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В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток"
В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток" - 28.09.2022 Украина.ру
В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток"
Службы безопасности Германии предполагают, что российский трубопровод "Северный поток" уничтожен, и его вряд ли удастся отремонтировать. Об этом 28 сентября пишут журналисты немецкого издания Tagesspiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ
2022-09-28T16:19
2022-09-28T16:19
2022-09-28T16:20
новости
северный поток
труба
германия
газ
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Три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" навсегда окажутся непригодными, если их быстро не отремонтируют. В трубы попадет много соленой воды, она вызовет коррозию, утверждают немецкие журналисты. Последствия инцидента на газопроводе обсуждают в федеральных министерствах Германии. Власти усилили контроль над суверенными водами Германии, усилили защиту прибрежных районов Северного и Балтийских морей, усилили охрану терминалов сжиженного газа. Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба (BND) считают, что произошел саботаж. Эксперты и источники в правительстве ФРГ спекулируют обвинениями в сторону России, но не могут объяснить ее мотив. По одной из немецких версий, взрывчатку в две трубы "Северного потока-1" и одну из двух труб "Северного потока-2" могли заложить водолазы. Места утечек находятся на значительном расстоянии друг от друга, из-за размера отверстий в трубы может попасть много соленой воды. Власти Германии пытаются провести расследование вместе с Данией и Швецией. Расследование усложняют физические факторы (глубина 70-80 метров на местах утечек газа) и бюрократические тонкости. Представители датских властей заявили, что исследование дна может состояться только через неделю-две по соображениям безопасности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, северный поток, труба, германия, газ
В Германии заявили об уничтожении трубопровода "Северный поток"
16:19 28.09.2022 (обновлено: 16:20 28.09.2022)
Службы безопасности Германии предполагают, что российский трубопровод "Северный поток" уничтожен, и его вряд ли удастся отремонтировать. Об этом 28 сентября пишут журналисты немецкого издания Tagesspiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ
Три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" навсегда окажутся непригодными, если их быстро не отремонтируют. В трубы попадет много соленой воды, она вызовет коррозию, утверждают немецкие журналисты.
Последствия инцидента на газопроводе обсуждают в федеральных министерствах Германии. Власти усилили контроль над суверенными водами Германии, усилили защиту прибрежных районов Северного и Балтийских морей, усилили охрану терминалов сжиженного газа.
Как и Еврокомиссия, немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба (BND) считают, что произошел саботаж. Эксперты и источники в правительстве ФРГ спекулируют обвинениями в сторону России, но не могут объяснить ее мотив.
По одной из немецких версий, взрывчатку в две трубы "Северного потока-1" и одну из двух труб "Северного потока-2" могли заложить водолазы. Места утечек находятся на значительном расстоянии друг от друга, из-за размера отверстий в трубы может попасть много соленой воды.
Власти Германии пытаются провести расследование вместе с Данией и Швецией. Расследование усложняют физические факторы (глубина 70-80 метров на местах утечек газа) и бюрократические тонкости. Представители датских властей заявили, что исследование дна может состояться только через неделю-две по соображениям безопасности.