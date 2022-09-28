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В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток"

В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток" - 28.09.2022 Украина.ру

В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток"

Службы безопасности Германии предполагают, что российский трубопровод "Северный поток" уничтожен, и его вряд ли удастся отремонтировать. Об этом 28 сентября пишут журналисты немецкого издания Tagesspiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ

2022-09-28T16:19

2022-09-28T16:19

2022-09-28T16:20

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Три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" навсегда окажутся непригодными, если их быстро не отремонтируют. В трубы попадет много соленой воды, она вызовет коррозию, утверждают немецкие журналисты. Последствия инцидента на газопроводе обсуждают в федеральных министерствах Германии. Власти усилили контроль над суверенными водами Германии, усилили защиту прибрежных районов Северного и Балтийских морей, усилили охрану терминалов сжиженного газа. Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба (BND) считают, что произошел саботаж. Эксперты и источники в правительстве ФРГ спекулируют обвинениями в сторону России, но не могут объяснить ее мотив. По одной из немецких версий, взрывчатку в две трубы "Северного потока-1" и одну из двух труб "Северного потока-2" могли заложить водолазы. Места утечек находятся на значительном расстоянии друг от друга, из-за размера отверстий в трубы может попасть много соленой воды. Власти Германии пытаются провести расследование вместе с Данией и Швецией. Расследование усложняют физические факторы (глубина 70-80 метров на местах утечек газа) и бюрократические тонкости. Представители датских властей заявили, что исследование дна может состояться только через неделю-две по соображениям безопасности.

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новости, северный поток, труба, германия, газ