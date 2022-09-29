https://ukraina.ru/20220929/1039213300.html

Игорь Юшков: Терактом на Северном потоке США провоцируют Путина, а Европу хотят отрезать от России

Игорь Юшков: Терактом на Северном потоке США провоцируют Путина, а Европу хотят отрезать от России - 29.09.2022 Украина.ру

Игорь Юшков: Терактом на Северном потоке США провоцируют Путина, а Европу хотят отрезать от России

Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T15:00

2022-09-29T15:00

2022-09-29T15:00

игорь юшков

интервью

украина

россия

сша

европа

северный поток-2

северный поток

российский газ

энергетика

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Кому и почему взрыв трубопровода выгоден и какие сложности ждут Европу этой зимой изданию Украина. ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.— Игорь, кому выгоден теракт на Северном потоке, и кто должен это дело расследовать? Обвиняют почему-то Россию, хотя Сикорский сдал США. Какие последствия у этого политические и экономические?— Конечно, сейчас и США, и какая-нибудь Польша будут обвинять Россию, хотя это совершенно нелогично. До этого они говорили, что Россия напала на Украину, чтобы предотвратить транзит через Украину и заставить европейцев запустить СП-2. Украинского транзита не будет, европейцам некуда будет деваться, вот такой план.Так если это такой план России, то зачем тогда уничтожать СП-2? Потом они говорили, что Россия постепенно в течении этого года снижала объемы прокачки через СП-1 и что на самом деле турбины все были в порядке и Россия всё это придумала, чтобы шантажировать Европу.Что она, по сути, дает сигнал европейцам. Либо вы снимаете с нас санкции и с Газпрома, либо мы вам перекроем газ. Возникает вопрос, зачем тогда России уничтожать полностью Северный поток-1, который вы считаете, что она использует для шантажа.Ведь тогда шантаж закончится, если он сломан. Вы же подразумеваете, что, если требования России будут выполнены, тогда СП-1 заработает. Так если он уничтожен, это РФ лишается тогда инструмента давления на Европу? Не логично получается.Я уже не говорю, что только газа на поверхность сейчас выходит на 2 миллиарда долларов по нынешним рыночным ценам. И что фактически СП-1 и СП-2 суммарно с подводящей инфраструктурой – больше 20 миллиардов долларов мы на это потратили. Зачем взрывать? Поэтому это не выгодно России. Германии тоже.Ну и ряду европейских стран, потому что они все равно подразумевали, что, если будет глубочайший энергетический кризис, если зимой они будут замерзать по каким-то причинам, или суровая зима будет, или откажутся поставлять другие продавцы и будет риск серьёзного замерзания. То смогут договорится о турбинах СП-1, использовать эту инфраструктуру. И потенциальная возможность использования этих газопроводов была важна для Германии. А теперь они ее лишились.Конечно, это выгодно американцам, они разрывают последние связи между Россией и Европой, они посылают четкий сигнал европейцам – даже не колебайтесь и смело вводите санкции против России.И пусть газовый фактор вас не сдерживает, мы вам поможем окончательно разорвать связи с РФ, и даже не думайте, что вы можете вернуться к каким-то договоренностям с РФ.Мы вам все разрушим, чтоб вас это не смущало. Ваш путь безальтернативен, это покупка СПГ и разрыв отношений с Россией. Мы вам докажем, что альтернатив этому нет, сломаем все "потоки".Плюс чисто экономическая выгода. Во-первых, США получает реальные дивиденды от энергетического кризиса в Европе. Вон даже "Фольсваген" заявил, что закроет заводы в Европе и перевезет их в США.Потому что в США газ стоит 300 долларов за 1000 кубов, а в Европе 2000, а зимой будет и 3 и 4 и 5 тысяч. Конечно, в США заводы более рентабельно содержать. Плюс, Европа становиться гигантским рынком сбыта для американского газа и других американских товаров.И Россию они хотят окончательно убрать как конкурента с европейского газового рынка, как ни крути это для американцев выгодный сценарий. Байден открыто говорил, что не будет Северного потока, Сикорский взял и написал в открытую "Спасибо США". И чего? Они не стесняются, с их точки зрения, тут ничего такого нет. Ну, похвалили за взрыв инфраструктуры. Она же российская, а все российское должно быть уничтожено.— Эта провокация на СП и СП-2 как-то связана с референдумом в 4 областях Украины? Ведь Байден ранее говорил, что, если войска РФ войдут на Украину, СП не будет.— Сейчас активно развивается идея, что якобы Россия взорвала свои газопроводы чтобы просто для того, чтобы отвести внимание европейцев к этой теме от темы референдумов. Это конечно, абсурд. Надо было бы тогда взорвать, не знаю, украинский газопровод, это больше внимания бы вызвало, он же действующий, тогда бы реально сократились объемы поставок в Европу. Зачем взрывать неработающий, еще и свой газопровод? Это глупый садомазохистский трюк.А вот на счет Байдена да, это тоже определенная демонстрация. За несколько дней до этого взрыва была информация, что на самом высоком уровне США предупредили Россию, что будут катастрофические последствия, если она будут применять ядерное оружие и признавать референдум. Что будет жесткий ответ. Вот и он – ах вы, отнимаете у Украины территории, а мы уничтожим вашу инфраструктуру.США понимали, что СП-1 и СП-2 – это проекты, которые Владимир Путин лично курировал. Они интересуется темой. Может, здесь есть определенная попытка вывести его из себя, спровоцировать, лично уколоть.— Как мы должны реагировать на диверсию?— Никак мы не можем реагировать, можем только говорить об этом, и доказывать. Многое можно сделать удаленно, потому что есть базы банных движения судов. Вот судно проходило или вертолет летал. Есть "Флайрадар", "Маринтрафик".