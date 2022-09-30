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Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО

Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО - 30.09.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия применит ядерное оружие, если на Украину введут большую группировку НАТО

Россия уже предупредила, что если на территорию Украины произойдет массированный ввод натовских войск, то она, в соответствии с Конституцией и ядерной... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T17:38

2022-09-30T17:38

2022-09-30T18:18

интервью

россия

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украина

сша

ядерное оружие

великобритания

франция

западная украина

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Россия уже предупредила, что если на территорию Украины произойдет массированный ввод натовских войск, то она, в соответствии с Конституцией и ядерной доктриной, применит тактическое ядерное оружие. Поэтому не имеет значения, является или не является Украина членом НАТО. В этом случае нам придется нанести удар тактическим ядерным оружием по западноукраинским территориям. Эта мера будет носить вынужденный характер, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. Также ожидается, что сегодня на внеплановой пресс-конференции генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга может быть объявлено о начале переговоров о вступлении Киева в Североатлантический блок.Комментарий Владимира Евсеева:— Вступление Украины в НАТО требует согласия всех стран — членов Альянса. Автоматически до полноправного членства никаких гарантий Киеву предоставить не могут. Принимать Украину в НАТО — это объявлять России войну. Потому что если надо, то Россия объявит войну Украине.Более того, Россия уже предупредила, что если на территорию Украины произойдет массированный ввод натовских войск, то она, в соответствии с Конституцией и ядерной доктриной, применит ядерное оружие. Поэтому не имеет значения, является или не является Украина членом НАТО. В этом случае нам придется нанести удар тактическим ядерным оружием по западноукраинским территориям. Эта мера будет носить вынужденный характер.Конечно, мы не будем убивать мирное население. Но по скоплению войск противника удар будет нанесен. Мы никого не пугаем. Просто пусть НАТО к этому готовится.Если по нам нанесут ответный ядерный удар, то никто не отсидится. У России есть средства, способные ударить ядерным зарядом по Вашингтону или другому крупному американскому городу. Мы ударим не по территории, где идут боевые действия, а по той территории, руководство которой начало конфликт.В случае с НАТО ядерное оружие может быть применено со стороны США, Франции и Великобритании. Если США применит ядерное оружие, Россия ударит по США. Если Великобритания — по Великобритании. Если Франция — по Франции. Если они все будут участвовать в этом, мы ударим и по США, и по Великобритании, и по Франции.Если США передадут ядерные боеголовки другим государствам, что предусмотрено в рамках НАТО, Россия ударит по территории этих государств. Например, я бы задумался на месте Германии, где находятся американские ядерные бомбы. Ядерного потенциала у нас хватит на всех.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, нато, украина, сша, ядерное оружие, великобритания, франция, западная украина