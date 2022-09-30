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ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25

ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 - 30.09.2022 Украина.ру

ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2022-09-30T14:45

2022-09-30T14:45

2022-09-30T14:45

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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области", - говорится в материале.По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки было сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Новоегоровка Харьковской области.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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