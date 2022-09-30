https://ukraina.ru/20220930/1039267889.html

Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству

Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству - 30.09.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству

Речь Владимира Путина создала впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T16:49

2022-09-30T16:49

2022-09-30T16:49

интервью

россия

владимир путин

мир

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Речь Владимира Путина создала впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается. Понятно, что каждое конкретное направление внешней и внутренней политики есть смысл обсуждать, потому что в живой стране это нормально. Но Путин совершенно четко обозначил контуры нашей цивилизации, у которой все еще впереди, считает Политолог-американист Дмитрий ДробницкийОб этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру- Речь Путина создала у меня впечатление, что мы живем в живой и развивающейся стране, ориентирующейся на свою историю и традиции. Эта история продолжается. Понятно, что каждое конкретное направление внешней и внутренней политики есть смысл обсуждать, потому что в живой стране это нормально. Но Путин совершенно четко обозначил контуры нашей цивилизации, у которой все еще впереди. Это видно из речи президента, начиная от цитирования Священного Писания, и заканчивая упоминания современных событий. Его речь – это живая история, которая продолжается.Трудно сказать, готовы ли те страны, которые мы считаем дружественными, пойдут за нами в этот антиколониальный поход против Запада. Есть страны, которые не являются по отношению к нам недружественными. Скорее, речь идет о том, насколько Россия сможет построить такой центр притяжения, к которому будут тянуться другие страны, принимая наши правила и представления о международной торговле, нашу валюту и наши моральные ценности.Я бы сказал, что наше принуждение мира к взаимовыгодному сотрудничеству будет продолжаться.

https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, владимир путин, мир