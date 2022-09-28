https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html

Как Запад слил "Северный поток" в "Балтийскую трубу". Кому выгодна диверсия на газопроводе из России

Как Запад слил "Северный поток" в "Балтийскую трубу". Кому выгодна диверсия на газопроводе из России - 28.09.2022 Украина.ру

Как Запад слил "Северный поток" в "Балтийскую трубу". Кому выгодна диверсия на газопроводе из России

Вечером 26 сентября в Балтийском море на трех ветках "Северного потока" и "Северного потока-2" произошли прорывы газа, который стал выходить из трубопроводов... Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T13:13

2022-09-28T13:13

2022-09-28T13:15

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Вечером 26 сентября в Балтийском море на трех ветках "Северного потока" и "Северного потока-2" произошли прорывы газа, который стал выходить из трубопроводов под большим напором. Как утверждают западные эксперты, в том числе сейсмологи, это была скорее всего диверсия, поскольку землетрясений и каких-либо иных природных катаклизмов в этом отрезке Балтийского моря в это время не было. Диверсия или скорее всего теракт нарушили не только замороженный "Северный поток-2 (он стоял, наполненный газом в ожидании решения о его то ли окончательном закрытии, то ли продолжения эксплуатации), но и на действующем Северном потоке, по которому продолжалось снабжение российским газом Западной Европы. Очевидно, что теперь этот поток прекратился.Напомним, что из себя представляют СП-1 и СП-2, а так же их конкуренты.СП-1"Северный поток" или Nord Stream - газопровод, проложенный по дну Балтийского моря от бухты Портовая вблизи Выборга (Ленинградская область) до города Любмин (Германия). Газопровод состоит из двух ниток длиной в 1224 километра каждая. Прокладка началась в 2010 году, через полтора года в эксплуатацию ввели первую нитку. Вторую нитку ввели в эксплуатацию в 2012 году.В год "Северный поток" может транспортировать в Европу 55 млрд кубометров газа в течение 50 лет. Общая заявленная сумма инвестиций - 7,4 млрд евро. Акционеры обеспечили 30% бюджета проекта, остальные средства привлекли из внешних источников.В 2021 году через "Северный поток" Европа получила 59,2 млрд кубометров газа - это почти столько же, как и в 2020 году. Всего с момента запуска (по состоянию на 7 февраля 2022 года) по двум ниткам в Европу поставили более 441 млрд кубометров газа.СП-2"Северный поток - 2" - новый газопровод, проложенный параллельно с "Северным потоком" по дну Балтийского моря из портового поселка Усть-Луга в Ленинградской области до города Грайфсвальд (Германия). Укладка газопровода началась в 2018 году. Строительство завершили в сентябре 2021 года. Газопровод также состоит из двух ниток, каждая мощностью в 55 млрд кубометров газа в год."Северный поток-2" не запустили, так как Германия остановила процесс сертификации. Это произошло в ответ на признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик в феврале нынешнего года.АкционерыКомпания Nord Stream AG - оператор газопровода, совместный проект пяти компаний:ИнцидентыВ ночь на 26 сентября на трех нитках газопроводов СП-1 и СП-2 произошла утечка.В результате утечки газа давление на обеих нитках "Северного потока" резко упало. В компании Nord Stream AG 27 сентября заявили о физических повреждениях в районе северо-востока от датского острова Борнхольм. Шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно, заявили в компании. Причины инцидента установят после расследования.В Швеции сейсмологи зафиксировали два подводных взрыва в районе утечки, сообщили шведские журналисты. Полиция сообщила о расследовании по статье грубый саботаж.Немецкие журналисты назвали причиной утечки целенаправленной диверсией. К расследованию инцидента подключили федеральные органы безопасности Германии. Журналисты Тagesspiegel, ссылаясь на источник, предположили о возможной атаке с помощью подлодки или водолазов.Бывший глава МИД Польши Радек Сикорский поблагодарил за аварию США. Он опубликовал в твиттере фотографию утечки газа - бурлящее пятно на морской глади.Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность саботажа или атаки, но в Вашингтоне нет подтверждений этим версиям."Балтийская труба"Против запуска "Северного потока-2" выступали представители Украины и Польши. Проект называли политическим, так как в результате эксплуатации СП-2 обнулится востребованность транзитных газотранспортных систем этих стран. Для безубыточной работы своей ГТС Украина должна ежегодно прокачивать не менее 40 млрд кубометров газа в год при технических возможностях прокачивать до 146 млрд.В сентябре 2020 года пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2". По его словам, российско-немецкий трубопровод, противоречит идее солидарности и энергетической безопасности Евросоюза. Польско-датская труба предполагает поставки природного газа с норвежского шельфа в Польшу через Данию по Балтийскому морю.Польско-датский проект под названием Baltic Pipe ("Балтийская труба"), конкурирующий с "Северным потоком — 2", предполагает поставки природного газа с норвежского шельфа в Польшу через Данию по газопроводу, который пройдет через Балтийское море."Балтийская труба" - строящийся с 2020 года проект. По трубопроводу Польша сможет получать до 10 млрд кубометров газа в год, Дания - около 3 млрд кубометров в год.В день инцидента на "Северных потоках" в Европе заявили о начала транспортировки газа по "Балтийской трубе" с 1 октября 2022 года. Предполагается, что на полную мощность он может заработать к концу ноября.В США начали разрабатывать проект санкций против строительства "Северного потока-2" в 2018 году. В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на следующий год. В документе предусматривали санкции против компаний и лиц, причастных к строительству газопровода. Компаниям из черного списка, в который попали участники проекта и те, кто обеспечивал их техническое состояние, запретили транзакции в долларах, счета и имущество в США заморозили.

https://ukraina.ru/20220927/1039148635.html

https://ukraina.ru/20220927/1039137491.html

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Алексей Туманов

новости, северный поток, труба, россия, германия, санкции