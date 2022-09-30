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Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю

Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю - 30.09.2022 Украина.ру

Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю

Посольство в Вашингтоне 30 сентября в своем телеграм-канале прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству

2022-09-30T08:13

2022-09-30T08:13

2022-09-30T08:18

ядерное оружие

новости

кремль

удар

сша

дипломаты

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Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России.Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".В дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами."Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное оружие, новости, кремль, удар, сша, дипломаты