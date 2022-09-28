Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт - 28.09.2022 Украина.ру
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Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт
Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт - 28.09.2022 Украина.ру
Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт
Маловероятно, что США, обостряя вооружённый конфликт на Украине, пытаются развязать ядерную войну, поскольку правящие круги этой страны понимают, что она приведёт к непоправимым последствиям. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
2022-09-28T08:00
2022-09-28T08:00
богдан безпалько
сша
ядерная война
спецоперация
переговоры
новости
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Он подчеркнул, что применение ядерного оружия, скорее всего, приведёт ко всеобщей деградации, которая неизбежно коснётся и американских элит.Поэтому нынешнее обострение ситуации сторонами политолог рассматривает как "повышение ставок", которое, по его мнению, "уже идёт неконтролируемым образом".Однако, он считает, что всё ещё возможен вариант, когда Россия и США договорятся по поводу Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220927/1039113677.html
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богдан безпалько, сша, ядерная война, спецоперация, переговоры, новости
Богдан Безпалько, США, ядерная война, Спецоперация, переговоры, Новости

Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт

08:00 28.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАтомный взрыв
Атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Маловероятно, что США, обостряя вооружённый конфликт на Украине, пытаются развязать ядерную войну, поскольку правящие круги этой страны понимают, что она приведёт к непоправимым последствиям. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
Он подчеркнул, что применение ядерного оружия, скорее всего, приведёт ко всеобщей деградации, которая неизбежно коснётся и американских элит.
Поэтому нынешнее обострение ситуации сторонами политолог рассматривает как "повышение ставок", которое, по его мнению, "уже идёт неконтролируемым образом".

Как, знаете, в американских фильмах, где водители начинают друг друга подстрекать, начинают по шоссе ехать, кто кого обгонит, кто выиграет. Потом уже сами жалеют, что ввязались в эту гонку, но... Здесь ты уже, в этой гонке

Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
Однако, он считает, что всё ещё возможен вариант, когда Россия и США договорятся по поводу Украины.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 09:56
Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимоРоссия может применить ядерное оружие в заранее определенных случаях и в строгом соответствии с законом. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Богдан БезпалькоСШАядерная войнаСпецоперацияпереговорыНовости
 
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