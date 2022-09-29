Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины - 29.09.2022 Украина.ру
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Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины - 29.09.2022 Украина.ру
Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предположил, что силы НАТО могут открыто вступить в украинский конфликт в случае, если на Украине будет применено ядерное оружие, сообщает RMF FM 29 сентября
2022-09-29T12:45
2022-09-29T12:45
новости
спецоперация
нато
польша
мид
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Российские официальные лица, в том числе постпред РФ в ООН Василий Небензя, заявляли, что НАТО де-факто участвует в конфликте, поставляя на Украину оружие и наемников."Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия", - сказал Рау.По его мнению, "до сих пор" никто не рассматривал возможность применения ядерного оружия, но в таком случае, считает Рау, НАТО дало бы неядерный ответ на территории Украины. Он сослался на слова шефа Национального совета безопасности США Джейка Салливана.Таким образом, Рау не исключил ввод войск и применения тяжелых вооружений со стороны альянса.
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новости, спецоперация, нато, польша, мид
Новости, Спецоперация, НАТО, Польша, МИД

Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины

12:45 29.09.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© NATO
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предположил, что силы НАТО могут открыто вступить в украинский конфликт в случае, если на Украине будет применено ядерное оружие, сообщает RMF FM 29 сентября
Российские официальные лица, в том числе постпред РФ в ООН Василий Небензя, заявляли, что НАТО де-факто участвует в конфликте, поставляя на Украину оружие и наемников.
"Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия", - сказал Рау.
По его мнению, "до сих пор" никто не рассматривал возможность применения ядерного оружия, но в таком случае, считает Рау, НАТО дало бы неядерный ответ на территории Украины. Он сослался на слова шефа Национального совета безопасности США Джейка Салливана.
Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории.
Таким образом, Рау не исключил ввод войск и применения тяжелых вооружений со стороны альянса.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 10:41
Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в ЮгославииСторонники официальной внешнеполитической линии США подчёркивают, что интервенция блока НАТО положила конец гражданской войне в Боснии и боевым действиям в Косово, однако реальность гораздо сложнее этих утверждений. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
 
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