Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039245001.html
Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов - 30.09.2022 Украина.ру
Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
Российские системы ПВО достаточно эффективно приспособились для перехвата реактивных снарядов, выпускаемых ВСУ из РСЗО HIMARS производства США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-30T12:15
2022-09-30T12:15
новости
спецоперация
юрий кнутов
himars
пво
всу
миг-29
зрк бук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036992750_0:71:960:611_1920x0_80_0_0_ed04dd5638a615f972267d1b35d1a8a6.jpg
По его словам, ВСУ комбинируют удары из "Хаймарсов" с запуском противорадиолокационных ракет АGM-88 Harm с самолётов ВСУ МИГ-29, приспособленных для этой цели с помощью США.Такие удары отражаются одновременной работой российских систем ПВО "Бук" и "Панцирь-С".По мнению эксперта, в российская ПВО уничтожает "от 90 до 100%" реактивных снарядов, выпускаемых из РСЗО HIMARS.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220830/1038245817.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036992750_84:0:937:640_1920x0_80_0_0_d93b25fca7a1c972c66a44d69aa661b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, юрий кнутов, himars, пво, всу, миг-29, зрк бук
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, HIMARS, ПВО, ВСУ, МиГ-29, ЗРК Бук

Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов

12:15 30.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Российские системы ПВО достаточно эффективно приспособились для перехвата реактивных снарядов, выпускаемых ВСУ из РСЗО HIMARS производства США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его словам, ВСУ комбинируют удары из "Хаймарсов" с запуском противорадиолокационных ракет АGM-88 Harm с самолётов ВСУ МИГ-29, приспособленных для этой цели с помощью США.
Такие удары отражаются одновременной работой российских систем ПВО "Бук" и "Панцирь-С".

Получается, что "Буком-3" работают по "Хаймарсам", а "Панцирь-С" работает в это же самое время по этим ракетам "Харм". Таким образом, уничтожаются как противорадиолокационные ракеты, так и ракеты РСЗО, которые предназначены для поражения целей.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
По мнению эксперта, в российская ПВО уничтожает "от 90 до 100%" реактивных снарядов, выпускаемых из РСЗО HIMARS.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Херсон, Херсонская государственная морская академия
30 августа, 10:40
"Сработали четко": ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по ХерсонуСистема противовоздушной обороны отразила очередную попытку ракетного удара украинских войск по Херсону, передает 30 августа РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова
 
НовостиСпецоперацияЮрий КнутовHIMARSПВОВСУМиГ-29ЗРК Бук
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
13:03Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
12:55Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
12:48"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
12:46Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
12:33"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
12:27Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
12:24Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
12:18Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
12:18ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
12:15Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
12:15Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
12:14Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
12:11Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы
12:01Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентября
11:59Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине
11:36Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Лента новостейМолния