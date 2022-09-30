https://ukraina.ru/20220930/1039252764.html
Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
Украина может подать официальную заявку на членство в НАТО после заседания Совета безопасности страны 30 сентября. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко
2022-09-30T13:16
2022-09-30T13:16
2022-09-30T13:16
новости
петр порошенко
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103370/52/1033705281_0:81:5000:2894_1920x0_80_0_0_c3238e23bf88f86962f1597b9ff12b3b.jpg
Совет национальной безопасности Украины может подать официальную заявку на членство государство в НАТО. Решение могут принять на заседании 30 сентября, сообщил Порошенко. "Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса", - написал Порошенко в телеграм-канале. По словам Порошенко, начало переговоров о вступлении Украины в НАТО может анонсировать генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг 30 сентября на вечерней пресс-конференции.
https://ukraina.ru/20220930/1039251932.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103370/52/1033705281_311:0:4755:3333_1920x0_80_0_0_d1ec41d31d810741fdbe0f6756c82066.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр порошенко, нато, украина
Новости, Петр Порошенко, НАТО, Украина
Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
Украина может подать официальную заявку на членство в НАТО после заседания Совета безопасности страны 30 сентября. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко
Совет национальной безопасности Украины может подать официальную заявку на членство государство в НАТО. Решение могут принять на заседании 30 сентября, сообщил Порошенко.
"Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса", - написал Порошенко в телеграм-канале.
По словам Порошенко, начало переговоров о вступлении Украины в НАТО может анонсировать генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг 30 сентября на вечерней пресс-конференции.