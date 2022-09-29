https://ukraina.ru/20220929/1039209786.html

В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек

В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек - 29.09.2022 Украина.ру

В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек

Колонну беженцев, расстрелянную ВСУ в Харьковской области, отследили с помощью беспилотников, сообщил 29 сентября в эфире телеканала "Россия-24" представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник

2022-09-29T12:41

2022-09-29T12:41

2022-09-29T12:41

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обстрелы

харьковская область

всу

лнр

родион мирошник

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По словам Мирошника, колонна была расстреляна из артиллерии, огонь велся прицельно.Ранее он сообщил, что при обстреле погибло около 30 человек.

https://ukraina.ru/20220929/1039203355.html

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новости, обстрелы, харьковская область, всу, лнр, родион мирошник