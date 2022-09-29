https://ukraina.ru/20220929/1039209786.html
В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек - 29.09.2022 Украина.ру
В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
Колонну беженцев, расстрелянную ВСУ в Харьковской области, отследили с помощью беспилотников, сообщил 29 сентября в эфире телеканала "Россия-24" представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник
2022-09-29T12:41
2022-09-29T12:41
2022-09-29T12:41
новости
обстрелы
харьковская область
всу
лнр
родион мирошник
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По словам Мирошника, колонна была расстреляна из артиллерии, огонь велся прицельно.Ранее он сообщил, что при обстреле погибло около 30 человек.
https://ukraina.ru/20220929/1039203355.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, харьковская область, всу, лнр, родион мирошник
Новости, обстрелы, Харьковская область, ВСУ, ЛНР, Родион Мирошник
В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
Колонну беженцев, расстрелянную ВСУ в Харьковской области, отследили с помощью беспилотников, сообщил 29 сентября в эфире телеканала "Россия-24" представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник