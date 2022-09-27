Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео - 27.09.2022 Украина.ру
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Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео
Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео - 27.09.2022 Украина.ру
Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео
В студии Украина.ру советский и российский автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза. Поговорили с артистом о звездах, сбежавших из России после начала... Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T14:39
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В студии Украина.ру советский и российский автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза. Поговорили с артистом о звездах, сбежавших из России после начала СВО, украинском шоу-бизе и о деградации современной музыки:00:45 – Кто приходит на концерты Юрия Лозы?05:25 – Можно ли выстроить карьеру на одном эпатаже?08:05 – О том, что слушает молодежь;13:00 – Как Лоза реагирует на то, что СМИ вырывают его фразы из контекста?15:28 – Что теряет Украина без российской культуры?19:00 – О сбежавших артистах.
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Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео

14:39 27.09.2022
 
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В студии Украина.ру советский и российский автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза. Поговорили с артистом о звездах, сбежавших из России после начала СВО, украинском шоу-бизе и о деградации современной музыки:
00:45 – Кто приходит на концерты Юрия Лозы?
05:25 – Можно ли выстроить карьеру на одном эпатаже?
08:05 – О том, что слушает молодежь;
13:00 – Как Лоза реагирует на то, что СМИ вырывают его фразы из контекста?
15:28 – Что теряет Украина без российской культуры?
19:00 – О сбежавших артистах.
 
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