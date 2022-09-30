https://ukraina.ru/20220930/1039264909.html
Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь - 30.09.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов) обладают необходимыми для армейской службы навыками и умениями и должны мобилизовываться в первую очередь. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-30T15:48
2022-09-30T15:48
2022-09-30T16:23
новости
спецоперация
мобилизация
юрий кнутов
охранники
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Он указал, что их мобилизация сделает возможным использование мощного потенциала и одновременно нанесёт наименьший урон народному хозяйству страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, мобилизация, юрий кнутов, охранники
Новости, Спецоперация, мобилизация, Юрий Кнутов, охранники
Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
15:48 30.09.2022 (обновлено: 16:23 30.09.2022)
Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов) обладают необходимыми для армейской службы навыками и умениями и должны мобилизовываться в первую очередь. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что их мобилизация сделает возможным использование мощного потенциала и одновременно нанесёт наименьший урон народному хозяйству страны.
«Посмотрите, у нас одних ЧОПов несколько сотен тысяч. Это же обученные, подготовленные люди, которые служили в армии, знают, как пользоваться оружием, умеют оказать первую медицинскую помощь. Это не молодые мальчики, которые закончили службу в армии полгода назад, отслужив всего-навсего год. Конечно, этот потенциал нужно было в первую очередь задействовать».
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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