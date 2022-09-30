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Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю - 30.09.2022 Украина.ру
Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
Посольство в Вашингтоне 30 сентября в своем телеграм-канале прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству
2022-09-30T08:13
2022-09-30T08:13
2022-09-30T08:18
ядерное оружие
новости
кремль
удар
сша
дипломаты
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Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России.Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".В дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами."Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, новости, кремль, удар, сша, дипломаты
Ядерное оружие, Новости, Кремль, удар, США, дипломаты
Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
08:13 30.09.2022 (обновлено: 08:18 30.09.2022)
Посольство в Вашингтоне 30 сентября в своем телеграм-канале прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству
Дипломаты обратили внимание на статью в издании Newsweek, которое со ссылкой на анонимных представителей Пентагона сообщило о возможной реакции США на гипотетическое применение ядерного оружия со стороны России.
Среди рассматриваемых "сумасшедших вариантов" – нанесение так называемого обезглавливающего удара "по сердцу Кремля".
"Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США. Исходим из того, что в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики", - заявило посольство.
В дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.
"Поэтому рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам. Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями", - предупредили дипломаты.
Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".