Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе - 28.09.2022 Украина.ру
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Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе
Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе - 28.09.2022 Украина.ру
Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе
В среду 28 сентября прошло голосование Одесского городского совета о сносе памятника Екатерине Великой, с инициативой ранее выступали проукраинские активисты и депутаты от партии "Европейская солидарность". По результату голосования, памятник сносить не станут, сообщает Odessa-life
2022-09-28T15:02
2022-09-28T15:02
новости
одесса
памятник
екатерина ii
депутаты
голосование
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Отмечается, что "за" демонтаж проголосовали 17 депутатов, не голосовал 21 депутат, 1 воздержался. Необходимое количество голосов набрано не было.Для утверждения сноса памятника было необходимо 17 голосов, но большинство присутствующих депутатов воздержались.Мэр города Геннадий Труханов присутствовал на голосовании, но в нем участие не принимал. Он ранее выступал против сноса памятника и прочих актов "декоммунизации" и "дерусификации" в Одессе.В полном составе также не голосовали депутаты партии "Доверяй делам".Депутат от "Евросолидарности" Андрей Вагапов, настаивавший на положительном решении, заявил:Труханов предлагает переместить памятник в специально созданный парк "имперского и советского прошлого", а историю переосмыслить в рамках внушения новым поколениям одесситов националистических парадигм — "показать, сколь трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины, апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне".
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новости, одесса, памятник, екатерина ii, депутаты, голосование
Новости, Одесса, памятник, Екатерина II, депутаты, голосование

Памятник Екатерине отстояли – депутаты одесского горсовета не приняли решение о сносе

15:02 28.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Поляков / Перейти в фотобанкВ Одессе открыт памятник Екатерине ІІ
В Одессе открыт памятник Екатерине ІІ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Сергей Поляков
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В среду 28 сентября прошло голосование Одесского городского совета о сносе памятника Екатерине Великой, с инициативой ранее выступали проукраинские активисты и депутаты от партии "Европейская солидарность". По результату голосования, памятник сносить не станут, сообщает Odessa-life
Отмечается, что "за" демонтаж проголосовали 17 депутатов, не голосовал 21 депутат, 1 воздержался. Необходимое количество голосов набрано не было.
Для утверждения сноса памятника было необходимо 17 голосов, но большинство присутствующих депутатов воздержались.
Мэр города Геннадий Труханов присутствовал на голосовании, но в нем участие не принимал. Он ранее выступал против сноса памятника и прочих актов "декоммунизации" и "дерусификации" в Одессе.
В полном составе также не голосовали депутаты партии "Доверяй делам".
Депутат от "Евросолидарности" Андрей Вагапов, настаивавший на положительном решении, заявил:
Памятник Екатерине – маркер "русского мира". Сейчас оккупанты планируют установить такой монумент во временно оккупированных Херсоне и Луганске. Именно поэтому скульптуре не место в центре Одессы.
Труханов предлагает переместить памятник в специально созданный парк "имперского и советского прошлого", а историю переосмыслить в рамках внушения новым поколениям одесситов националистических парадигм — "показать, сколь трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины, апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне".
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 13:49
Одесса сегодня: мэр оправдывается перед националистами, горожане пытаются сохранить памятник Екатерине
 
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