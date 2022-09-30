https://ukraina.ru/20220930/1039245001.html

Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов

Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов - 30.09.2022 Украина.ру

Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов

Российские системы ПВО достаточно эффективно приспособились для перехвата реактивных снарядов, выпускаемых ВСУ из РСЗО HIMARS производства США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-09-30T12:15

2022-09-30T12:15

2022-09-30T12:15

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По его словам, ВСУ комбинируют удары из "Хаймарсов" с запуском противорадиолокационных ракет АGM-88 Harm с самолётов ВСУ МИГ-29, приспособленных для этой цели с помощью США.Такие удары отражаются одновременной работой российских систем ПВО "Бук" и "Панцирь-С".По мнению эксперта, в российская ПВО уничтожает "от 90 до 100%" реактивных снарядов, выпускаемых из РСЗО HIMARS.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038245817.html

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новости, спецоперация, юрий кнутов, himars, пво, всу, миг-29, зрк бук