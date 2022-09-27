https://ukraina.ru/20220927/1039131018.html

Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео

Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео - 27.09.2022 Украина.ру

Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео

В студии Украина.ру советский и российский автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза. Поговорили с артистом о звездах, сбежавших из России после начала... Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T14:39

2022-09-27T14:39

2022-09-27T14:39

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039130227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_917566b01bbffad80360e80ad44de1c2.jpg.webp

В студии Украина.ру советский и российский автор-исполнитель, певец и композитор Юрий Лоза. Поговорили с артистом о звездах, сбежавших из России после начала СВО, украинском шоу-бизе и о деградации современной музыки:00:45 – Кто приходит на концерты Юрия Лозы?05:25 – Можно ли выстроить карьеру на одном эпатаже?08:05 – О том, что слушает молодежь;13:00 – Как Лоза реагирует на то, что СМИ вырывают его фразы из контекста?15:28 – Что теряет Украина без российской культуры?19:00 – О сбежавших артистах.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, видео