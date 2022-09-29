https://ukraina.ru/20220929/1039203355.html

ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области

ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области - 29.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области

Украинские войска в ночь на 29 сентября обстреляли район города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

2022-09-29T12:02

2022-09-29T12:02

2022-09-29T12:02

новости

обстрелы

газопровод

электросети

херсонская область

спецоперация

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В ночь на 29 сентября украинские войска обстреляли село Брылевка и город-спутник Новой Каховки - Таврийск. В районе Брылевки поврежден газопровод высокого давления, у Новой Каховки - электросети. Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают газоснабжение в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района. В Таврийске от электроснабжения отключили микрорайон Восточный и дома на четырех улицах.

https://ukraina.ru/20220924/1039018735.html

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новости, обстрелы, газопровод, электросети, херсонская область, спецоперация