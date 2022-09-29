https://ukraina.ru/20220929/1039210339.html

Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины

Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины - 29.09.2022 Украина.ру

Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предположил, что силы НАТО могут открыто вступить в украинский конфликт в случае, если на Украине будет применено ядерное оружие, сообщает RMF FM 29 сентября

2022-09-29T12:45

2022-09-29T12:45

2022-09-29T12:45

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Российские официальные лица, в том числе постпред РФ в ООН Василий Небензя, заявляли, что НАТО де-факто участвует в конфликте, поставляя на Украину оружие и наемников."Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия", - сказал Рау.По его мнению, "до сих пор" никто не рассматривал возможность применения ядерного оружия, но в таком случае, считает Рау, НАТО дало бы неядерный ответ на территории Украины. Он сослался на слова шефа Национального совета безопасности США Джейка Салливана.Таким образом, Рау не исключил ввод войск и применения тяжелых вооружений со стороны альянса.

https://ukraina.ru/20220928/1039158002.html

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новости, спецоперация, нато, польша, мид