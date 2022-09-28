https://ukraina.ru/20220928/1039118971.html

"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие

"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру

"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие

Израиль не даст Украине ядерное оружие, но США могут поставить киевскому режиму тактические ядерные боеприпасы, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-28T04:30

2022-09-28T04:30

2022-09-28T04:30

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украина

сша

израиль

ядерное оружие

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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.Он уточнил, что американцы могут передать Украине тактические ядерные боеприпасы, они есть на складах в США, поэтому появление таких снарядов в зоне военного конфликта возможно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, израиль, ядерное оружие