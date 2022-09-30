https://ukraina.ru/20220930/1039271793.html
Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО
Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО
Украина подает заявку о вступлении в НАТО. Решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Бабель"
2022-09-30T17:04
2022-09-30T17:04
2022-09-30T17:08
новости
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"Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО", - говорится в распространенном сообщении.Ранее о таком возможном развитии событий сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, после заседания СНБО об этом сообщит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
https://ukraina.ru/20220930/1039252764.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО
17:04 30.09.2022 (обновлено: 17:08 30.09.2022)
Украина подает заявку о вступлении в НАТО. Решение принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Бабель"