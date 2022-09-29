Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет - 29.09.2022 Украина.ру
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Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет - 29.09.2022 Украина.ру
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет
Новые поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона
2022-09-29T08:25
2022-09-29T08:25
новости
himars
сша
украина
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28 сентября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом данного транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.
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новости, himars, сша, украина
Новости, HIMARS, США, Украина

Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет

08:25 29.09.2022
 
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© Public domain
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Новые поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона
28 сентября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом данного транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.
"Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет. Поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на 6-24 месяцев", - сказал в ходе спецбрифинга представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.
26 сентября, 16:10
Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников
 
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