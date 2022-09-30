https://ukraina.ru/20220930/1039251932.html
"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор - 30.09.2022 Украина.ру
"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по Украине будет рассматриваться как нападение на НАТО. Об этом 29 сентября сообщил New York Post
2022-09-30T13:09
2022-09-30T13:09
2022-09-30T13:09
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сенатор
сша
ядерная война
ядерное оружие
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Он напомнил слова посла США в России Джона Салливана, который также утверждал, что удар по Украине равен удару по альянсу.Грэм пригрозил России "катастрофическими" последствиями и подчеркнул, что реакция мирового сообщества должна быть "ошеломительной" в случае применения ядерного оружия.В пятницу 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля в отношении дискуссии о "ядерной эскалации". Песков подчеркнул: Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход.Во второй половине сентября американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. В интервью Украина.ру американист Александр Домрин рассказал, что это не первая их попытка, однако предыдущая не увенчалась успехом: США не выгодно вешать такой ярлык на Россию.
https://ukraina.ru/20220915/1038740502.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сенатор, сша, ядерная война, ядерное оружие, украина, нато
Новости, сенатор, США, ядерная война, Ядерное оружие, Украина, НАТО
"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по Украине будет рассматриваться как нападение на НАТО. Об этом 29 сентября сообщил New York Post
Если Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу.
Он напомнил слова посла США в России Джона Салливана, который также утверждал, что удар по Украине равен удару по альянсу.
Грэм пригрозил России "катастрофическими" последствиями и подчеркнул, что реакция мирового сообщества должна быть "ошеломительной" в случае применения ядерного оружия.
В пятницу 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля в отношении дискуссии о "ядерной эскалации". Песков подчеркнул: Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход.
Во второй половине сентября американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. В интервью Украина.ру американист Александр Домрин рассказал, что это не первая их попытка, однако предыдущая не увенчалась успехом: США не выгодно вешать такой ярлык на Россию.