Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки" - 29.09.2022 Украина.ру
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Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки" - 29.09.2022 Украина.ру
Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"
Россия настаивает на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", заявило российское посольство в США
2022-09-29T07:44
2022-09-29T07:44
новости
россия
северный поток
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Ранее официальный представитель МИД Мария Захаровазаявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах. Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дополнил, что заседание пройдет 30 сентября.Оператор газопровода Nord Stream AG 26 сентября заявил о падении давления в "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.
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новости, россия, северный поток
Новости, Россия, Северный поток

Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

07:44 29.09.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Россия настаивает на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", заявило российское посольство в США
"Со своей стороны настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН", - отмечается в заявлении.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захаровазаявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах. Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дополнил, что заседание пройдет 30 сентября.
Оператор газопровода Nord Stream AG 26 сентября заявил о падении давления в "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.
Утечка газа Северный поток 2
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Диверсия на "Северных потоках": реакция в Европе, России и США
 
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