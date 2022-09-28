https://ukraina.ru/20220928/1039170590.html

Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом

Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом - 28.09.2022 Украина.ру

Сенатор Джабаров не исключил возможность подрыва украинской ветки газопровода Киевом

Транзит российского газа в Европу может быть прерван по причине подрыва украинскими боевиками газопровода на территории Украины. Об этом 28 сентября заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале

2022-09-28T13:49

2022-09-28T13:49

2022-09-28T13:49

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газопровод

северный поток

украина

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Украинскую ветку российского газопровода в Европу могут подорвать киевские боевики, чтобы вытеснить Россию с газового рынка, считает Джабаров."Есть ещё одна причина, по которой транзит может быть прерван. Сейчас киевские неонацисты могут сами взорвать участок, проходящий по территории, контролируемой Украиной. С одной целью - обвинить Россию в диверсии и выполнить поручение американцев по полному вытеснению нашей страны с газового рынка Европы", - написал он. В ночь на 26 сентября резко упало давление на трех нитках газопровода "Северный поток" на дне Балтийского моря. Компания-оператор Nord Stream AG заявила об утечках газа. Причины инцидента установят только после расследования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал утечки газа "результатом преднамеренных действий". Российский сенатор Джабаров заявил, что хотел бы посмотреть на реакцию Борреля, если расследование укажет на американский, британский или польский след в этой диверсии.

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новости, газопровод, северный поток, украина, гтс, чп, джабаров, северный поток-2