вступление Украины в НАТО к ядерной войне
18:43Хисамов: Украинский режим сам с собой не сладил
18:36Подоляк заявил, что Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
18:31Михеев: возврат исконно русских территорий вызывает оптимизм
18:30Сергей Марков о послании Путина всему миру и вхождении новых территорий в состав России
18:17США признает только прежние границы Украины – Байден
18:17Четырьмя регионами дело не ограничится. О речи Владимира Путина
18:00"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:54"Кровавые мясники, убивающие женщин и детей" - Захарова прокомментировала заявление Зеленского
17:49Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
17:45США помогут Украине вернуть территории – Байден
17:38Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО
17:35"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальше
17:30В Испании рассказали, кто мог организовать диверсию в Балтийском море
17:28Из украинского плена освобождены двое российских офицеров – Кадыров
17:24Сергей Михеев о том, кого обвинят в теракте на "Северных потоках"
17:23Украина не будет проводить переговоры – Зеленский
17:22Что происходит на фронте в районе Красного Лимана
17:19"Украинское досье": Донбасс и Таврия возвращаются в Россию
Лента новостейМолния