https://ukraina.ru/20220930/1039243367.html
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии - 30.09.2022 Украина.ру
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
Режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку о мобилизации специалистам киноиндустрии, задействованных в "общественно значимых" проектах. Об этом 30 сентября сообщает его прес-служба
2022-09-30T10:54
2022-09-30T10:54
2022-09-30T10:54
новости
мобилизация
отсрочка
никита михалков
кино
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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По мнению Михалкова, специалистам необходим период для завершения проекта. Он попросил не верить "домыслам" недругов.Ранее украинский суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Режиссер отреагировал шутками.
https://ukraina.ru/20220925/1039062450.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, отсрочка, никита михалков, кино
Новости, мобилизация, отсрочка, Никита Михалков, кино
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
Режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку о мобилизации специалистам киноиндустрии, задействованных в "общественно значимых" проектах. Об этом 30 сентября сообщает его прес-служба
Я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям.
По мнению Михалкова, специалистам необходим период для завершения проекта. Он попросил не верить "домыслам" недругов.
Ранее украинский суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Режиссер отреагировал шутками.