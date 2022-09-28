https://ukraina.ru/20220928/1039178437.html
"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2"
"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2" - 28.09.2022 Украина.ру
"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2"
Утечка на газопроводе "Северный поток — 2" устроена Лондоном и Вашингтоном ради дезориентации и капитуляции Германии, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такое мнение он выразил в комментарии для издания Украина.ру
2022-09-28T16:19
2022-09-28T16:19
2022-09-28T16:38
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северный поток-2
северный поток
газ
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евгений федоров
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По его словам, это не совпадение, а «целенаправленная диверсия», которая может повлиять на энергетическую ситуацию в Европе в целом, и конкретно на Берлин.Именно Британии и США, по мнению Федорова выгоден этот подрыв, чтобы загнать Германию в «безвыходную ситуацию».Накануне диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании Nord Stream 2 AG сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, эксклюзив, северный поток-2, северный поток, газ, германия, евгений федоров
Новости, Эксклюзив, Северный поток-2, Северный поток, газ, Германия, Евгений Федоров
"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2"
16:19 28.09.2022 (обновлено: 16:38 28.09.2022)
Утечка на газопроводе "Северный поток — 2" устроена Лондоном и Вашингтоном ради дезориентации и капитуляции Германии, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такое мнение он выразил в комментарии для издания Украина.ру
По его словам, это не совпадение, а «целенаправленная диверсия», которая может повлиять на энергетическую ситуацию в Европе в целом, и конкретно на Берлин.
«Это удар по возможному сценарию капитуляции Германии, потому что один из вариантов капитуляции Германии заключался в том зимой, что Германия договаривается с Россией о выходе из военного конфликта на Украине, но взамен на восстановление поставок газа».
Именно Британии и США, по мнению Федорова выгоден этот подрыв, чтобы загнать Германию в «безвыходную ситуацию».
Накануне диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании Nord Stream 2 AG сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.