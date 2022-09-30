https://ukraina.ru/20220930/1039264909.html

Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь

Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь - 30.09.2022 Украина.ру

Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь

Сотрудники частных охранных предприятий (ЧОПов) обладают необходимыми для армейской службы навыками и умениями и должны мобилизовываться в первую очередь. Такое мнению в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-30T15:48

2022-09-30T15:48

2022-09-30T16:23

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мобилизация

юрий кнутов

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Он указал, что их мобилизация сделает возможным использование мощного потенциала и одновременно нанесёт наименьший урон народному хозяйству страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, мобилизация, юрий кнутов, охранники