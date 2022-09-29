ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
В четверг 29 сентября ВСУ обстреляли Горловку, один мирный житель погиб в ее окрестностях, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько
В поселке шахты имени Изотово близ Горловки в результате обстрела со стороны киевского режима погиб один мирный житель.
Поступила информация о погибшем мирном жителе, 1954 года рождения, в поселке шахты имени Н. А. Изотова. Информацию уточняем! Обстрел продолжается.
Мэр призвал жителей города соблюдать меры безопасности.
Утром также сообщалось об обстреле поселка, в результате которого пострадало здание детского сада и жилой дом.
На днях во время проведения референдума о вхождении ДНР в состав России в Горловке под огонь попали сотрудники избиркома.
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