https://ukraina.ru/20220930/1039271793.html

Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО

Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру

Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО

Украина подает заявку о вступлении в НАТО. Решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Бабель"

2022-09-30T17:04

2022-09-30T17:04

2022-09-30T17:08

новости

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"Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО", - говорится в распространенном сообщении.Ранее о таком возможном развитии событий сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, после заседания СНБО об этом сообщит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

https://ukraina.ru/20220930/1039252764.html

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новости