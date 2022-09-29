ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы - 29.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы - 29.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
В четверг 29 сентября ВСУ обстреляли Горловку, один мирный житель погиб в ее окрестностях, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько
2022-09-29T12:03
2022-09-29T12:03
новости
горловка
обстрелы
всу
жертвы
днр
спецоперация
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В поселке шахты имени Изотово близ Горловки в результате обстрела со стороны киевского режима погиб один мирный житель.Мэр призвал жителей города соблюдать меры безопасности.Утром также сообщалось об обстреле поселка, в результате которого пострадало здание детского сада и жилой дом.На днях во время проведения референдума о вхождении ДНР в состав России в Горловке под огонь попали сотрудники избиркома.
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новости, горловка, обстрелы, всу, жертвы, днр, спецоперация
Новости, Горловка, обстрелы, ВСУ, жертвы, ДНР, Спецоперация

ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы

12:03 29.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В четверг 29 сентября ВСУ обстреляли Горловку, один мирный житель погиб в ее окрестностях, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько
В поселке шахты имени Изотово близ Горловки в результате обстрела со стороны киевского режима погиб один мирный житель.
Поступила информация о погибшем мирном жителе, 1954 года рождения, в поселке шахты имени Н. А. Изотова. Информацию уточняем! Обстрел продолжается.
Мэр призвал жителей города соблюдать меры безопасности.
Утром также сообщалось об обстреле поселка, в результате которого пострадало здание детского сада и жилой дом.
На днях во время проведения референдума о вхождении ДНР в состав России в Горловке под огонь попали сотрудники избиркома.
Мирная жизнь в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 18:34
"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в ДонбассеВ течении всех восьми лет волонтерские организации помогали семьям и детям выезжать из обстреливаемых районов Донбасса, отправляли их в санатории и помогали адаптироваться к нормальной жизни. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
 
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