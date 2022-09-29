https://ukraina.ru/20220929/1039194741.html

Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет

Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет - 29.09.2022 Украина.ру

Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет

Новые поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель Пентагона

2022-09-29T08:25

2022-09-29T08:25

2022-09-29T08:25

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28 сентября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Он, среди прочего, включает в себя 18 РСЗО HIMARS. Таким образом, с учетом данного транша, общий объем американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена достиг почти 17 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20220926/1039093216.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, сша, украина