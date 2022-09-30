Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
Российские системы ПВО достаточно эффективно приспособились для перехвата реактивных снарядов, выпускаемых ВСУ из РСЗО HIMARS производства США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его словам, ВСУ комбинируют удары из "Хаймарсов" с запуском противорадиолокационных ракет АGM-88 Harm с самолётов ВСУ МИГ-29, приспособленных для этой цели с помощью США.
Такие удары отражаются одновременной работой российских систем ПВО "Бук" и "Панцирь-С".
Получается, что "Буком-3" работают по "Хаймарсам", а "Панцирь-С" работает в это же самое время по этим ракетам "Харм". Таким образом, уничтожаются как противорадиолокационные ракеты, так и ракеты РСЗО, которые предназначены для поражения целей.
По мнению эксперта, в российская ПВО уничтожает "от 90 до 100%" реактивных снарядов, выпускаемых из РСЗО HIMARS.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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