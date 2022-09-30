Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
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Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру
Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
Украина может подать официальную заявку на членство в НАТО после заседания Совета безопасности страны 30 сентября. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко
2022-09-30T13:16
2022-09-30T13:16
новости
петр порошенко
нато
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Совет национальной безопасности Украины может подать официальную заявку на членство государство в НАТО. Решение могут принять на заседании 30 сентября, сообщил Порошенко. "Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса", - написал Порошенко в телеграм-канале. По словам Порошенко, начало переговоров о вступлении Украины в НАТО может анонсировать генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг 30 сентября на вечерней пресс-конференции.
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новости, петр порошенко, нато, украина
Новости, Петр Порошенко, НАТО, Украина

Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО

13:16 30.09.2022
 
© AP / Emilio Morenatti
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP / Emilio Morenatti
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Украина может подать официальную заявку на членство в НАТО после заседания Совета безопасности страны 30 сентября. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко
Совет национальной безопасности Украины может подать официальную заявку на членство государство в НАТО. Решение могут принять на заседании 30 сентября, сообщил Порошенко.
"Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса", - написал Порошенко в телеграм-канале.
По словам Порошенко, начало переговоров о вступлении Украины в НАТО может анонсировать генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг 30 сентября на вечерней пресс-конференции.
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
13:09
"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенаторСенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по Украине будет рассматриваться как нападение на НАТО. Об этом 29 сентября сообщил New York Post
 
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