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Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии

Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии - 30.09.2022 Украина.ру

Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии

Режиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку о мобилизации специалистам киноиндустрии, задействованных в "общественно значимых" проектах. Об этом 30 сентября сообщает его прес-служба

2022-09-30T10:54

2022-09-30T10:54

2022-09-30T10:54

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отсрочка

никита михалков

кино

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По мнению Михалкова, специалистам необходим период для завершения проекта. Он попросил не верить "домыслам" недругов.Ранее украинский суд заочно арестовал Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны. Режиссер отреагировал шутками.

https://ukraina.ru/20220925/1039062450.html

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новости, мобилизация, отсрочка, никита михалков, кино