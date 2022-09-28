https://ukraina.ru/20220928/1039118971.html
"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
Израиль не даст Украине ядерное оружие, но США могут поставить киевскому режиму тактические ядерные боеприпасы, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T04:30
2022-09-28T04:30
2022-09-28T04:30
новости
украина
сша
израиль
ядерное оружие
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Журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский ранее заявил, что Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России.Он уточнил, что американцы могут передать Украине тактические ядерные боеприпасы, они есть на складах в США, поэтому появление таких снарядов в зоне военного конфликта возможно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, израиль, ядерное оружие
Новости, Украина, США, Израиль, Ядерное оружие
"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
Израиль не даст Украине ядерное оружие, но США могут поставить киевскому режиму тактические ядерные боеприпасы, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру