https://ukraina.ru/20220929/1039192610.html

Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки" - 29.09.2022 Украина.ру

Посольство России в США призвало изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

Россия настаивает на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", заявило российское посольство в США

2022-09-29T07:44

2022-09-29T07:44

2022-09-29T07:44

новости

россия

северный поток

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Ранее официальный представитель МИД Мария Захаровазаявила, что Россия созовет заседание Совбеза ООН в связи с провокациями и диверсией на российских газопроводах. Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский дополнил, что заседание пройдет 30 сентября.Оператор газопровода Nord Stream AG 26 сентября заявил о падении давления в "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2". Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море.

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новости, россия, северный поток