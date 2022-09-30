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ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 - 30.09.2022 Украина.ру
ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2022-09-30T14:45
2022-09-30T14:45
2022-09-30T14:45
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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", - говорится в материале.По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки было сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Новоегоровка Харьковской области.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны рф, новости, вс рф
ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", - говорится в материале.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки было сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Новоегоровка Харьковской области.
"Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS над городом Херсон, в районах населенных пунктов Новая Каховка, Червоный Маяк Херсонской области и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области", - сказал официальный представитель министерства обороны РФ.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны.