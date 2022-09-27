https://ukraina.ru/20220927/1039107947.html

Богдан Безпалько о том, кем готовы пожертвовать в ядерной игре

Богдан Безпалько о том, кем готовы пожертвовать в ядерной игре - 27.09.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько о том, кем готовы пожертвовать в ядерной игре

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T06:31

2022-09-27T06:31

2022-09-27T06:31

интервью

богдан безпалько

украина

ядерное оружие

россия 24

сша

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Никто не хочет и в самом деле развязывать ядерную войну, западные элиты хорошо понимают, что последствия будут пагубны и для них самих. Идет политическая игра с повышением ставок, но сам этот процесс становится неконтролируемым, считает политолог Богдан Безпалько.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.– Богдан, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что на случай применения ядерного оружия на Украине у США есть план. По его словам, последствия буду ужасными. О каком плане говорит Энтони Блинкен?– Не знаю, о каком плане он говорит, но здесь можно предположить несколько вариантов развития событий. Первый вариант такой, что они не будут вступать с нами в ядерный конфликт, что они просто попытаются Россию еще более изолировать, обрушить на нее еще большее количество санкций, заставить третьи страны отказаться от торговли с нами, с Россией - чтобы люди, живущие в России, начали испытывать кризисные явления в самой элементарной бытовой области.Вот не можем мы купить пылесос или холодильник – дефицит, как в советское время. Народ начнет возмущаться, сбросит власть, перестройка 2.0, распад - и все по новой.Это первый вариант, но он предполагает достаточно большое время, предполагает достаточно определенное настроенное население. А у нас население настроено как раз наоборот, у нас население жаждет, чтобы всю Украину забросали к чертям этим тактическим ядерным оружием. Чтобы там сожгли все под корень вместе с бандеровцами и американскими инструкторами.Наконец, этот план не учитывает того, что сама западная система сейчас находится в экономическом кризисе. А кто быстрее обрушится? США или Россия? В этом плане не указано. Может выиграть Китай или Индия, какая-то другая страна, что тоже не особо приветствуется в США.Второй вариант – это использование тактического ядерного оружия блоком НАТО, США - против нас. Допустим, передача его Украине вместе с установками "Хаймарс", с ракетами, которые бьют на пятьсот километров. Но - тогда мы точно выжжем всю Украину к чертям ядерным тактическим оружием. А может быть, и какие-то страны НАТО близлежащие… Ими вполне могут пожертвовать – и Польшей, и Румынией. Это же очень удобно. Погибнут Украина, Румыния, Польша, а потом Америка будет с нами договариваться.– Можно ли считать, что Украина и США пытаются втянуть нас в ядерную войну?– Нет, я думаю, они не пытаются нас втянуть в ядерную войну, потому что ядерной войны, особенно глобальной, они опасаются. В этой войне вряд ли будут выжившие и выигравшие.Мечта глобальных элит, тех самых семейств, их по-разному называют – это сократить население процентов на 90-95, сохранить рычаги управления, а оставшиеся пять процентов - сделать теми, кто будет их обслуживать.Но в случае глобального ядерного конфликте, даже если ты будешь жить где-нибудь на островах в Тихом океане... скорее всего, это приведет к всеобщей деградации. В том числе и этих оставшихся пяти процентов, и этих элит. В бункере всю жизнь, там своих потомков не воспитаешь. Поэтому - я думаю, что это просто повышение ставок, которое на самом деле - уже не контролируется.Все считали, что они сейчас поставят Украине "Джавелины", NLAW, и она сейчас разобьет все эти орды. Не получается! И "Джавелины" не особо хорошо работают, как оказывается. Идет дальше повышение ставок – "мы поставим "Хаймарс", гаубицы "777", будем и дальше лупить по Донецку, не считаясь с жертвами".И Россия делает ответный ход - а мы включим эти территории в свой состав, мы проведем референдумы.Поэтому сейчас повышение ставок идет уже неконтролируемым образом, в определенной степени. Как, знаете, в американских фильмах, где водители начинают друг друга подстрекать, начинают по шоссе ехать, кто кого обгонит, кто выиграет. Потом уже сами жалеют, что ввязались в эту гонку, но... здесь ты уже, в этой гонке.Есть еще третий вариант возможного развития событий по Блинкену – это массовое использование неядерного конвенционального оружия блоком НАТО на Украине против нас. Это может тоже нас спровоцировать на применение того же тактического ядерного оружия против них.И четвертый вариант – это после того, как все возможные ресурсы и ставки в отношении Украины будут сделаны, все-таки попытаться сесть и договориться. Может быть, даже предложить какой-нибудь торг, за счет чего-то другого.– Как в этой ситуации будут действовать наши союзники, Индия или Китай?- Что касается наших союзников. У нас нет союзников. Давайте прямо скажем – у нас союзников нет, за исключением армии и флота, эти слова приписывают одному из наших императоров. Союзников у нас практически не осталось.Те страны, которые входят в ОДКБ, в ЕАЭС - показывают, что в реальности они союзниками являются очень символическими. Все, на что они оказались способны – это через себя осуществлять параллельный импорт (в РФ — Ред.). И, возможно, не вводить санкции в полном объеме, в том, которого от них требуют США.Но и это сейчас уже начинает изменяться в худшую сторону. Мы еще не наносили ни тактического ядерного удара, ни какого-то массированного ракетного удара по инфраструктуре (Украины — Ред.), например. И мы уже видим, что и турок, и Армению заставили отказаться от платежной системы "Мир".Армения живет за счет России, экономически - просто живет! Давайте мы вам санкции объявим, дорогие армяне, что с вашей Армении тогда будет? Давайте - мы визовый режим сейчас введем, сколько ваших сейчас отправятся обратно? Или лишим гражданства всех тех, кто у нас тут в России живет. Это несколько миллионов человек, даже, наверное, больше, чем в самой Армении.В Казахстане - процветает русофобия самым махровым образом, дичайшая русофобия. Но через Казахстан осуществляется параллельный импорт бытовой техники и многих других товаров.Что касается Китая – ситуация там несколько похожа. Ряд крупных банков и структур отказались работать с нами, опасаясь санкций, но мелкие - работают, осуществляя поставки.Кроме того, у Китая есть своя собственная точка, которую грозят подорвать. Это Тайвань. И в отличие от России (ее отношения к Украине — Ред.), Китай всегда декларировал, что Тайвань - это неотъемлемая часть Китая, никогда не говорил, что это независимое государство, что мы уважаем чужие границы. Нет! У Китая есть опыт поглощения территорий, которые в его состав в советское время не входили – это Гонконг.Поэтому я думаю, что политика этих стран будет и дальше колебаться в зависимости от того, как будет складываться мировая обстановка, в зависимости от того, как будет поступать наша страна.Та же Сербия, по мнению ряда экспертов, демонстративно выступила с отказом от признания результатов референдумов, после того, как мы, прямо скажем, потерпели поражение на харьковском направлении. А если бы мы влупили по всей инфраструктуре на Украине, и она погрузилась бы во тьму и в холод, если бы мы разрушили все дороги, все тоннели, по которым не смогли бы доставлять не только солдат, но и топливо, и боеприпасы, то тогда бы мы заставили себя больше уважать - прежде всего, наших союзников. А потом уже и противников, тех, кто желает нас уничтожить.

https://ukraina.ru/20220926/1039096466.html

https://ukraina.ru/20220927/1039106402.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, богдан безпалько, украина, ядерное оружие, россия 24, сша