https://ukraina.ru/20220928/1039178437.html

"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2"

"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2" - 28.09.2022 Украина.ру

"Капитуляция Германии": Фёдоров сделал резкое заявление о ситуации вокруг "Северного потока — 2"

Утечка на газопроводе "Северный поток — 2" устроена Лондоном и Вашингтоном ради дезориентации и капитуляции Германии, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такое мнение он выразил в комментарии для издания Украина.ру

2022-09-28T16:19

2022-09-28T16:19

2022-09-28T16:38

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евгений федоров

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По его словам, это не совпадение, а «целенаправленная диверсия», которая может повлиять на энергетическую ситуацию в Европе в целом, и конкретно на Берлин.Именно Британии и США, по мнению Федорова выгоден этот подрыв, чтобы загнать Германию в «безвыходную ситуацию».Накануне диспетчеры центра управления магистральным газопроводом «Северный поток — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, поставляющего газ из России в Германию, сообщила вечером 26 сентября компания-оператор газопровода Nord Stream AG. Ранее в компании Nord Stream 2 AG сообщили о резком падении давления на нитке А «Северного потока — 2», которая была заполнена техническим газом. О произошедшем немедленно оповестили береговые службы России, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, было начато расследование.

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новости, эксклюзив, северный поток-2, северный поток, газ, германия, евгений федоров