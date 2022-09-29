https://ukraina.ru/20220929/1039210339.html
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины - 29.09.2022 Украина.ру
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предположил, что силы НАТО могут открыто вступить в украинский конфликт в случае, если на Украине будет применено ядерное оружие, сообщает RMF FM 29 сентября
2022-09-29T12:45
2022-09-29T12:45
2022-09-29T12:45
новости
спецоперация
нато
польша
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274254_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_01a97912fc8c96aeaff4075cf3f12996.jpg.webp
Российские официальные лица, в том числе постпред РФ в ООН Василий Небензя, заявляли, что НАТО де-факто участвует в конфликте, поставляя на Украину оружие и наемников."Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия", - сказал Рау.По его мнению, "до сих пор" никто не рассматривал возможность применения ядерного оружия, но в таком случае, считает Рау, НАТО дало бы неядерный ответ на территории Украины. Он сослался на слова шефа Национального совета безопасности США Джейка Салливана.Таким образом, Рау не исключил ввод войск и применения тяжелых вооружений со стороны альянса.
https://ukraina.ru/20220928/1039158002.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274254_377:0:2044:1250_1920x0_80_0_0_5d2ee963ea8bb459edee008fda1c5da9.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, нато, польша, мид
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предположил, что силы НАТО могут открыто вступить в украинский конфликт в случае, если на Украине будет применено ядерное оружие, сообщает RMF FM 29 сентября
Российские официальные лица, в том числе постпред РФ в ООН Василий Небензя, заявляли, что НАТО де-факто участвует в конфликте, поставляя на Украину оружие и наемников.
"Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия", - сказал Рау.
По его мнению, "до сих пор" никто не рассматривал возможность применения ядерного оружия, но в таком случае, считает Рау, НАТО дало бы неядерный ответ на территории Украины. Он сослался на слова шефа Национального совета безопасности США Джейка Салливана.
Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории.
Таким образом, Рау не исключил ввод войск и применения тяжелых вооружений со стороны альянса.