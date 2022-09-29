ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области - 29.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220929/1039203355.html
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области - 29.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
Украинские войска в ночь на 29 сентября обстреляли район города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
2022-09-29T12:02
2022-09-29T12:02
новости
обстрелы
газопровод
электросети
херсонская область
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101832/98/1018329838_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_8b8d404ff27f658e3c55cbefc98eb5b5.jpg
В ночь на 29 сентября украинские войска обстреляли село Брылевка и город-спутник Новой Каховки - Таврийск. В районе Брылевки поврежден газопровод высокого давления, у Новой Каховки - электросети. Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают газоснабжение в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района. В Таврийске от электроснабжения отключили микрорайон Восточный и дома на четырех улицах.
https://ukraina.ru/20220924/1039018735.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101832/98/1018329838_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_989ea6a084bdbac94c1ecc67b1029760.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, газопровод, электросети, херсонская область, спецоперация
Новости, обстрелы, газопровод, электросети, Херсонская область, Спецоперация

ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области

12:02 29.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" на Украине
Газораспределительная станция Нежухив на Украине - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские войска в ночь на 29 сентября обстреляли район города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
В ночь на 29 сентября украинские войска обстреляли село Брылевка и город-спутник Новой Каховки - Таврийск. В районе Брылевки поврежден газопровод высокого давления, у Новой Каховки - электросети.
Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают газоснабжение в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района.
В Таврийске от электроснабжения отключили микрорайон Восточный и дома на четырех улицах.
Донецк обстрел
24 сентября, 05:00
"Значит, судьба": донецкий журналист рассказал, как в его городе относятся к ежедневным обстреламДонецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что горожане хотят мирной, обыденной жизни, несмотря на ежедневные обстрелы и смерти своих близких
 
НовостиобстрелыгазопроводэлектросетиХерсонская областьСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
12:41В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
12:40Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации
12:20О перспективах войны и формате компромиссного мира
12:15Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
12:05The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
12:03ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
12:02ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
12:01Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму
12:00Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября
11:59В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой
11:59Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию
11:35ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
10:57На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
10:42Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР
10:36В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море
10:21Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*
10:04Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
09:58Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп
09:49Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентября
Лента новостейМолния