Сайты доступны, проводите исследования даже дома. Это нужно доказать, что вот тут вертолет странно пролетал, вот тут судно проходило и так далее. Это даже на любительском уровне делают энтузиасты, проводят уже исследования. Требуйте, чтоб допустили к трубе.Большой вопрос к единственной выжившей нитке СП-2. Нужно провести там исследование. Может быть, там сейчас если нырнуть, там прикреплена взрывчатка неразорвавшаяся. Требовать надо доступ к трубам, искать улики, осколки, всячески поднимать тему, что это акт международного терроризма.И доказывать, что это было выгодно вовсе не нам. Подключайте климатологов, там же столько метана вышло! Они же кричали, что это самый агрессивный парниковый газ.Вот и говорите, что это акт международного терроризма против человечества. Потому что тем самым ускорилось глобальное потепление, соответственно США провоцируют гибель планеты. Кричите обо всех этих темах.Про климат, акт международного терроризма в международных водах, пинайте европейцев, указывая, что они не видят, что у них под носом происходит. К вам пришли, взорвали вам газопровод, а вы руками разводите и говорите: "ну бывает, мы не в курсе, что у нас творится в наших территориальных водах".Стыдите их, что они на тормоза спускают, когда откровенно наносят им же урон, когда пять европейских компаний являются акционерами СП-1, а кто-то пришел и взорвал его. Теребите Европу, стыдите, что они такие безвольные и понимают, кто это сделал и закрывают на это глаза. А дальше что будет? Они и в Европе будут взрывать что ни попадя?— Украина увеличит прокачку газа? Польша теперь подключена к "Балтик пайп". Что ей это даст?— Ну это отдельная тема. "Балтик пайп" – там непонятно, для чего они начали именно в этот день, 27 сентября устроили церемонию запуска, что за символизм? Газ по нему первый пойдет 1 октября. Конечно, там много пиара вокруг этого проекта, он построен на мощность 10 миллиардов кубов, подразумевая, что он полностью заменит поставки из России, потому что по контракту с Газпромом из России Польша получала почти 10 как раз.Но он даже не на месторождении начинается, он начинается в середине другого газопровода "Евро пайп-2", который полностью загружен норвежским газом для Германии. Получается, теперь Польша будет отнимать газа у Германии.Плюс Польша законтрактовать смогла только 2.4 миллиардов кубов, получается, что около 30 миллиардов кубов у газопровода "Европайп-2" идет, из них 2.4 уходит через ответвление "Балтик пайп" в Польшу, а немцам достается меньше газа.Учитывая, что Норвегия с колоссальным трудом немного увеличивает объем производства. У них нет новых месторождений под заполнение "Балтик пайпа". Они что сейчас делают? Раньше они часть добытого газа закачивали обратно в пласт, чтобы поддерживать объемы добычи нефти. Сейчас они пожертвовали объемами нефти, потому что больше газа стали продавать, а не закачивать его в подземные хранилища. Это чтобы увеличить добычу газа.И то, там не на много получается, поэтому "Балтик пайп" будет работать недозагруженным. И для Поляков тоже большой риск, как они пройдут отопительный сезон, когда раньше они импортировали 10 миллиардов кубов, а сейчас - 2.4 миллиарда.— Если мы вовсе выключим газ по всем трубопроводам для Европы, сможем ли переориентировать поставки на Азию и будет ли это для нас политической победой?— Сложно будет переориентировать поставки в Азию, потому что вот этот западносибирский газ, который идет в Европу, перенаправить в Азию, надо создать инфраструктуру, построить газопровод, например, "Сила Сибири-2", как наиболее проработанный проект. Но тут мы упираемся в коммерческий контракт с Китаем.Китайцы считают, что время на их стороне, всячески выкручивают России руки. Ждут, и считают, что чем хуже дела у России с европейцами, тем более сговорчивым будет Газпром. И согласиться продавать газ китайцам за три копейки.Они исходят из своих национальных интересов, это нормально. Чтобы нам переориентировать именно западносибирский газ, нужно договариваться с Китаем о строительстве нового газопровода. Может быть, надо как одно из направлений осваивать технологию по сжижению газа. У нас нет технологии по строительству крупнотоннажных заводов. Так может, надо рассмотреть вариант много среднетоннажных строить. А не два-три крупных. Зато не будем тратить время на разработку технологий. Это процесс долгий, замет много лет, но неизбежно нам нужно это делать.— Что ждет Европу этой зимой?— Сложная зима ее ждет, наверное, самая кризисная из всех зим новой современной истории Европы. Крайне мало поставок импортного газа. Подземные хранилища хоть и смогли заполнить, но это не гарантирует нормального прохождения отопительного сезона.Европейцев постепенно спасает только одно – просто отмирает промышленность, этот сектор потребляет все меньше энергии и газа. Они идут по пути деиндустриализации. Так что в Европе без промышленности будет хватать того газа, что есть и того, который продолжают импортировать. Но не факт.В любом случае, если даже газа будет хватать, но он будет крайне дорогой. Это будет опять поднимать инфляцию, еще больше уничтожать промышленность в ЕС.С высокой себестоимостью продукцию ты не продашь, многие предприятия и так закрываются. Поэтому основной удар будет именно по экономическому положению Европы. При этом население не будет замерзать физически. Рассчитывать, что они будут стоять заледеневшие на улицах и мертвые – нет, основной удар на себя возьмет промышленный сектор.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

игорь юшков, интервью, украина, россия, сша, европа, северный поток-2, северный поток, российский газ, энергетика, газопровод