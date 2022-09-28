Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии - 28.09.2022 Украина.ру
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Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии
Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии - 28.09.2022 Украина.ру
Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии
Сторонники официальной внешнеполитической линии США подчёркивают, что интервенция блока НАТО положила конец гражданской войне в Боснии и боевым действиям в Косово, однако реальность гораздо сложнее этих утверждений. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T10:41
2022-09-28T10:41
новости
сша
сми
нато
интервенция
югославия
балканы
босния и герцеговина
косово
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Её автор, старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер, считает, что даже в лучшем случае результат интервенции НАТО можно назвать только частичным успехом.Несмотря на то, что со времени гражданской войны в Боснии прошло 27 лет, она сейчас не ближе к тому, чтобы стать жизнеспособной единой страной, чем в середине 1990-х годов.Вполне возможно, что военная интервенция НАТО просто отсрочила гражданскую войну в Боснии, а не прекратила её, считает автор.Результат в Косово ненамного лучше. Напряженность между сербским и косовским правительствами настолько остра, что НАТО намерено увеличить присутствие своих "миротворческих" войск и предпринять прямые действия, если ситуация ухудшится. Белград по-прежнему не желает признавать независимость Косово, и эту позицию разделяет примерно половина стран мира, напоминает Карпентер."Режим в Приштине и его сторонники из НАТО упорно отказываются отдать преимущественно сербский северо-восток под контроль Белграда, даже несмотря на то, что эта уступка может разрешить продолжающийся дипломатический тупик. Как и в случае с Боснией, Косово остается пороховой бочкой, которая может создать серьёзные проблемы для США и НАТО", - добавляет он.Тем не менее, интервенция на Балканах считается американскими СМИ и политиками "большим успехом" Вашингтона, пишет Карпентер, и указывает, что в других странах, подвергшихся интервенции США, дела обстоят ещё хуже.
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новости, сша, сми, нато, интервенция, югославия, балканы, босния и герцеговина, косово
Новости, США, СМИ, НАТО, интервенция, Югославия, Балканы, Босния и Герцеговина, Косово

Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии

10:41 28.09.2022
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Олег Иванов
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Сторонники официальной внешнеполитической линии США подчёркивают, что интервенция блока НАТО положила конец гражданской войне в Боснии и боевым действиям в Косово, однако реальность гораздо сложнее этих утверждений. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Её автор, старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер, считает, что даже в лучшем случае результат интервенции НАТО можно назвать только частичным успехом.
Несмотря на то, что со времени гражданской войны в Боснии прошло 27 лет, она сейчас не ближе к тому, чтобы стать жизнеспособной единой страной, чем в середине 1990-х годов.

Три враждебных национальности (сербы, хорваты и боснийцы – ред.) по-прежнему отказываются сотрудничать, а сербы даже периодически угрожают отделением. По всем параметрам Босния совершенно нефункциональна как в экономическом, так и в политическом плане

Тед Карпентер
Американский исследователь
Вполне возможно, что военная интервенция НАТО просто отсрочила гражданскую войну в Боснии, а не прекратила её, считает автор.
Косово KFOR - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 06:08
Югославия, 12.06.1999 года: конец ужаса неравной войны, начало ужаса навязанного мира12 июня 1999 года силы НАТО вошли на территорию сербской автономии Косово и Метохия. В состав Сербии край больше не вернулся. Когда в Киеве бранят Россию за то, что она, взяв Крым, «впервые после 1945 года изменила международно признанные границы», это звучит дико
Результат в Косово ненамного лучше. Напряженность между сербским и косовским правительствами настолько остра, что НАТО намерено увеличить присутствие своих "миротворческих" войск и предпринять прямые действия, если ситуация ухудшится. Белград по-прежнему не желает признавать независимость Косово, и эту позицию разделяет примерно половина стран мира, напоминает Карпентер.
"Режим в Приштине и его сторонники из НАТО упорно отказываются отдать преимущественно сербский северо-восток под контроль Белграда, даже несмотря на то, что эта уступка может разрешить продолжающийся дипломатический тупик. Как и в случае с Боснией, Косово остается пороховой бочкой, которая может создать серьёзные проблемы для США и НАТО", - добавляет он.
Тем не менее, интервенция на Балканах считается американскими СМИ и политиками "большим успехом" Вашингтона, пишет Карпентер, и указывает, что в других странах, подвергшихся интервенции США, дела обстоят ещё хуже.
 
НовостиСШАСМИНАТОинтервенцияЮгославияБалканыБосния и ГерцеговинаКосово
 
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