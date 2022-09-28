https://ukraina.ru/20220928/1039176051.html

Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе

Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе - 28.09.2022 Украина.ру

Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе

В среду 28 сентября прошло голосование Одесского городского совета о сносе памятника Екатерине Великой, с инициативой ранее выступали проукраинские активисты и депутаты от партии "Европейская солидарность". По результату голосования, памятник сносить не станут, сообщает Odessa-life

2022-09-28T15:02

2022-09-28T15:02

2022-09-28T15:02

новости

одесса

памятник

екатерина ii

депутаты

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101967/58/1019675883_0:7:1365:775_1920x0_80_0_0_42cf2a92a6a85e383ee629022c92baae.jpg

Отмечается, что "за" демонтаж проголосовали 17 депутатов, не голосовал 21 депутат, 1 воздержался. Необходимое количество голосов набрано не было.Для утверждения сноса памятника было необходимо 17 голосов, но большинство присутствующих депутатов воздержались.Мэр города Геннадий Труханов присутствовал на голосовании, но в нем участие не принимал. Он ранее выступал против сноса памятника и прочих актов "декоммунизации" и "дерусификации" в Одессе.В полном составе также не голосовали депутаты партии "Доверяй делам".Депутат от "Евросолидарности" Андрей Вагапов, настаивавший на положительном решении, заявил:Труханов предлагает переместить памятник в специально созданный парк "имперского и советского прошлого", а историю переосмыслить в рамках внушения новым поколениям одесситов националистических парадигм — "показать, сколь трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины, апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне".

https://ukraina.ru/20220921/1038925749.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, памятник, екатерина ii, депутаты, голосование