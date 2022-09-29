В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек - 29.09.2022 Украина.ру
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В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек - 29.09.2022 Украина.ру
В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
Колонну беженцев, расстрелянную ВСУ в Харьковской области, отследили с помощью беспилотников, сообщил 29 сентября в эфире телеканала "Россия-24" представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник
2022-09-29T12:41
2022-09-29T12:41
новости
обстрелы
харьковская область
всу
лнр
родион мирошник
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По словам Мирошника, колонна была расстреляна из артиллерии, огонь велся прицельно.Ранее он сообщил, что при обстреле погибло около 30 человек.
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новости, обстрелы, харьковская область, всу, лнр, родион мирошник
Новости, обстрелы, Харьковская область, ВСУ, ЛНР, Родион Мирошник

В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек

12:41 29.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Колонну беженцев, расстрелянную ВСУ в Харьковской области, отследили с помощью беспилотников, сообщил 29 сентября в эфире телеканала "Россия-24" представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник
Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской Народной Республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения.
По словам Мирошника, колонна была расстреляна из артиллерии, огонь велся прицельно.
Ранее он сообщил, что при обстреле погибло около 30 человек.
Газораспределительная станция Нежухив на Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:02
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской областиУкраинские войска в ночь на 29 сентября обстреляли район города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
 
НовостиобстрелыХарьковская областьВСУЛНРРодион Мирошник
 
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Заголовок открываемого материала
12:45Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
12:41В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
12:40Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации
12:20О перспективах войны и формате компромиссного мира
12:15Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
12:05The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
12:03ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
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12:00Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября
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11:35ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
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