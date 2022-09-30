https://ukraina.ru/20220930/1039245961.html
Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине
Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине - 30.09.2022 Украина.ру
Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят. Об этом 30 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство Белта
2022-09-30T11:59
2022-09-30T11:59
2022-09-30T11:59
лукашенко
новости
украина
мир
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"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", - заверил Лукашенко.Белорусский лидер в пятницу принял верительные грамоты послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лукашенко, новости, украина, мир
Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы искренне этого хотят. Об этом 30 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство Белта
"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", - заверил Лукашенко.
Белорусский лидер в пятницу принял верительные грамоты послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии.