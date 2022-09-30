https://ukraina.ru/20220930/1039252764.html

Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО

Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО - 30.09.2022 Украина.ру

Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО

Украина может подать официальную заявку на членство в НАТО после заседания Совета безопасности страны 30 сентября. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко

2022-09-30T13:16

2022-09-30T13:16

2022-09-30T13:16

новости

петр порошенко

нато

украина

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Совет национальной безопасности Украины может подать официальную заявку на членство государство в НАТО. Решение могут принять на заседании 30 сентября, сообщил Порошенко. "Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса", - написал Порошенко в телеграм-канале. По словам Порошенко, начало переговоров о вступлении Украины в НАТО может анонсировать генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг 30 сентября на вечерней пресс-конференции.

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новости, петр порошенко, нато, украина