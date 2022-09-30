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Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах

Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах - 30.09.2022 Украина.ру

Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 29 сентября прокомментировал в Twitter заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по референдумам, прошедшим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

2022-09-30T09:10

2022-09-30T09:10

2022-09-30T09:22

антониу гутерреш

новости

референдум

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"Сожалеем, что генеральный секретарь решил сыграть роль в оказании влияния на позицию государств-членов ООН в преддверии ожидаемого инициирования западными странами обсуждения вопроса о референдумах в ГА", - написал Полянский.Ранее генсек ООН выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения.Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли.В ответ на его слова постпредство РФ опубликовало комментарий.В миссии отметили, что Москва ни разу не слышала от генсека слов осуждения киевского режима, который уже более восьми лет после незаконного государственного переворота, финансируемого и организованного Западом, ведет войну против собственных граждан и всего русского, включая культуру, язык и русскую идентичность.Постпредство также указало, что Украина грубо нарушает Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, при полном соучастии западных государств.

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антониу гутерреш, новости, референдум