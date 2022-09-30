Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039234419.html
Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю - 30.09.2022 Украина.ру
Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
Посольство в Вашингтоне 30 сентября в своем телеграм-канале прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству
2022-09-30T08:13
2022-09-30T08:18
ядерное оружие
новости
кремль
удар
сша
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_addf1ff6a165e9291aa02e6adc8cc973.jpg.webp
Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России.Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".В дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами."Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7ef810392bcc747c1e0377918b2af50d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ядерное оружие, новости, кремль, удар, сша, дипломаты
Ядерное оружие, Новости, Кремль, удар, США, дипломаты

Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю

08:13 30.09.2022 (обновлено: 08:18 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Посольство в Вашингтоне 30 сентября в своем телеграм-канале прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству
Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России.
Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".

"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", - заявило посольство.

В дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.
"Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.
Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
 
Ядерное оружиеНовостиКремльударСШАдипломаты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
09:04Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся
08:50США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
08:44Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР
08:32МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
08:30Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины
08:27Главное на 30 сентября: в России и в мире
08:25Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт
08:13Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
07:56Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР
07:47Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
07:38Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
07:26Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
07:11В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
06:30Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
06:15Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
06:00Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
05:45Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
Лента новостейМолния