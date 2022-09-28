Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом - 28.09.2022 Украина.ру
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Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом
Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом - 28.09.2022 Украина.ру
Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом
Транзит российского газа в Европу может быть прерван по причине подрыва украинскими боевиками газопровода на территории Украины. Об этом 28 сентября заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале
2022-09-28T13:49
2022-09-28T13:49
новости
газопровод
северный поток
украина
гтс
чп
джабаров
северный поток-2
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Украинскую ветку российского газопровода в Европу могут подорвать киевские боевики, чтобы вытеснить Россию с газового рынка, считает Джабаров."Есть ещё одна причина, по которой транзит может быть прерван. Сейчас киевские неонацисты могут сами взорвать участок, проходящий по территории, контролируемой Украиной. С одной целью - обвинить Россию в диверсии и выполнить поручение американцев по полному вытеснению нашей страны с газового рынка Европы", - написал он. В ночь на 26 сентября резко упало давление на трех нитках газопровода "Северный поток" на дне Балтийского моря. Компания-оператор Nord Stream AG заявила об утечках газа. Причины инцидента установят только после расследования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал утечки газа "результатом преднамеренных действий". Российский сенатор Джабаров заявил, что хотел бы посмотреть на реакцию Борреля, если расследование укажет на американский, британский или польский след в этой диверсии.
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новости, газопровод, северный поток, украина, гтс, чп, джабаров, северный поток-2
Новости, газопровод, Северный поток, Украина, ГТС, ЧП, Джабаров, Северный поток-2

Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом

13:49 28.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Транзит российского газа в Европу может быть прерван по причине подрыва украинскими боевиками газопровода на территории Украины. Об этом 28 сентября заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале
Украинскую ветку российского газопровода в Европу могут подорвать киевские боевики, чтобы вытеснить Россию с газового рынка, считает Джабаров.
"Есть ещё одна причина, по которой транзит может быть прерван. Сейчас киевские неонацисты могут сами взорвать участок, проходящий по территории, контролируемой Украиной. С одной целью - обвинить Россию в диверсии и выполнить поручение американцев по полному вытеснению нашей страны с газового рынка Европы", - написал он.
В ночь на 26 сентября резко упало давление на трех нитках газопровода "Северный поток" на дне Балтийского моря. Компания-оператор Nord Stream AG заявила об утечках газа. Причины инцидента установят только после расследования.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал утечки газа "результатом преднамеренных действий". Российский сенатор Джабаров заявил, что хотел бы посмотреть на реакцию Борреля, если расследование укажет на американский, британский или польский след в этой диверсии.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:13
Как Запад слил "Северный поток" в "Балтийскую трубу". Кому выгодна диверсия на российском газопроводе
 
НовостигазопроводСеверный потокУкраинаГТСЧПДжабаровСеверный поток-2
 
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