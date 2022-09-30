Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству - 30.09.2022 Украина.ру
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Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству
Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству - 30.09.2022 Украина.ру
Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству
Речь Владимира Путина создала впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T16:49
2022-09-30T16:49
интервью
россия
владимир путин
мир
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Речь Владимира Путина создала впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается. Понятно, что каждое конкретное направление внешней и внутренней политики есть смысл обсуждать, потому что в живой стране это нормально. Но Путин совершенно четко обозначил контуры нашей цивилизации, у которой все еще впереди, считает Политолог-американист Дмитрий ДробницкийОб этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру- Речь Путина создала у меня впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается. Понятно, что каждое конкретное направление внешней и внутренней политики есть смысл обсуждать, потому что в живой стране это нормально. Но Путин совершенно четко обозначил контуры нашей цивилизации, у которой все еще впереди. Это видно из речи президента, начиная от цитирования Священного Писания, и заканчивая упоминания современных событий. Его речь – это живая история, которая продолжается.Трудно сказать, готовы ли те страны, которые мы считаем дружественными, пойдут за нами в этот антиколониальный поход против Запада. Есть страны, которые не являются по отношению к нам недружественными. Скорее, речь идет о том, насколько Россия сможет построить такой центр притяжения, к которому будут тянуться другие страны, принимая наши правила и представления о международной торговле, нашу валюту и наши моральные ценности.Я бы сказал, что наше принуждение мира к взаимовыгодному сотрудничеству будет продолжаться.
https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html
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2022
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, владимир путин, мир
Интервью, Россия, Владимир Путин, мир

Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству

16:49 30.09.2022
 
© Нина ЗотинаДмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий интервью
© Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Речь Владимира Путина создала впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается. Понятно, что каждое конкретное направление внешней и внутренней политики есть смысл обсуждать, потому что в живой стране это нормально. Но Путин совершенно четко обозначил контуры нашей цивилизации, у которой все еще впереди, считает Политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру
- Речь Путина создала у меня впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается. Понятно, что каждое конкретное направление внешней и внутренней политики есть смысл обсуждать, потому что в живой стране это нормально. Но Путин совершенно четко обозначил контуры нашей цивилизации, у которой все еще впереди. Это видно из речи президента, начиная от цитирования Священного Писания, и заканчивая упоминания современных событий. Его речь – это живая история, которая продолжается.
Трудно сказать, готовы ли те страны, которые мы считаем дружественными, пойдут за нами в этот антиколониальный поход против Запада. Есть страны, которые не являются по отношению к нам недружественными. Скорее, речь идет о том, насколько Россия сможет построить такой центр притяжения, к которому будут тянуться другие страны, принимая наши правила и представления о международной торговле, нашу валюту и наши моральные ценности.
Я бы сказал, что наше принуждение мира к взаимовыгодному сотрудничеству будет продолжаться.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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16:50Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
16:49Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству
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