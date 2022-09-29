ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы

"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе В течении всех восьми лет волонтерские организации помогали семьям и детям выезжать из обстреливаемых районов Донбасса, отправляли их в санатории и помогали адаптироваться к нормальной жизни. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров