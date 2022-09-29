https://ukraina.ru/20220929/1039203355.html
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области - 29.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
Украинские войска в ночь на 29 сентября обстреляли район города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
2022-09-29T12:02
2022-09-29T12:02
2022-09-29T12:02
новости
обстрелы
газопровод
электросети
херсонская область
спецоперация
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В ночь на 29 сентября украинские войска обстреляли село Брылевка и город-спутник Новой Каховки - Таврийск. В районе Брылевки поврежден газопровод высокого давления, у Новой Каховки - электросети. Аварийные бригады "Херсонгаза" перекрывают газоснабжение в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района. В Таврийске от электроснабжения отключили микрорайон Восточный и дома на четырех улицах.
https://ukraina.ru/20220924/1039018735.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, газопровод, электросети, херсонская область, спецоперация
Новости, обстрелы, газопровод, электросети, Херсонская область, Спецоперация
ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
Украинские войска в ночь на 29 сентября обстреляли район города Новая Каховка в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации