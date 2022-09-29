https://ukraina.ru/20220929/1039194741.html
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет - 29.09.2022 Украина.ру
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет
Новые поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона
2022-09-29T08:25
2022-09-29T08:25
2022-09-29T08:25
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28 сентября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом данного транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, himars, сша, украина
Новости, HIMARS, США, Украина
Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет
Новые поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона
28 сентября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом данного транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.
"Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет. Поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на 6-24 месяцев", - сказал в ходе спецбрифинга представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.