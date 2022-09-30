https://ukraina.ru/20220930/1039269881.html

Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру

Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру - 30.09.2022 Украина.ру

Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру

30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения.

2022-09-30T16:50

2022-09-30T16:50

2022-09-30T16:50

новости

владимир путин

выступление

россия

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30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения. Российский сенатор Константин Косачев назвал речь Путина призывом ко всему миру и геополитическим документом. Однополярный мир - диктатура одной державы, колониальная система не отвечает интересам жителей планеты, как кратко сформулировал основные тезисы Косачев. "Россия испытывает на себе все то, с чем объективно столкнется любой народ, бросивший вызов мировому диктату. Это и есть суть момента. На фоне которого осуществляется, как сказал российский лидер, "великая освободительная миссия" нашего народа", - пояснил Косачев. Выступление Путина начало новую эпоху в истории России и русского народа, а также всего мира, уверен Косачев.

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

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новости, владимир путин, выступление, россия