https://ukraina.ru/20220930/1039269881.html
Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру - 30.09.2022 Украина.ру
Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения.
2022-09-30T16:50
2022-09-30T16:50
2022-09-30T16:50
новости
владимир путин
выступление
россия
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30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения. Российский сенатор Константин Косачев назвал речь Путина призывом ко всему миру и геополитическим документом. Однополярный мир - диктатура одной державы, колониальная система не отвечает интересам жителей планеты, как кратко сформулировал основные тезисы Косачев. "Россия испытывает на себе все то, с чем объективно столкнется любой народ, бросивший вызов мировому диктату. Это и есть суть момента. На фоне которого осуществляется, как сказал российский лидер, "великая освободительная миссия" нашего народа", - пояснил Косачев. Выступление Путина начало новую эпоху в истории России и русского народа, а также всего мира, уверен Косачев.
https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, выступление, россия
Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения.
30 сентября Владимир Путин включил в состав России Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики. Перед церемонией подписания он выступил с речью, осуждающей гегемонию США и начале антиколониального движения.
Российский сенатор Константин Косачев назвал речь Путина призывом ко всему миру и геополитическим документом. Однополярный мир - диктатура одной державы, колониальная система не отвечает интересам жителей планеты, как кратко сформулировал основные тезисы Косачев.
"Россия испытывает на себе все то, с чем объективно столкнется любой народ, бросивший вызов мировому диктату. Это и есть суть момента. На фоне которого осуществляется, как сказал российский лидер, "великая освободительная миссия" нашего народа", - пояснил Косачев.
Выступление Путина начало новую эпоху в истории России и русского народа, а также всего мира, уверен Косачев.