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Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии
Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии - 28.09.2022 Украина.ру
Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии
Сторонники официальной внешнеполитической линии США подчёркивают, что интервенция блока НАТО положила конец гражданской войне в Боснии и боевым действиям в Косово, однако реальность гораздо сложнее этих утверждений. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T10:41
2022-09-28T10:41
2022-09-28T10:41
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босния и герцеговина
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Её автор, старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер, считает, что даже в лучшем случае результат интервенции НАТО можно назвать только частичным успехом.Несмотря на то, что со времени гражданской войны в Боснии прошло 27 лет, она сейчас не ближе к тому, чтобы стать жизнеспособной единой страной, чем в середине 1990-х годов.Вполне возможно, что военная интервенция НАТО просто отсрочила гражданскую войну в Боснии, а не прекратила её, считает автор.Результат в Косово ненамного лучше. Напряженность между сербским и косовским правительствами настолько остра, что НАТО намерено увеличить присутствие своих "миротворческих" войск и предпринять прямые действия, если ситуация ухудшится. Белград по-прежнему не желает признавать независимость Косово, и эту позицию разделяет примерно половина стран мира, напоминает Карпентер."Режим в Приштине и его сторонники из НАТО упорно отказываются отдать преимущественно сербский северо-восток под контроль Белграда, даже несмотря на то, что эта уступка может разрешить продолжающийся дипломатический тупик. Как и в случае с Боснией, Косово остается пороховой бочкой, которая может создать серьёзные проблемы для США и НАТО", - добавляет он.Тем не менее, интервенция на Балканах считается американскими СМИ и политиками "большим успехом" Вашингтона, пишет Карпентер, и указывает, что в других странах, подвергшихся интервенции США, дела обстоят ещё хуже.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, сми, нато, интервенция, югославия, балканы, босния и герцеговина, косово
Новости, США, СМИ, НАТО, интервенция, Югославия, Балканы, Босния и Герцеговина, Косово
Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии
Сторонники официальной внешнеполитической линии США подчёркивают, что интервенция блока НАТО положила конец гражданской войне в Боснии и боевым действиям в Косово, однако реальность гораздо сложнее этих утверждений. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Её автор, старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер, считает
, что даже в лучшем случае результат интервенции НАТО можно назвать только частичным успехом.
Несмотря на то, что со времени гражданской войны в Боснии прошло 27 лет, она сейчас не ближе к тому, чтобы стать жизнеспособной единой страной, чем в середине 1990-х годов.
Три враждебных национальности (сербы, хорваты и боснийцы – ред.) по-прежнему отказываются сотрудничать, а сербы даже периодически угрожают отделением. По всем параметрам Босния совершенно нефункциональна как в экономическом, так и в политическом плане
Тед Карпентер
Американский исследователь
Вполне возможно, что военная интервенция НАТО просто отсрочила гражданскую войну в Боснии, а не прекратила её, считает автор.
Результат в Косово ненамного лучше. Напряженность между сербским и косовским правительствами настолько остра, что НАТО намерено увеличить присутствие своих "миротворческих" войск и предпринять прямые действия, если ситуация ухудшится. Белград по-прежнему не желает признавать независимость Косово, и эту позицию разделяет примерно половина стран мира, напоминает Карпентер.
"Режим в Приштине и его сторонники из НАТО упорно отказываются отдать преимущественно сербский северо-восток под контроль Белграда, даже несмотря на то, что эта уступка может разрешить продолжающийся дипломатический тупик. Как и в случае с Боснией, Косово остается пороховой бочкой, которая может создать серьёзные проблемы для США и НАТО", - добавляет он.
Тем не менее, интервенция на Балканах считается американскими СМИ и политиками "большим успехом" Вашингтона, пишет Карпентер, и указывает, что в других странах, подвергшихся интервенции США, дела обстоят ещё хуже.