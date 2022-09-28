https://ukraina.ru/20220928/1039143230.html

Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт

Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт - 28.09.2022 Украина.ру

Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт

Маловероятно, что США, обостряя вооружённый конфликт на Украине, пытаются развязать ядерную войну, поскольку правящие круги этой страны понимают, что она приведёт к непоправимым последствиям. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько

2022-09-28T08:00

2022-09-28T08:00

2022-09-28T08:00

богдан безпалько

сша

ядерная война

спецоперация

переговоры

новости

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Он подчеркнул, что применение ядерного оружия, скорее всего, приведёт ко всеобщей деградации, которая неизбежно коснётся и американских элит.Поэтому нынешнее обострение ситуации сторонами политолог рассматривает как "повышение ставок", которое, по его мнению, "уже идёт неконтролируемым образом".Однако, он считает, что всё ещё возможен вариант, когда Россия и США договорятся по поводу Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220927/1039113677.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

богдан безпалько, сша, ядерная война, спецоперация, переговоры, новости