Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь - 30.09.2022 Украина.ру
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Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь - 30.09.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов) обладают необходимыми для армейской службы навыками и умениями и должны мобилизовываться в первую очередь. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-30T15:48
2022-09-30T16:23
новости
спецоперация
мобилизация
юрий кнутов
охранники
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Он указал, что их мобилизация сделает возможным использование мощного потенциала и одновременно нанесёт наименьший урон народному хозяйству страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, мобилизация, юрий кнутов, охранники
Новости, Спецоперация, мобилизация, Юрий Кнутов, охранники

Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь

15:48 30.09.2022 (обновлено: 16:23 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов) обладают необходимыми для армейской службы навыками и умениями и должны мобилизовываться в первую очередь. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что их мобилизация сделает возможным использование мощного потенциала и одновременно нанесёт наименьший урон народному хозяйству страны.

«Посмотрите, у нас одних ЧОПов несколько сотен тысяч. Это же обученные, подготовленные люди, которые служили в армии, знают, как пользоваться оружием, умеют оказать первую медицинскую помощь. Это не молодые мальчики, которые закончили службу в армии полгода назад, отслужив всего-навсего год. Конечно, этот потенциал нужно было в первую очередь задействовать».

Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:04
Чем Украина ответит на мобилизацию в России
 
НовостиСпецоперациямобилизацияЮрий Кнутовохранники
 
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