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"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор

"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор - 30.09.2022 Украина.ру

"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор

Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по Украине будет рассматриваться как нападение на НАТО. Об этом 29 сентября сообщил New York Post

2022-09-30T13:09

2022-09-30T13:09

2022-09-30T13:09

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сенатор

сша

ядерная война

ядерное оружие

украина

нато

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Он напомнил слова посла США в России Джона Салливана, который также утверждал, что удар по Украине равен удару по альянсу.Грэм пригрозил России "катастрофическими" последствиями и подчеркнул, что реакция мирового сообщества должна быть "ошеломительной" в случае применения ядерного оружия.В пятницу 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля в отношении дискуссии о "ядерной эскалации". Песков подчеркнул: Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход.Во второй половине сентября американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. В интервью Украина.ру американист Александр Домрин рассказал, что это не первая их попытка, однако предыдущая не увенчалась успехом: США не выгодно вешать такой ярлык на Россию.

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новости, сенатор, сша, ядерная война, ядерное оружие, украина, нато