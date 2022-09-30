Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии - 30.09.2022 Украина.ру
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Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии - 30.09.2022 Украина.ру
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
Режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку о мобилизации специалистам киноиндустрии, задействованных в "общественно значимых" проектах. Об этом 30 сентября сообщает его прес-служба
2022-09-30T10:54
2022-09-30T10:54
новости
мобилизация
отсрочка
никита михалков
кино
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По мнению Михалкова, специалистам необходим период для завершения проекта. Он попросил не верить "домыслам" недругов.Ранее украинский суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Режиссер отреагировал шутками.
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новости, мобилизация, отсрочка, никита михалков, кино
Новости, мобилизация, отсрочка, Никита Михалков, кино

Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии

10:54 30.09.2022
 
© Фото : кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"Никита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Читать в
Режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку о мобилизации специалистам киноиндустрии, задействованных в "общественно значимых" проектах. Об этом 30 сентября сообщает его прес-служба
Я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям.
По мнению Михалкова, специалистам необходим период для завершения проекта. Он попросил не верить "домыслам" недругов.
Ранее украинский суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Режиссер отреагировал шутками.
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Путин предоставил студентам отсрочку от мобилизацииПрезидент России Владимир Путин подписал Указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила 24 сентября пресс-служба Кремля
 
НовостимобилизацияотсрочкаНикита Михалковкино
 
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